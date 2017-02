INDUSTRY PROPRIETY BILL : La CAP souligne la nécessité de protéger les droits des agriculteurs

Dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi relatif à la propriété industrielle, la Consumer Advocacy Platform (CAP) souligne la nécessité de protéger les droits des agriculteurs. L’Ong se dit en faveur du maintien de l’International Exhaustion Regime, qui « favorise l’importation parallèle et, donc, la concurrence, qui est bénéfique aux consommateurs ». Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas actuellement, où la Competition Act comprend des exclusions par rapport aux importateurs ayant des monopoles sur des produits, la CAP demande qu’avec la nouvelle loi, la Competition Commission puisse avoir un droit de regard sur tous les importateurs en vue de promouvoir la concurrence.

L’Ong se positionne pour l’International Exhaustion Regime inclue dans le projet de loi. « L’International Exhaustion fait référence à l’une des limites des droits de la propriété intellectuelle. Une fois qu’un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle a été commercialisé, les droits de propriété intellectuelle de l’exploitation commerciale sur ce produit donné ne peuvent plus être exercés par le détenteur du brevet, car ils sont “épuisés”. » L’International Exhaustion, selon la CAP, « favorise l’importation parallèle et la concurrence, alors que les droits sur les variétés de plantes et de semences représentent un danger pour les planteurs locaux ». Et de poursuivre : « Cela peut ouvrir la porte aux multinationales, qui auront une mainmise sur les productions alimentaires au niveau local. Déjà, elles ont une mainmise dans certains pays. En Inde, l’an dernier, 100 000 planteurs se sont suicidés car ils ne pouvaient réutiliser les semences provenant de leurs champs. » La CAP recommande que « les agriculteurs aient également des “droits” pour sauver, échanger et vendre des semences de leurs champs ».

La CAP continue : « L’octroi de la protection des obtentions végétales aux éleveurs peut permettre aux multinationales d’obtenir des brevets sur les semences génétiquement modifiées, ce qui a une incidence négative sur la capacité d’un agriculteur à épargner des échanges et à vendre des semences. L’absence de droits des agriculteurs, combinée à la portée étendue des droits d’obtenteur mentionnés à l’alinéa 64 (3) (a) du projet de loi, peut avoir de graves conséquences pour l’agriculteur en termes d’accès et de disponibilité aux semences. De plus, les semences génétiquement modifiées sont une technologie brevetée auto-répliquante et il y a toujours la possibilité que par la dérive du pollen, les cultures voisines puissent être contaminées, laissant l’agriculteur contaminé responsable de la contrefaçon de brevet. »

Selon l’organisation, « à l’heure actuelle, le système national d’exhaustion de Maurice ne permet à quiconque d’importer aucun bien portant la marque ou le droit d’auteur du propriétaire sans le consentement ou l’autorisation de son propriétaire ». Or, poursuit-il, « si un pays reconnaît l’International Exhaustion, l’importation de tout produit vendu ailleurs avec la permission du titulaire du droit de propriété industrielle ne peut plus être contestée par son propriétaire » local. « Le concept d’International Exhaustion reconnaît le monde comme un seul marché. Par exemple, si un importateur a une situation de monopole sur un produit ou une marque, la Competition Commission ne peut enquêter sur lui. Avec la nouvelle loi, la Competition Commission devrait avoir un droit de regard sur tous les importateurs en vue de promouvoir la concurrence. »