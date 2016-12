INITIATIVE DE MAGNA CARTA : #Koltar, une page Facebook dédiée à la sécurité routière

Alarmée par le nombre grandissant d’accidents de la route à Maurice, la société de Reputation Management Consultants et de Communication, Magna Carta a décidé de lancer une page Facebook consacrée à la sécurité routière. Cette initiative citoyenne de la firme de relations publiques vise à recueillir des témoignages, des conseils sur la sécurité routière, la bonne conduite ou encore la maintenance des véhicules.

« À ce jour, le bilan de la sécurité routière fait état de 141 victimes sur nos routes. Il risque de s’alourdir durant la période des fêtes de fin d’année en raison de divers facteurs, comme l’alcool au volant ou la circulation plus dense en cette période. Ce qui a incité Magna Carta à lancer cette page Facebook (https ://www.facebook.com/koltarmoris/) qui se veut être une plateforme de prévention sécurité routière avec des témoignages, des conseils sur la sécurité routière, la bonne conduite ou encore la maintenance des véhicules », explique un des proposés de la firme au Mauricien.

#Koltar, cette nouvelle page Facebook lancée depuis peu, vise à sensibiliser à la question de la sécurité routière. La campagne s’articule principalement autour de témoignages de victimes d’accidents de la route ou des proches des victimes, dont la vie a basculé dramatiquement suite à un accident. Outre les habituels conseils de sécurité routière aux automobilistes, Magna Carta est d’avis que la sensibilisation passe efficacement à travers des témoignages et des visuels qui accompagnent ceux-ci, afin d’illustrer la souffrance des victimes et celle de leurs proches occasionnée par ces traumatismes. Pour les proches ayant perdu un être cher, c’est une étape difficile de deuil à surmonter, car ils doivent faire face au quotidien à l’absence d’un proche.

La page #Koltar a été lancée en début de mois avec un teaser invitant les internautes et les abonnés de Facebook à réagir sur leur souhait le plus cher pour la Noël. Par la suite, la campagne a été dévoilée à Noël avec certaines personnes ayant perdu des proches ou des amis dans un accident de la route et qui « donneraient tout pour les retrouver », comme cet enfant qui a perdu ses parents dans un accident de la route.

La page #Koltar met également en exergue le cas de Sophie (prénom fictif), 23 ans, qui a perdu sa maman dans un accident de la route en 2011 ou celui de Sarah (prénom fictif), 5 ans, qui dormait lorsque ses parents ont perdu la vie. Ou encore le rêve brisé du petit Kevin (prénom fictif), 10 ans, qui a perdu l’usage de ses jambes dans un accident en 2014. Ce dernier qui adore jouer au football, ne peut que se contenter de regarder ses camarades jouer assis sur son fauteuil roulant. « Pour la campagne, l’agence a eu recours à des visuels empoignants pour faire passer un message de manière marquante et afin de mobiliser l’attention des internautes », commente notre source.

Selon notre interlocuteur, les réactions et commentaires des internautes ont été nombreux sur ces posts et Magna Carta espère toucher davantage de Mauriciens durant les jours à venir. « Pour limiter les accidents en cette période de fêtes, il est bon de rappeler quelques conseils de prudence aux automobilistes pour éviter de se mettre en danger ou de mettre en danger la vie des autres usagers de la route surtout lorsque l’on a consommé de l’alcool », indique notre source.

Dans ce contexte, elle affirme à cet effet que #Koltar appelle au respect des distances de sécurité et du Code de la route en respectant les limitations de vitesse ; la vitesse étant un facteur présent dans les accidents de la route et également de coopérer avec les autorités policières.