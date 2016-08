INITIATIVE SBM/MASTERCARD : La World Rewards Credit Card pour les clients fortunés

La SBM et MasterCard International ont procédé hier au lancement de la World Rewards Credit Card, une nouvelle carte principalement destinée aux clients aisés, principalement ceux dont les revenus mensuels dépassent les Rs 200 000.

La SBM/MasterCard Credit Card, qui offre toute une panoplie de privilèges à son détenteur, vient s’ajouter aux nombreuses cartes bancaires déjà lancées par la banque. La nouvelle carte peut être libellée en dollars américains, en euros ou en roupies mauriciennes. Elle est acceptée dans plus de 39 millions de points de vente à travers le monde et permet à son détenteur de bénéficier de multiples remises sous la SBM Rewards Program Plateform. La carte facilite l’accès à plus d’un millier d’établissements hôteliers haut de gamme et offre un libre accès à environ 550 salons d’aéroport ainsi qu’à des restaurants de renommée internationale. Par ailleurs, la carte assure une couverture d’assurance en cas de maladie ou de perte de valises.

Lors d’une conférence de presse, marquant le lancement de la carte de crédit au siège de la SBM Tower, Raj Dussoye, nouveau Chief Executive de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, s’est appesanti sur « les liens qui se sont développés » entre le groupe bancaire et MasterCard au fil des années. Et de rappeler que la SBM a été « la première institution » à lancer la carte à puce MasterCard en Afrique subsaharienne et que le partenariat avec MasterCard « est appelé à se consolider à l’avenir ».

Raj Dussoye a aussi souligné que la nouvelle carte de crédit renforcera l’offre de la banque à ses clients aisés. Il a en outre mis l’accent sur « le haut niveau de sécurité » que confère la carte à son détenteur, car elle est dotée d’une puce électronique. En cas de vol ou de perte, un service de remplacement de la carte ou de mise à disposition d’argent liquide est offert de toute urgence.

Présent au lancement, Charlton Goredema, vice-président et chef de service de MasterCard International pour la région d’Afrique australe et des îles de l’océan Indien, a, lui aussi, mis en exergue le partenariat avec la SBM, précisant que MasterCard s’est toujours évertuée à « proposer des produits de qualité » aux clients de la banque. Il a fait mention de la possibilité que les détenteurs de la MasterCard aient accès, « dans un proche avenir », à un réseau Wi-Fi « de qualité ». Ce réseau devrait, dans un premier temps, comprendre un million de points de vente.

Par ailleurs, Raj Dussoye a annoncé que la SBM s’est lancée, depuis quelque temps, dans un programme de transformation en profondeur de sa plateforme électronique et que la banque offrira, d’ici fin septembre, « un nouveau visage » en termes de services digitaux, ce qui lui permettra à la banque d’offrir des services sophistiqués à la clientèle.

Le Chief Executive de la SBM Bank (Mauritius) Ltd a, en réponse à une question, fait ressortir que « 90 % des transactions enregistrées par la banque se font aujourd’hui par voie électronique » mais que la stratégie de l’institution est « d’augmenter graduellement » ce taux.