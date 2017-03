INITIATIVE CITOYENNE : Xavier-Luc Duval lance « Quatre-Bornes, ville touristique »

Le leader de l’opposition et député de Belle-Rose/Quatre-Bornes, Xavier-Luc Duval, se prépare à lancer très prochainement son projet « Quatre-Bornes, ville touristique ». Au-delà de son rôle de leader de l’Opposition, il confie au Mauricien vouloir mettre au service du développement de la Ville des Fleurs, son expérience d’ancien ministre du Tourisme et son carnet d’adresses.

« Cela fait 12 ans que je représente à l'Assemblée nationale les habitants de Quatre-Bornes. J'ai toujours œuvré pour leur bien-être et pour le développement de la Ville des Fleurs. Maintenant que je suis dans l'opposition parlementaire et que je suis même le leader de l'Opposition, je ne veux pas pour autant cesser de travailler pour Quatre-Bornes et ses habitants ! », a confié au Mauricien Xavier-Luc Duval.

Notre interlocuteur affirme vouloir mettre sa « vaste » expérience d'ancien ministre du Tourisme et son carnet d'adresses au profit de la ville. « J'ai été ministre du Tourisme en trois occasions, sans compter mon passage au ministère des Finances et dans d'autres ministères encore. Durant toutes ces années j'ai également été amené à rencontrer des gens formidables qui, comme moi, sont disposés à mettre leur énergie et leurs ressources au service des autres. Je souhaite mobiliser tout cela pour le développement de Quatre-Bornes. Je voudrais pouvoir œuvrer au-delà de mon rôle de leader de l'Opposition, comme tout autre citoyen qui aime sa ville. Loin d'un projet politique, mon projet est un projet citoyen », s'enthousiasme-t-il.

Xavier-Luc Duval confie également vouloir construire sur ce qui existe déjà. « Quatre-Bornes dispose déjà d'atouts touristiques non négligeables. Je parle ici de la foire qui est déjà en phase de rénovation, du Kovil de la Montagne du Corps de Garde, du Sodnac Leisure Park, de la pâtisserie traditionnelle Marimootoo, de quelques bons restaurants, entre autres », explique-t-il.

« Nous allons bâtir à partir de tout cela et inciter les opérateurs économiques et autres entrepreneurs de la ville à s'impliquer davantage dans le développement de leur ville ; à créer des tables d'hôtes, des restaurants, des jardins de curiosité, entre autres. Nous voulons que les visiteurs aient à voir et à manger à Quatre-Bornes. Nous voulons qu'ils puissent manger mauricien chez l'habitant, par exemple », ajoute notre interlocuteur.

Pour réussir son pari, Xavier-Luc Duval indique qu'il a non seulement déjà réservé le nom du site Internet de son projet, mais qu'il compte également le lancer publiquement très prochainement. Il se propose également de rencontrer les différents acteurs de développement potentiels de la Ville des Fleurs. « Le projet 'Quatre-Bornes, ville touristique' peut ouvrir une avenue infinie de développement pour peu que les habitants de Quatre-Bornes et les entrepreneurs croient dans ce projet et s'impliquent. Dans un premier temps, je vais m'impliquer non seulement personnellement mais également financièrement, car je crois dans le potentiel de développement de la Ville des Fleurs », affirme-t-il. « Pourquoi cette ville ne disposerait-elle pas de guides qui aideraient les touristes-visiteurs à dénicher les villes et des facettes cachées de cette merveilleuse ville? », se demande-t-il.

Xavier-Luc Duval explique que sa démarche s'inspire de ce qui se fait ailleurs en termes de développement économique et culturel des villes. « La tendance mondiale c'est qu'il revient de plus en plus aux habitants, à leurs représentants et à l'autorité administrative de développer eux-mêmes leur endroit économiquement, culturellement et au plan environnemental. Je commence par moi-même pour donner l'exemple et j'espère de tout cœur que les autres suivront quand ils auront vu les résultats positifs qui en découleront pour tout le monde », lance-t-il.



STATE HOUSE CONNECTION : Tête-à-tête Gurib-Fakim/XLD sur la Sobrinho Saga

La présidente de la république, Ameenah Gurib-Fakim, dont la proximité avec le multimilliardaire portugais Alvaro Sobrinho est étalée sur la place publique, prévoit un tête-à-tête avec le leader de l’opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval. Le rendez-vous a été fixé à la State House pour 15h demain avec, à l’agenda, l’affaire Alvaro Sobrinho. D’autre part, le board de la FSC, qui se réunira demain, compte approfondir les manquements et infractions aux dispositions de la Financial Services Act relevés à ce jour dans les dossiers pour les quatre Global Business Licences émises à ce jour.

« J’irai au rendez-vous de la State House de demain. Il n’y a rien de personnel car c’est une question d’institution à institution », a confirmé Xavier-Luc Duval au Mauricien en cours de matinée. Depuis l’éclatement de l’affaire Alvaro Sobrinho, le leader de l’opposition a lancé un appel à la présidente de la République pour que celle-ci s’explique au sujet de ses contacts et ses relations avec le « mécène » du Planet Earth Institute, dont elle est devenue « The Patron ». Lors de la rencontre à la State House de demain après-midi, le leader de l’opposition s’attend à recevoir tous les détails de cette affaire. Il compte également faire une déclaration à la presse après cet entretien présidentiel.

D’autre part, les membres du conseil d’administration de la FSC, qui se réuniront vendredi, procéderont à un examen approfondi des dossiers soumis aux noms des entités suivantes, soit :

– AS African Asset Management Ltd, détenant une Category 1 Global Business Licence et une CIS Manager Licence depuis le 28 août 2015 et une Investment Adviser (Unrestricted) Licence en date du 22 mars 2016;

– ASA Fund, avec une Category 1 Global Business Licence et une autorisation pour opérer en tant que Collective Investment Scheme à partir du 28 août 2015 et une autorisation pour la conversion en un Closed-End Fund en date du 23 mars 2016;

– PASET Fund, avec une Category 1 Global Business Licence et une autorisation pour opérer en tant que Collective Investment Scheme à partir du 28 août 2015 et une autorisation pour la conversion en un Closed-End Fund en date du 23 mars 2016; et

– Alvaro Sobrinho Africa Ltd, bénéficiant d’une Investment Banking Licence depuis le 25 novembre de l’année dernière.

Le but de cet exercice est de faire un relevé des manquements et des infractions à la Financial Services Act lors des procédures pour des Global Business Licences. Des professionnels, et non des moindres, dont BLC Chambers, représentées par Me Iqbal Rajahbalee, et le Pr Goolam Mohamedbhai, ancien vice-chancellor de l’Université de Maurice, ont protesté uniquement contre une opération de Names-Dropping à la FSC.

Devant ces développements, intervenus en début de semaine, il n’est pas exclu que le Licensing Committee de la FSC soit appelé à « scrutinize » tous les documents relatifs à ces quatre entités susmentionnées et de réclamer des compléments d’informations auprès des Management Companies concernées, dont DTOS, du groupe IBL. En ce qui concerne la Global Business Licence et la CIS Manager Licence allouées à Alvaro Sobrinho African Asset Management Ltd, avec le nom du Pr Mohamedbhai cité – sans son consentement – comme faisant partie de l’Investment Committee, la FSC avait soutenu dans le temps que « the companies have not been able to demonstrate the requisite independence between the board of the two firms and that of the CIS Manager since same members are involved at the level of the three companies ». Cette question pourrait être de nouveau soulevée d’autant plus lors de la prochaine réunion de la FSC. Affaire à suivre…