POUR INFRACTION À LA LOI SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES : Le ministre Anil Gayan maintenu en examen par le tribunal

Dans deux jugements interlocutoires prononcés vendredi dernier, l’Equal Opportunities Tribunal (EOT) a maintenu les poursuites intentées conjointement au Board du Trust Fund For Specialised Medical Care à son président, M. Vishwamitra Ramjee, et à l’ancien ministre de la Santé, Anil Gayan, avec comme co-répondante Mme Vijaya Sumputh en relation à la nomination de cette dernière en tant qu’Executive Director du Cardiac Medical Centre. Concernant particulièrement le ministre Gayan qui estime ne plus avoir sa raison d’être dans le procès parce qu’il n’est plus ministre de la Santé, le tribunal a statué que ce n’est pas une raison valide pour qu’il soit mis hors de cause.

Pour rappel, l’accusation portée par l’Equal Opportunities Commission (EOC) contre le Trust et les trois autres parties concernées est celle d’avoir, par leurs actes et faits combinés, enfreint les dispositions de l’Equal Opportunities Act, laquelle loi a pour objectif de garantir une l’égalité des chances à tous les citoyens de la République de Maurice.

Dans un premier jugement, le tribunal présidé par Me Denis Vellien, avec pour membres M. K. Lotun et Mme M. Bali, a rejeté une motion présentée le 15 décembre de l’année dernière par Me V. Ramportab, l’homme de loi du Trust et de son président. La motion réclamait d’abord que l’EOC, maintenant dirigée par Me Khalid Tegally, réponde à plus de 80 questions sur sa façon d’opérer. Ensuite, la défense avait ajouté huit questions supplémentaires auxquelles le tribunal a toutefois opposé le même rejet.

Une des questions de la défense, entre autres, était de savoir s’il était prévu dans son mode opératoire que l’EOC procède par procès à travers la presse (Trial by the press) et qu’elle donne à ses faits et ses déclarations « une dimension et une couleur politique ». Après avoir pris en considération la motion de la défense, Me Vellien et ses deux assesseurs du tribunal ont exprimé l’opinion que l’EOC a suffisamment répondu aux questions de la défense, d’autant que ces questions avaient des airs d’interrogatoire, voire d’un contre-interrogatoire, qui ne peut être permis à ce stade du procès.

La deuxième décision prise, vendredi dernier, par l’EOT a, elle, été un nouveau revers pour le ministre Anil Gayan. Celui-ci en était à sa troisième tentative de se mettre hors de cause.

Trois tentatives, trois échecs !

La première fois, Anil Gayan avait plaidé qu’il ne pouvait être impliqué dans une quelconque infraction à l’Equal Oportunities Act parce que l’EOC de Brian Glover ne l’avait pas convoqué dans le cadre de son enquête sur la nomination de Vijaya Sumputh. Le tribunal l’avait débouté. La deuxième fois, prenant pour raison que la jeune avocate Me Gaëlle Erriah n’était pas qualifiée pour siéger sur l’EOC, le ministre avait soutenu que la commission n’était pas légalement constituée et que, par conséquent, ses actes n’avaient aucune valeur. Le tribunal n’avait, une fois de plus, pas retenu le point.

Anil Gayan est revenu à la charge le 6 février dernier. Cette fois, pour réclamer que le procès soit rayé contre lui parce que sa présence n’avait plus sa « raison d’être », étant donné qu’il n’était plus ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie.

Il faut relever que le ministre Gayan a bénéficié des services non pas d’un avocat, mais de deux ! D’abord, indirectement, ceux de Me. Ramportab, lequel a réclamé que la charge de l’EOC contre toutes les parties poursuivies soit abandonnée, y compris contre le ministre. Selon la thèse de Me Ramportab, du fait que, en vertu de la section 7 du Trust Fund for Speciallised Medical Care Act de 1992, la nomination du co-répondeur Vijaya Samputh avait été faite par le Board du Trust Fund avec l’approbation du ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie d’alors (Anil Gayan) maintenant que ce dernier n’est plus en poste, cela a des effets sur toute l’affaire.

Ensuite, il y a eu Me Carol Green-Jokhoo, Assistant Parliamentary Counsel, dont le rôle a été de défendre, spécifiquement, l’ancien ministre. On aura noté que l’EOT a pris soin de reproduire, dans sa totalité, l’argumentaire de Me Green-Jokhoo pour tirer d’affaire Anil Gayan, mais pour finalement statuer que ni les points avancés par elle, ni ceux de Me Ramportab ne tenaient la route.

Deux avocats pour défendre le ministre

Pour l’avocate d’Anil Gayan, « c’est le Board du Trust Fund qui nomme l’Executive Director avec l’approbation du ministre et, dans l’accusation, il est fait mention de l’honorable Anil Kumar Gayan. Etant donné que c’est le ministre de la Santé en poste qui a été partie prenante dans cette nomination, l’honorable Anil Gayan n’a pas à en répondre en sa qualité personnelle, car cela aurait été à l’encontre des exigences de la section 7 de l’Equal Opportunities Act. L’honorable Anil Kumar Gayan a été cité parce qu’il était le ministre de la Santé d’alors au moment de la nomination de Vijaya Sumputh ».

A en croire Me Green-Jokhoo, « il n’y a pas nécessité d’impliquer Anil Gayan personnellement, mais plutôt le ministre de la Santé, quel que soit celui qui assume ce poste ». « Cela dit », ajoute-t-elle, « la seule considération du tribunal est de s’assurer si le Board du Trust Fund a adopté le principe de chance égale et de son efficacité sur son lieu de travail ». Pour Me Green-Jokhoo, « tout au plus, si nécessaire, Anil Gayan peut être convoqué par le tribunal au statut de témoin dans l’affaire ».

Dans son jugement interlocutoire, le tribunal a penché plutôt en faveur du réquisitoire de Me Rishi Pursem, avocat de l’EOC. Ce dernier a fait ressortir qu’il apparaît que, « on a balance of probabilities la nomination de Vijaya Sumputh a été rendue effective par les actes et faits de toutes les parties impliquées et le fait qu’Anil Gayan n’est plus ministre de la Santé n’empêche pas le tribunal d’entendre l’affaire telle qu’elle a été logée ». Cependant, tout en soutenant que le changement de ministre ne rend pas nul et non avenu un procès, l’avocat a concédé que si l’accusation est retenue à la fin, le tribunal pourrait émettre des directives non pas contre Anil Gayan personnellement, mais contre le ministre de la Santé.

Le tribunal a souligné « qu’il est indiscutable que l’approbation du ministre soit requise pour la nomination de l’Executive Director du Cardiac Centre, mais il y a plus que ça dans les allégations formulées contre Anil Gayan :

(i) il y a eu actes et faits combinés entre lui, le Board et Vishwamitra Ramjee qui vont à l’encontre du principe d’égalité des chances ;

(ii) l’enquête de la commission a établi que la nomination de Vijaya Sumputh a été, en vérité, une récompense de son engagement politique comme l’a publiquement déclaré Anil Gayan et

(iii) contrairement à ce qu’ Anil Gayan a déclaré à l’Assemblée nationale, la nomination de Vijaya Sumputh n’est pas une décision du gouvernement. »

Le ministre Anil Gayan reste donc en examen devant le tribunal, mais l’affaire va rebondir le 13 janvier, cette fois en Cour suprême, quand Vijaya Sumputh va contester la décision du tribunal de l’impliquer également comme co-répondante.