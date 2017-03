INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE -DÉVELOPPEMENT URBAIN : Le Metro Express se conjugue avec inquiétudes

Le métro express – qualifié par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, de « la meilleure option » face au problème de congestion routière et de moyen de moderniser le système de transport – est entré dans sa phase de concrétisation peu après la pose de la première pierre, le 10 mars dernier. Pourtant, ils sont nombreux – résidents, jeunes ou encore opérateurs économiques – à dire se trouver « dans le flou », ne sachant, d’une part, pas où passera exactement ce nouveau mode de transport et, d’autre part, quel sera leur devenir, surtout pour ceux se trouvant sur son tracé et qui seront délogés. Ils déplorent le manque d’informations à ce niveau.

À travers le plan du tracé du métro express diffusé dans les médias, le public peut avoir quelques indications seulement, mais aucune précision. Par conséquent, les commerçants opérant à proximité de la gare Jan Palach Sud, à Curepipe, affirment ne pas être au courant du lieu de départ du métro express. « Nous n’avons été conviés à aucune réunion, ni avec le maire de la ville ni avec ses conseillers, pour nous expliquer le projet », déplore un groupe d’anciens marchands ambulants recasés à côté de la gare, à Curepipe. « Nou inpe strese parski nou pa kone ki pou ariv nou. Eski nou pou bizin bouze ou non ? Se nou gagn pin ek nou mem nounn ranz tou isi », soutiennent-ils. Plus loin, Edley Bergue, marchand de faratas, lance : « Personne ne sait rien. On ne nous a rien dit. On a trois députés ici, dont un ministre. Ils ne sont pas venus nous voir. On est forcément tracassé de ce qui nous arrivera. »

Ceux qui travaillent au marché de Curepipe sont également inquiets. Bien qu’ils ne se sentent pas menacés par la délocalisation jusqu’à présent, ils sont d’avis que les travaux, qui auront lieu à quelques mètres de là, à la gare, les « priveront du flot quotidien de passagers » qui font vivre leurs commerces. « Nou gagn bokou dimounn ki pass kot nou kan zot desann dan bis. Pa kone kot lagar pou ale pandan bann travo », soutient Narain Moonien, marchand de fruits au marché de Curepipe. Ceux qui opèrent dans les petites échoppes de la gare Jan Palach Nord souhaitent aussi avoir des précisions concernant la nouvelle gare qui sera en construction et sur ce qui adviendra d’eux.

Par ailleurs, Edley Bergue estime que le projet est « un véritable gaspillage de fonds publics » alors qu’il y a d’autres priorités nationales. « À Maurice, avoir une voiture est signe de réussite sociale. Un signe extérieur de richesse. Qui selon vous laisserait sa voiture à la maison et accepterait de faire le tour de l’île dans le métro express pour se rendre à Port-Louis ? » Notre interlocuteur note que « le pays a certes besoin d’un moyen de transport moderne et rapide, mais au travers d’un projet mûrement réfléchi » avec des voies aériennes pour une optimisation des ressources et pour ne pas déranger les commerçants et les citadins. « Nous avons plus besoin d’un minimétro léger qui rallierait Mahébourg à Port-Louis en 20 minutes », dit-il. Certains estiment que le projet de métro express relève plus « d’une question de prestige que de nécessité » pour le pays. « Pour moi, c’est un projet de prestige et non de solution pour le problème du transport », soutient un habitant de Belle-Rose, qui garde sa propriété, mais qui, comme ses voisins, sera contraint d’utiliser une autre ruelle pour se rendre chez lui. Et d’ajouter : « Nou espere ki bann semin ki nou bizin servi ek ki pa ankor koltare pou aranze pou kapav roul loto. »

Pour les citadins de Belle-Rose et de Camp-Chapelon, qui ne seront pas délocalisés, un autre souci les habite : les conséquences d’avoir une ligne de métro à proximité de leur résidence, notamment le bruit et la fragilisation de leurs maisons avec les passages réguliers d’un véhicule plus lourd qu’un camion. « Lamem kan kamion pase lor lotorout, nou santi lakaz vibre. Aster nou pa kone », affirme un jeune marié de Camp-Chapelon. Ce quartier, dit-il, fait face à un autre problème. « Avec la prise de possession du stade de foot de la localité, les risques que les jeunes deviennent victimes de fléaux, comme la drogue par exemple, sont grands. »

Sandookhan Sharroudeenkhan, un des responsables du groupe de football Port-Louis Citizen, déplore que « personn pa vinn explik nou naryen ». Il poursuit : « Zot ti pe rod tir poto terin football lindi. Nou finn fer enn sit-in ek lerla, pann tire. Nou pa dir pa fer metro express, me bizin trouv enn stad pou donn nou zoue pou ki bann zenn pa tom dan ladrog ki deza pe fer ravaz. »

On observe un sentiment d’impuissance face à cette décision gouvernementale. « Ki nou kapav fer ? Pa kapav fer naryen. Seki zot deside sa mem », fait ressortir hier un habitant de Belle-Rose. Ils sont nombreux à souhaiter que le marché hebdomadaire ne soit pas délocalisé, mais ils savent qu’ils ne peuvent rien faire. « Nou pena swa », renchérit un autre.

À Rose-Hill, ce sont aussi des chauffeurs de taxi et des commerçants peu enjoués que nous avons rencontrés. Eux aussi ne savent pas ce que leur réserve l’avenir. « On nous a dit qu’on sera relogé dans l’espace qui se situe entre la foire Da Patten et le stade de Rose-Hill, mais rien n’est encore sûr », explique un chauffeur de taxi, ajoutant que « nou pa kone si nou pou ena travay ou pa kan pou bouz nou ». Son collègue, plus âgé que ce dernier, a pour seul souci la santé des habitants. « Le passage de la ligne du métro express sera un barrage pour accéder de l’autre côté. Qu’adviendra-t-il des urgences qui se rendent à l’hôpital ? » se demande-t-il. Plus loin, des commerçants, qui louent un emplacement d’un propriétaire d’un terrain à bail, ne savent pas non plus s’ils seront délogés ou pas. « J’ai payé ma patente pour l’année en cours mais la municipalité m’a remboursé pour la moitié de l’année. Je ne sais pas si je serai toujours là ou pas », dit Raj Nandan Ramlall, tracassé.

Quant à ceux qui opèrent dans l’Arab Town, ils ont eu une première rencontre avec le maire de la ville la semaine dernière. À eux également le même lieu a été proposé, soit la place entre le stade et la foire Da Patten. Mais à ce jour, indiquent-ils, « rien n’est sûr ». Le président de la Distributor Trade Union Arab Town, Imtazally Jaumeer, indique que 57 familles occupent ces étals d’Arab Town. « Pour beaucoup d’entre nous, nous sommes la deuxième génération à opérer sur place, soit depuis sa construction, en 1984. C’est notre deuxième maison. Ce sera un déracinement terrible », soutient-il. Et de poursuivre : « Nous craignons que la clientèle, qui a déjà amplement diminué, diminue davantage lorsqu’on sera délocalisé. »

Le métro express est aussi le principal sujet de conversation des clients. « Pa ankor kone kot pou ale la », dit une jeune femme, habituée à acheter de l’alouda chez Reaz Adam, tout en dégustant son breuvage. Pour Parvez Johur, qui travaille non loin de là, ce sera aussi, dit-il, « un grand bouleversement » dans son quotidien. « Tou lezour mo vinn la bwar enn alouda, manz enn dalpuri ek koz koze ek mo bann kamarad kan mo pran enn brek. La pa kone ki pou arive », dit-il. Reaz Adam indique que ce sont les marchands eux-mêmes qui ont aménagé leurs étals selon leur goût. « J’ai mis des marbres sur le sol pour améliorer les lieux, mais aussi pour des raisons hygiéniques. On a fait tout ça à nos propres frais », dit-il. Néanmoins, les commerçants soulignent que, « depuis un bon moment », ils savent que le tracé du métro express passera en ces lieux avec le risque qu’ils aient à se déplacer. Dans les villes de Curepipe, Quatre-Bornes, Rose-Hill et Port-Louis, les citadins, même s’ils ne sont pas directement concernés par la délocalisation, souhaitent avoir un éclairage sur leur devenir et celui de leur ville afin de mieux s’armer pour l’avenir.

Devindranath Bhurosah (Curepipe): « Il y aura une campagne d’information »

Sollicité par Le Mauricien en l’absence de la mairesse de Curepipe, l’adjoint au maire, Devindranath Bhurosah, a affirmé qu’une campagne d’information sera enclenchée pour permettre aux habitants et aux commerçants de la ville de comprendre le projet de métro express. « Nous avons une réunion avec Gaëtan Siew demain concernant le projet de métro express. À partir de là, nous serons plus à même de comprendre l’impact de ce projet sur les citadins. C’est un projet d’envergure du gouvernement et, bien sûr, il y aura une campagne d’information, qui se fera avec la collaboration du gouvernement central. » Pour ce qui est de l’avenir des marchands opérants dans la ville, l’adjoint au maire souligne que « ceux qui ont travaillé pendant longtemps avec la mairie seront certainement recasés ». Des réunions avec les principaux concernés seront également organisées.