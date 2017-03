INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE-MÉTRO EXPRESS : SAJ relégué pour la pose de la première pierre

L’ordonnancement de la cérémonie de la pose de la première pierre du Métro express ce vendredi à 18 heures, au Caudan Waterfront, est susceptible de susciter des commentaires en tous genres sur le plan politique. En effet, les indications disponibles, avant la sortie des cartons d’invitation officielle, laissent voir que sir Anerood Jugnauth, annoncé initialement comme étant celui qui allait procéder à la pose de la première pierre de cet important projet, nécessitant des investissements de l’ordre de Rs 25 milliards, pourrait être relégué au second plan. De par le protocole établi avec la mise à exécution du Deal Papa-Piti du 23 janvier dernier, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, présidera cette cérémonie, le Mentor Minister, sir Anerood, étant In Attendance. Un autre détail qui devra alimenter la chronique politique est l’absence d’un ministre du gouvernement de Narendra Modi pour l’occasion. L’Inde, avec un “grant” de Rs 9,9 milliards pour la réalisation de ce projet d’Urban Mass Transportation, est le bailleur de fonds de ce projet réalisé avec l’expertise indienne, que ce soit pour le chantier ou la gestion de ce système de Mass Transit.

À moins d’un revirement de dernière heure, « sir Anerood is poised to play the second fiddle » lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Métro express, au Caudan Waterfront, le vendredi 10 mars à partir de 18 heures. Jusqu’ici, l’impression, qui se dégageait, était que l’honneur du coup d’envoi d’un des plus importants chantiers à Maurice, avec les travaux s’échelonnant sur les quatre prochaines années, allait échoir à sir Anerood. D’ailleurs, tel a été le cas jusqu’à récemment, notamment lors de la Private Notice Question du 15 décembre 2016, l’une des dernières de Paul Bérenger en tant que leader de l’opposition et sir Anerood en tant que Premier ministre, qui a été adressée au ministre de l’Infrastructure publique, Nando Bodha, au sujet du Métro express. Toutefois, à l’hôtel du gouvernement, on soutient que le « rationale du Protocole » devra être respecté dans une tentative de répondre à la campagne au sujet de la relégation du Mentor Minister. « En plus, officiellement, il a toujours été question que ce soit le Premier ministre qui procédera à la pose de la première pierre de ce projet », fait-on comprendre dans la conjoncture.

Mais l’autre grain de sable est que l’Inde ne sera pas représentée au niveau ministériel lors de cette cérémonie officielle. Les démarches entreprises pour le déplacement d’un ministre indien à Maurice pour l’événement n’auraient pas abouti. À un certain moment, il était même question que le ministre indien du Transport vienne. Finalement, le haut-commissaire indien en poste à Maurice assurera cette représentation vendredi. La raison officielle avancée dans le camp mauricien est que « le calendrier du Lok Sabha, la Chambre basse en Inde, ne le permettait pas ». Pour la cérémonie formelle en prélude aux manifestations nationales marquant le 49e anniversaire de l’indépendance et le 25e anniversaire de la République, plusieurs discours sont prévus au Caudan, lieu où démarreront les travaux du Métro express. « Tous les détails sur cet important projet d’infrastructure seront rendus publics lors de la cérémonie, y compris des précisions sur le tracé ou encore des indications sur le montage financier envisagé », fait-on comprendre à l’hôtel du gouvernement sans ajouter d’autres détails.

Au chapitre du financement du projet, le ministre avait déclaré le 15 décembre dernier que « the Project will be financed partly by a grant of USD 275 million from the Government of India and the remaining financing will be raised either from local financing institutions and/or line of credit from India and/or from Development Partners, on the basis of terms and conditions which are most favourable for the project ». Le tracé du Métro express entre Curepipe, soit à la Gare Jan Palach, et à Port-Louis, à la place de l’Immigration, devra comprendre 19 stations, dont cinq “interchanges”, connus comme des Urban Terminals. Après la cérémonie de vendredi, une étape cruciale devra être franchie au mois d’avril. En effet, le Design and Built Contractor du Métro express devra être désigné officiellement. Deux firmes indiennes, à savoir AFCONS et Larsen and Toubro, sont en lice à cet effet alors que la Delhi Metro Railway Corporation de l’Inde a été approchée pour la gestion du Métro express dans un premier temps.`

SOUVERAINETÉ TERRITORIALE : Le PM et le Mentor consultés au préalable sur les Chagos

À ce matin, très peu de détails avaient transpiré quant au round de consultations entre les officiels mauriciens et britanniques. Pendant au moins six heures, hier, une délégation du Foreign and Commonwealth Office, menée par John Kittmer, responsable des Overseas Territories, et une mission, dirigée par le Secretary to Cabinet, Nayan Kumar Ballah, ont discuté de la question de la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos. Aucune des deux parties n’a voulu faire de commentaires sur le déroulement de cette séance de travail, la troisième de la série depuis la fin de l’année dernière.

À l’hôtel du gouvernement, l’on fait comprendre que le Secretary to Cabinet s’est donné pour mission de soumettre un rapport complet de ces discussions au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et au Mentor Minister et responsable du portefeuille des Chagos, sir Anerood Jugnauth. À la suite de ces consultations, des décisions devront être prises quant à la pertinence de la publication d’un communiqué officiel du Prime Minister’s Office sur les Chagos ou de la convocation d’une réunion du comité parlementaire sur les Chagos.

Aucune confirmation officielle au sujet d’une éventuelle décision de Port-Louis visant à réactiver les procédures engagées devant l’assemblée générale des Nations unies en vue de faire adopter une résolution pour une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice contre Londres. Le mood dans le camp mauricien avant les consultations d’hier était à l’irritation, compte tenu du dernier move en date des Britanniques visant à Divide and Rule la communauté des Chagos au sujet du Budget Support Package et une promesse d’un nouveau déplacement des représentants des Chagossiens dans leur archipel natal comme en 2006.