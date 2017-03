INDUSTRIE SUCRIÈRE : Huit sociétés coopératives radiées l'année dernière

Huit des 37 sociétés coopératives, qui produisaient du sucre sous le label « fairtrade » depuis 2009, ont été radiées l'année dernière. Résultat : le pays n'a pu vendre un total de 7 000 tonnes de sucre sous ce label, occasionnant un manque à gagner de USD 420 000. Ces sociétés ont toutes fait une nouvelle demande d'enregistrement.

Des 37 sociétés coopératives qui produisaient du sucre sous le label « fairtrade » depuis 2009, huit ont été radiées. Il s'agit de l'Amitié Cooperative Society, l'Espérance CCS, Médine Camp de Masque CCS, la Montagne Blanche Multi-Purpose Cooperative Society, la Plaine des Calebasses Cooperative Credit Society, la Plaine des Roches Multi-Purpose Cooperative Society, la Providence Multi-Purpose Cooperative Society et Cent Gaulettes CCS. Du fait de leur radiation, quelque 7 000 tonnes de sucre sous ce label n'ont pu être vendues, ce qui représente un manque à gagner de USD 420 000. Les huit sociétés concernées ont toutefois fait une nouvelle demande d'enregistrement.

Selon Somitra Gaya Kadsawut, secrétaire de la Mauritius Fairtrade Federation Ltd, les auditeurs ont relevé plusieurs manquements par rapport au commerce équitable au niveau des sociétés coopératives concernées. « Certains secrétaires âgés n'ont pu être remplacés par manque de relève. D'autres étaient malades pendant l'audit. D'autres sociétés ont été pénalisées pour non-respect des “labour standards” », déclare-t-elle.

Ainsi, à raison de USD 60 la tonne de sucre, Maurice a subi un manque à gagner de USD 420 000 pour les 7 000 tonnes de sucre qui n'ont pu être écoulées sous ce label. À noter que le pays a produit 35 800 tonnes de sucre en 2015 et que les chiffres de 2016 ne sont pas encore finalisés.

Pour sa part, le secrétaire de Médine Camp de Masque CCS, Sen Dabydoyal, dit reconnaître les manquements qui sont reprochés aux sociétés coopératives. « En ce qui nous concerne, nous avions eu 80 nouveaux membres début 2016. Les auditeurs sont arrivés en août et ont relevé que ces membres n'étaient pas suffisamment formés au commerce équitable. Ils n'avaient pas une liste de leurs travailleurs ni étaient au courant de ce qui se passe au sein de leurs sociétés respectives », explique Sen Dabydoyal. Selon lui, les membres ne participent pas aux activités de leur société. « Dans leur esprit, il n'y a que les USD 60 par tonne de sucre à gagner. En outre, la plupart de nos membres sont âgés et ne savent pas comment répondre aux questions des auditeurs. D'autres sont malades et ne peuvent assister aux réunions. Je ne justifie rien, sauf que je dis qu'ils auraient dû connaître les rouages du “fairtrade” après six années de participation », fait-il ressortir.

Sen Dabydoyal indique que tout n'est pas à mettre sur le dos des membres des sociétés coopératives qui ont été “de-registered”. Il y a aussi « les contracteurs, qui ne respectent pas les critères du commerce équitable », principalement du côté de la main-d'œuvre et des équipements. « Ils font travailler des gens sans équipements de protection. Il y va de la santé et de la sécurité des travailleurs, surtout de ceux qui appliquent les herbicides et autres pesticides. En outre, certains d'entre eux ne donnent pas toutes les informations aux auditeurs. Sa zouwe kont nou », souligne notre interlocuteur. Sen Dabydoyal dit en avoir assez de ces problèmes. Son souhait : que sa société fasse à nouveau partie du commerce équitable, surtout dans un contexte où la production et les revenus sucriers sont en baisse et les terres sous culture de canne à sucre abandonnées.