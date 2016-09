INDUSTRIE SUCRIÈRE : Probable ultime campagne de roulaison à Médine

Casse-tête par rapport au transfert des quelque 400 000 tonnes de cannes de cette propriété sucrière de l’Ouest vers les trois autres sucreries

L’option d’une transformation de la canne en sirop, soit autour de 60 000 tonnes, à l’étude

Le nombre de sucreries en opération pourrait être réduit à trois à partir de la prochaine récolte sucrière. Médine pourrait en effet cesser ses activités à la fin de la présence coupe si le projet de fermeture envisagé par le conseil d’administration se concrétise, avec la demande logée auprès de la Mauritius Cane Industry Authority et du ministère de l’Agro-Industrie avant la date limite du 15 octobre, prévue dans la loi. Que ce soit du côté de Medine Sugar Estate ou encore du ministère de l’Agro-Industrie, on ne cache pas que cette fermeture est du domaine du possible même si, jusqu’à l’heure, la demande officielle de fermeture n’a pas encore été formulée auprès des autorités compétentes.

La sucrerie de Médine, qui a fêté son centenaire en 2011, devra être une des dernières unités sucrières à être affectée par le phénomène de centralisation sucrière, qui a connu une nette accélération avec le démantèlement du Protocole Sucre avec l’Union européenne. La dernière étape de ce processus dans le commerce du sucre avec l’Europe devra intervenir à partir de septembre 2017 avec l’abolition des quotas d’exportations. Les trois autres sucreries – à savoir Terra, dans le Nord, FUEL, à l’Est, et Omnicane, dans le Sud – ont déjà engagé d’importants programmes de diversification et de transformation pour faire face aux nouvelles réalités économiques.

Le principal problème à régler porte sur la répartition des quelque 400000 tonnes de cannes qui sont récoltées par les différents Stakeholders dans la Medine Factory Area. Le transfert de la canne de l’Ouest vers le Nord, pour être broyées à Terra, ou encore à l’Est, chez FUEL, ou dans le Sud, à La Baraque, chez Omnicane, s’avère être un véritable casse-tête, vu le problème logistique lié au transport. Quelque 150 employés d’usine sont concernés par cette décision.

À ce stade, aucune source concernée n’a voulu s’aventurer à commenter la solution qui pourrait être envisagée pour ces quelque 400 000 tonnes de cannes. Mais l’une d’elles pourrait être le broyage de la canne et la transformation en sirop avant son transfert vers d’autres sucreries. Le volume de sirop à être transporté est évalué à quelque 60 000 tonnes annuellement.

Au ministère d’Agro-Industrie, on confirme que l’éventualité de la fermeture de Médine en tant que sucrerie est du domaine du possible, ajoutant cependant qu’aucune demande formelle n’a jusqu’ici été logée. Le conseil d’administration de Médine, qui se réunira incessamment, pourrait en effet être appelé à se prononcer de manière définitive sur la question. Il s’agira d’une nouvelle étape dans la vocation de cette entité locomotive à l’Ouest, qui s’est depuis quelques années engagée dans la voie du développement de l’immobilier haut de gamme et de l’éducation tertiaire.

La confirmation de la transformation du Skyline à l’Ouest est de plus en plus visible. Un nouveau partenariat entre le groupe Medine et la Middlesex University porte sur la construction du nouveau campus de Middlesex Mauritius au sein de la Smart City de Médine, à Flic-en-Flac. Dès la fin 2017, un campus s’étalant sur 2,5 hectares sera ainsi opérationnel et offrira des facilités à la pointe du progrès en termes de laboratoires, de salles de classe, d’amphithéâtre, de centre de ressources et d’espaces de loisirs.

Commentant la signature de cet accord, Thierry Sauzier, Deputy CEO de Médine, note : « Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de Médine car nous sommes en marge de créer le premier campus international et intégré de Maurice sur la côte Ouest. L’installation de la Middlesex University au sein de la future Smart City de Médine vient également en soutien de la vision du groupe de se positionner comme un centre d’excellence en matière d’enseignement supérieur. »

Au-delà d’un nouveau campus, des facilités seront proposées aux étudiants de la Middlesex, soit un restaurant universitaire, un centre sportif comprenant une piscine olympique, des salles de sport, des terrains de football et de rugby ainsi qu’un espace culturel au coeur d’un parc vert. Une nouvelle phase de résidences étudiantes sera aussi lancée afin de proposer des solutions d’hébergement aux étudiants.