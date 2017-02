Des jeunes étrangers, venant notamment d’Angleterre et qui ont visité Maurice l’année dernière dans le cadre d’un projet de volontariat, ont lancé une pétition pour demander au gouvernement d’initier un projet de recyclage pour les ménages. Ils disent en effet avoir été « choqués » par l’entassement des ordures et par l’absence d’une politique de tri des déchets. Plus de 1 000 « signatures » ont été obtenues à ce jour.

La pétition a été lancée sur la plateforme www.change.org, où plus de 100 000 organisations militent pour le changement et en faveur de l’environnement. Dans la lettre adressée au ministère de l’Environnement, les initiateurs avancent : « L’entassement des déchets à Mare-Chicose devient un problème pour Maurice. C’est le seul site d’enfouissement de l’île et la production de déchets a augmenté par 10,8% entre 2012 et 2013. »

Les initiateurs ne manquent pas non plus de souligner que Maurice est en pays en plein développement et que la situation devrait se compliquer davantage. Ils disent avoir été « choqués » de voir que Maurice n’avait « aucune politique de recyclage » des déchets. « When we came to Mauritius in June 2016 for a volunteering project, we were blown away by its incredible beauty, but also aware of how fragile this beauty was. And, as young people coming from countries with efficient recycling schemes, we were worried by the lack of appropriate waste management. »

Citant l’Ong Mission Verte, les jeunes avancent qu’il n’y a que 31 conteneurs destinés au tri des déchets et que, souvent, cela ne dépendait que de la bonne volonté de la population pour venir y déposer leurs déchets. D’où la nécessité, estiment-ils, pour un plan d’aide aux ménages, et ce afin d’encourager les Mauriciens à trier leurs déchets. La lettre accompagnant la pétition fait aussi état de la beauté de l’île et de l’importance de l’industrie touristique. Autant de raisons, disent les pétitionnaires, pour mettre en place une politique de tri des déchets efficace. Ces jeunes disent également avoir vu, dans leurs pays, les dégâts causés à l’environnement par une mauvaise gestion des déchets et qu’ils ne souhaitaient pas que Maurice connaisse le même sort.

La pétition a obtenu à ce jour plus de 1 000 signatures. Plus de 400 autres sont nécessaires pour atteindre la barre des 1 500 afin de pouvoir envoyer leur lettre aux autorités mauriciennes. De nombreux Mauriciens ont déjà signé la pétition. Ceux qui souhaitent le faire peuvent se connecter sur le site www.change.org et chercher « Petition to the government of Mauritius ».