INDUSTRIE : Un Freight Rebate Scheme à 40 % pour le textile vers l’Europe

À partir du 1er avril, les entreprises qui exportent du textile sur les différents marchés européens bénéficieront d’un Freight Rebate Scheme pouvant atteindre 40 %, grâce à certains arrangements faits par le gouvernement avec les compagnies aériennes. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ashit Gungah, à Pointe-aux-Piments, lors du lancement de l’Export Directory 2017/18 d’Enterprise Mauritius.

Selon le ministre, le nouveau contexte économique mondial offre des opportunités prometteuses, « mais il est aussi rempli de défis ». Plus que jamais, dit-il, Maurice fait face à des pressions énormes pour soutenir sa croissance et son développement. « Dans cette optique, nous n’avons pas d’autre choix que d’avancer en identifiant de nouvelles avenues d’expansion économique. Nous devons donc travailler plus dur. Le secteur de l’exportation doit définir un scénario gagnant car dépendre de quelques secteurs seulement n’est pas conducive for resilience ». Ashit Gungah a déduit que des « innovative concepts development should be the order of the day ». « Nous devons être innovateurs et créateurs dans tout ce que nous faisons ».

Le ministre a aussi parlé de la mise en place de la stratégie africaine qui devrait aider les entrepreneurs à trouver de nouvelles opportunités sur le continent. Selon lui, le Mauritius Africa Fund et le Freight Rebate Scheme devraient aider énormément dans l’expansion du commerce régional. Ce dernier plan devrait, dit-il, offrir une bouffée d’oxygène à nos entreprises d’exportation et donner un nouveau souffle à l’industrie du textile.

Interrogé par Le Mauricien sur le déficit commercial, le ministre a avoué que, depuis quelque temps, il y a une baisse en termes de valeurs et de volumes de nos exportations. « Nos entreprises font face à certaines difficultés et la tendance est, pour le moment, à la baisse. Mais, nous devons voir comment la renverser à la hausse », a-t-il dit. S’agissant des facteurs qui ont fait baisser nos exportations, Ashit Gungah soutient qu’il « y en a plusieurs et le dernier est le Brexit qui a fait baisser, par exemple, le taux de la livre sterling, ce qui affecte nos exportations ». « Il y a la compétition mondiale et, dans certains pays, les coûts de production sont plus bas que chez nous. J’ai rencontré plusieurs opérateurs dans ce secteur. Je les ai écoutés et j’ai compris les difficultés auxquelles ils font face. Suite à quoi, un comité ministériel a été institué et nous attendons maintenant que les parties concernées nous fassent des propositions. Je n’ai aucun doute, je suis très optimiste qu’il y aura des propositions intéressantes. Nous ferons tout pour relever ce défi », affirme Ashit Gungah.