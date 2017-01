INNOVATION - 26 JANVIER : L’océan Indien comme laboratoire d’idées et de pratiques durables

Un chimiste spécialisé dans les polymères et les applications médicales, une romancière et journaliste, une biologiste marine, un urbaniste et architecte, un consultant en responsabilité sociale et environnementale et un artiste contemporain… Le plateau de la première Nuit des idées mauricienne rassemble, jeudi 26 janvier, des voix mauriciennes qui comptent pour l’intelligence de notre société et qui n’ont pas peur de bousculer les habitudes et les perceptions. Deux débats, la projection du film Demain, une exposition du bédéiste Guy Delisle et des livres en lien avec les sujets débattus composent le menu de cette soirée qui débutera à 18 heures à l’Institut français de Maurice (IFM).

L’IFM fait appel à des intervenants mauriciens pour animer la première édition de La nuit des idées, un concept d’échanges et de débats multidisciplinaires sur l’innovation, qui a débuté l’an dernier en France. Tous tenteront d’articuler leur pensée et leurs préoccupations autour du thème général d’un « monde commun » à Maurice et la région. Comment favoriser la circulation des savoirs entre nos îles ? Comment mettre en commun nos forces et initiatives, forcer les verrous et ouvrir les imaginaires pour démontrer que l’océan Indien peut être un véritable laboratoire de création et de savoirs ?

Le directeur de l’Institut français de Maurice, Jean-Marc Cassam-Chenai et sa collaboratrice Lucie Lejeune proposent ainsi d’explorer le potentiel indianocéanique en matière d’innovations durables. Le même soir, ce jeudi 26 janvier, dans plus de cinquante villes et quarante pays, des débats rassembleront selon le même principe et sur le même thème, des penseurs, artistes, scientifiques, prospectivistes etc., dans différents types de lieux, puisque toute organisation peut prendre l’initiative de s’associer à l’événement en organisant sa propre nuit des idées selon le même concept.

La soirée mauricienne débutera vers 18 heures par un dialogue entre le scientifique Dhanjay Jhurry et la romancière Shenaz Patel sur « l’océan Indien comme laboratoire de création et de savoirs ». Obnubilés que nous sommes par nos obligations familiales et professionnelles et par un quotidien forcément prégnant, nous oublions souvent que Maurice est aussi une terre d’innovations, où quelques esprits brillants et astucieux consacrent du temps à l’amélioration de nos vies.

Croisement des savoirs

Dhanjay Jhurry et Shenaz Patel proposeront au cours de cette intervention d’une petite heure, de mettre en relief les singularités propres à la région océan Indien, les innovations et les passerelles qui pourraient être créées dans le monde de demain pour démultiplier les initiatives qui en valent la peine. Prévu à la galerie du centre culturel, ce dialogue sera orchestré par le journaliste radio Jean-Luc Émile et illustré en direct par POV, dont les dessins seront simultanément projetés sur écran. Les Mauriciens ne seront pas les seuls spectateurs de cet échange puisqu’il va également être retransmis sur le site parisien de la nuit des idées au Quai Branly.

À partir de 19 heures, le public prendra place à l’amphithéâtre de l’IFM, pour se tourner vers le futur et participer à un débat élargi à quatre intervenants, sur le thème « des idées pour demain ». Biologiste marine œuvrant depuis six ans à la création d’une zone de conservation marine à Maurice, Céline Miternique invitera à réfléchir sur l’océan, en évoquant les initiatives environnementales et la conservation des fonds marins à l’échelle locale et globale. Représentant africain de réseaux et sociétés internationales d’urbanisme et d’architecture, Zaheer Allam consacre une grande part de ses recherches aux interactions entre urbanisme, systèmes sociaux et environnementaux. Il proposera de se projeter à long terme, dans l’optique du scénario catastrophe d’une période post-changement climatique…

Spécialiste de la responsabilité sociale et environnementale, Thierry Lebreton se concentrera quant à lui surtout sur les approches et outils collaboratifs qui pourraient être développés dans nos sociétés, pour transformer plus rapidement et efficacement Maurice et ses voisines en îles durables. Enfin, l’artiste rodriguais Jacques Désiré Wong So, actuellement en résidence à l’IFM, évoquera les mouvements d’avenir dans le domaine des arts visuels et les formes de collaborations artistiques envisageables dans l’océan Indien.