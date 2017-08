INDUSTRIE TOURISTIQUE : Les revenus pour le premier semestre estimés à Rs 29,3 Mds

Les revenus touristiques pour le premier semestre de cette année se sont élevés à Rs 29,3 milliards, selon les derniers chiffres publiés par le bureau central des statistiques. La banque de Maurice prévoit que les revenus touristiques pour l'année 2017 pourraient atteindre Rs 58,8 milliards, soit un montant supérieur aux prévisions de Rs 58 milliards faites précédemment. La nouvelle estimation représente une hausse de 5,2% par rapport à 2016, lorsque les revenus s'étaient élevés à Rs 55,9 milliards.

Concernant le trafic de passagers, le nombre total d'arrivées s'est élevé à 833 079 durant le 1er semestre 2017, représentant une hausse de 6,6% par rapport à l'année dernière. De ce chiffre, 625 859 étaient des touristes, soit une croissance de 6,7% par rapport à la même période en 2016. Les excursionnistes, c’est-à-dire ceux passant seulement une journée à Maurice, ont accusé une baisse de 20,8%, passant de 19 677 l'année dernière à 15 592 cette année. Treize navires de croisières ont transporté 22 204 passagers, incluant 9 813 touristes, 4 948 excursionnistes, 283 Mauriciens et 7 160 membres d'équipage.

Le nombre de départs s'est élevé à 872 986, soit une hausse de 6,9%. À noter que le nombre de départs enregistré parmi les résidents mauriciens a enregistré une hausse de 11,2% pour atteindre 128 910. Les pays le plus fréquentés en tant que destination finale ou en transit sont les Émirats Arabes Unis (Dubayy), La Réunion, la France, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Royaume-Uni.

En ce qu'il s'agit des arrivées touristiques, la France reste le principal marché mauricien. Ainsi, 129 651 touristes français nous ont visités durant le 1er trimestre, soit une légère baisse (-1,2%) par rapport à l'année dernière. Le nombre de touristes réunionnais, lui, était de 72 993 (+8,1%). Le pays a également accueilli 61 160 touristes britanniques (+6,8%), 53 211 Allemands (+13,6%) et 46 626 Sud-Africains (+2,9%). Les marchés émergents sont l'Inde, avec 47 508 touristes (+7,8%), et la Chine avec 39 101 touristes (-1,3%).

Fin juin, Maurice comptait 106 établissements hôteliers, dont 98 étaient en opération et huit en rénovation. Les hôtels opérationnels comptaient 12 308 chambres, soit un total de 26 850 places. Le taux d'occupation des hôtels était estimé à 74%, contre 70% l'année dernière. Le taux d'occupation des lits était de 66%. En général, la durée moyenne du séjour dans l'île est de 10,4 nuits.

L'industrie touristique a employé quelque 30 556 personnes en 2016, soit une augmentation de 3,8% par rapport à mars 2015. Il est estimé que les touristes ont dépensé en moyenne autour de Rs 46 846 durant leur séjour à Maurice. Les revenus touristiques sont estimés à Rs 29,3 milliards, contre Rs 27,1 milliards durant le premier semestre 2016. Les prévisions pour cette année sont très positives, le nombre de touristes devant atteindre 1 360 000, contre 1 350 000 en 2016, soit une hausse de 6,6% par rapport à l'année dernière.