INITIATIVE DE LA CITY CLINIC GROUP: Des Mauriciens désormais formés en médecine traditionnelle chinoise

Suite à un protocole d'accord signé mercredi entre le City Clinic Group, du Dr Patrick Chui Wan Cheong, et la Shanghai University of Traditional Chinese Medecine, les médecins mauriciens pourront désormais être initiés à cette médecine millénaire et même aller en Chine pour se perfectionner en la matière.

« Grâce à ce protocole d'accord signé aujourd'hui entre le City Clinic Group et la Shanghai University of Traditional Chinese Medecine, les formateurs de cette prestigieuse université pourront désormais dispenser des cours de formation en médecine traditionnelle chinoise à des médecins mauriciens à notre Sana College of Health Sciences, situé dans les locaux de la City Clinic », a annoncé le président du City Clinic Group, le Dr Patrick Chui Wan Cheong. Il était entouré des membres de la délégation de la Shanghai University of Traditional Chinese Medecine, menée par son président le Dr Jiang Yu.

« Je m'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise car elle repose sur des bases scientifiques solides et non, comme pensent certains, sur des superstitions », a souligné le Dr Chui Wan Cheong. Et d’expliquer : « La médecine traditionnelle chinoise respecte des normes scientifiques rigoureuses et est encadrée par une législation tout aussi rigoureuse. La médecine traditionnelle chinoise n’est pas ces 'tiger balm' que vous voyez un peu partout ou ces aphrodisiaques attrape-nigauds. »

Le Dr Chui Wan Cheong demande par conséquent à ces homologues mauriciens de s'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise car, ajoute-t-il, « elle offre des traitements et des médicaments alternatifs et complémentaires à la médecine dite moderne ». « Quand la médecine traditionnelle chinoise rencontre la médecine moderne, elles font des miracles et guérissent des malades », dit-il.

Le président de la Shanghai University of Traditional Chinese Medecine, le Dr Jiang Yu, a fait part de son appréciation à l’égard de cette nouvelle collaboration entre son université et l'île Maurice. « La médecine traditionnelle chinoise a une longue histoire de 5 000 ans, mais, à l'ère de la globalisation, il est très important de permettre à d'autres populations d'avoir accès aux bienfaits de cette médecine », a-t-il expliqué.

Le Dr Jiang Yu a révélé qu'il y a en Chine 30 universités de médecine chinoise traditionnelle et que la Shanghai University of Traditional Chinese Medecine dispose à elle seule de huit hôpitaux universitaires, de 16 collèges de médecine subsidiaires et d'autant d'instituts de recherches. « La Shanghai University of Traditional Chinese Medecine est l'une des meilleures universités de médecine traditionnelle chinoise en Chine », indique-t-il.

« La prospérité de la civilisation chinoise dépend depuis des millénaires de sa médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir transmettre cette science en termes de prévention, de traitement et de soins de santé à d'autres civilisations », s'est-il enthousiasmé.

Le Dr Patrick Chui Wan Cheong a annoncé pour bientôt des cours de formation en médecine traditionnelle chinoise pour des infirmiers et des infirmières. « En outre, nous invitons nos collègues médecins à venir se renseigner sur ce que nous offrons », a-t-il dit. (Contact : +230206-1600 )