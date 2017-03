INFLATION - ENQUÊTE BOM : Les facteurs exogènes en sont la principale cause

Selon la 34e édition de l'Inflation Expectations Survey menée par la Banque de Maurice (BoM) en février 2017, les facteurs exogènes constituaient la principale source d'inflation à Maurice pour environ 70% des opérateurs économiques interrogés.

Cette enquête, rapporte la BoM, a établi que, pour 37,2% des opérateurs économiques l'évolution dans le taux de change de la roupie représentait le deuxième facteur le plus important. Pour la majorité (67,4%) des 43 représentants d'entreprise ayant répondu au questionnaire de la Banque centrale pour les besoins de son enquête, le taux d'inflation de 1,1% enregistré en janvier 2017 était bas alors que 27,9% des participants ont trouvé que le taux était plus ou moins approprié. Seuls 4,7% des opérateurs interrogés ont considéré que le taux d'inflation pour le premier mois de l'année était élevé.

A la question portant sur leurs prévisions concernant l'évolution future de l'inflation, 90,6% des opérateurs ont indiqué que le taux serait inférieur à 3% à fin juin 2017. Ils étaient 4,7% à anticiper un taux d'inflation variant entre 3% et 4,4% et un nombre semblable à prévoir un taux supérieur à 4,4%.

Faisant une plus longue projection, les opérateurs économiques dans leur majorité (74,4%) ont indiqué que le taux d'inflation à fin décembre 2017 ne dépasserait pas les 3%. Ceux qui prévoient un taux se situant entre 3% et 4,4% étaient au nombre de 20,9%, le reste annonçant un taux plus élevé que 4,4%.

BOURSE : Désinvestissements étrangers plus faibles en février

La valeur nette des désinvestissements étrangers pour le mois écoulé s'est élevée à Rs 38,5 millions, soit un montant plus faible que celui enregistré en janvier 2017 (Rs 81,2 millions).

Le relevé publié par la Banque de Maurice sur la base des données obtenues de la Stock Exchange of Mauritius Ltd montre que les achats de titres par les étrangers se sont élevés à Rs 273,8 millions alors que la valeur des titres liquidés s'est chiffrée à Rs 312,3 millions. Que ce soit à l'achat ou à la vente, les transactions effectuées par les investisseurs étrangers ont été plus importantes que celles notées en janvier 2017 et décembre 2016.

Depuis fin février 2016, les placements boursiers réalisés par les étrangers ont atteint Rs 3,5 milliards alors que les ventes sur la même période ont été de l'ordre de Rs 4,9 milliards. Le montant désinvesti se chiffre à environ Rs 1,4 milliard.

Par ailleurs, le marché officiel de la Bourse a enregistré des échanges de près de Rs 213 millions la semaine dernière, les investisseurs étrangers étant des vendeurs nets pour une valeur de Rs 52,3 millions. L'indice général du marché, le Semdex, avait clôturé la semaine en hausse de 0,13% à 1920,26 points pour porter sa progression depuis le début de l'année à 6,19%. Le Semdex s'est maintenu sur une courbe ascendante en début de semaine, atteignant 1 922,82 points à l'issue de la séance de mardi.

SEM YOUNG INVESTOR AWARD : Un millier de participants pour l'édition 2017

L'édition 2017 du SEM Young Investor Award, qui démarre officiellement le 3 avril prochain et durera jusqu'au 30 juin 2017, réunit environ un millier de participants de quelque 104 établissements scolaires de l'île. Ce concours, qui vise à sensibiliser les élèves de Lower VI aux rouages du marché boursier et de l'investissement, est à sa 26e édition, suscitant année après année un intérêt croissant de la part des jeunes.

Partenaire de cette compétition, la société de bourse, SWAN Securities a accueilli récemment environ 200 élèves dans ses locaux pour une session d’informations. « La bourse demeure un outil d’investissement et un moyen de démocratisation formidable de l'actionnariat, notamment des grands groupes de Maurice. Nombreux sont les Mauriciens qui utilisent la bourse pour investir leurs économies. Chez SWAN Securities, nous avons noté une croissance continue dans le nombre de particuliers qui investissent en bourse. D’ailleurs le nombre de compte clients enregistrés à la bourse de Maurice a dépassé la barre des 105 000 », déclare Neeraj Umanee, manager de SWAN Securities. Selon lui, les secteurs porteurs en 2017 sont le tourisme, la construction et les services financiers.

Constituée de cinq membres, chaque équipe a un montant symbolique de Rs 200 000 à investir dans un portefeuille constitué de cinq valeurs boursières. Son objectif : faire fructifier ce fonds sur une période de 3 mois. Les participants peuvent modifier leur portefeuille pendant cette période, 10 changements de valeurs (investment swaps) étant permis par la SEM.