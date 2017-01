INFLATION-RELEVÉ DE STATISTICS MAURITIUS : Confirmation d'un taux de 1% en 2016

Le taux d'inflation en 2016 s'est élevé à 1% par rapport à 1,3% en 2015. C'est ce qu'a confirmé ce matin Statistics Mauritius en rendant publiques les dernières données concernant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois écoulé.

Selon les données officielles, le CPI est resté inchangé en décembre 2016 comparativement à novembre 2016, terminant l'année à 109,4 points. Statistics Mauritius rapporte que l'indice a été affecté par une légère hausse des prix des légumes (+0,1 point) et des billets d'avion (+0,1 point), augmentation atténuée par la baisse des prix du riz (-0,1 point) et du rhum/spiritueux (-0,1 point). Au niveau des sous-indices, on observe, entre les mois de novembre et de décembre 2016, une progression de 0,9% dans les catégories « Transport » et « Restaurants/hôtels » alors que les sous-indices pour les catégories « Équipement ménager » et « Boissons Alcoolisées/Tabac » ont baissé de 1% et 0,8% respectivement. À noter que les prix des légumes, des boissons alcoolisées et des billets d'avion avaient grimpé en novembre dernier.

Le taux d'inflation « headline » (moyenne du CPI sur 12 mois comparée à celle des 12 mois précédents) a atteint 1% fin décembre, contre 0,9% fin novembre 2016. Quant au taux d'inflation « year-on-year » (le niveau du CPI pour un mois donné comparé à celui du mois correspondant de l'année précédente), il se situait à 2,3% en décembre 2016, contre 2,2% en novembre.

Selon les prévisions de la Banque de Maurice communiquées lors de la réunion du comité de politique monétaire tenue le 10 novembre 2016, le taux d'inflation pourrait augmenter en 2017 pour se situer dans une fourchette de 2 à 3%. « Inflationary pressures would be generated mainly from a gradual hike in commodity prices and a narrowing of the output gap over the projection period », avait indiqué la BoM dans les procès-verbaux de la réunion du MPC. Les consommateurs craignent qu'une montée soutenue des prix des produits pétroliers et des matières premières sur le marché international n'aient des retombées néfastes sur le marché local. De plus, on anticipe une hausse des prix de certaines denrées à Maurice dans les prochains mois si la période de sécheresse se prolonge.

Quant aux opérateurs économiques, la dernière édition de l'Inflation Expectations Survey, menée en novembre 2016, avait révélé que pour sept sondés sur dix, le taux d'inflation cette année ne dépasserait pas les 3%. Le sondage avait indiqué que 23,8% des participants avaient prévu un taux variant entre 3% et 4,4% pour 2017 alors que les autres anticipaient un taux au-dessus de 4,4%.