INNOVATION - CITY CLINIC GROUP : Dr Chui Wan Cheong, « La fusion de la médecine traditionnelle et moderne est importante »

Le Dr Patrick Chui Wan Cheong, Chairman du City Clinic Group, a décidé de combiner la médecine moderne à celle dite traditionnelle. Pour cela, il a fait appel à l'expertise d'un Health Coach en la personne du professeur Hiroki Kinoshita, spécialisé dans le massage oriental japonais. Parmi les techniques proposées, on retrouve l'acupuncture, le cupping, le shiatsu et le thai. Il sera épaulé par sa femme Masayo Kinoshita, Japanese Massage Therapist. « Chaque traitement a un art et cette fusion entre le moderne et le traditionnel est importante. Le massage oriental vise à apporter une détente musculaire pour apporter un réel mieux-être général. Les techniques utilisées pour ce massage favorisent l’élimination des toxines, la décontraction et l’assouplissement des muscles. »

Après avoir été le pionnier de la médecine high-tech à Maurice, le Dr Patrick Chui Wan Cheong, toujours bouillonnant d'idées, veut faire découvrir aux Mauriciens les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise. L'acupuncture, par exemple, est un moyen de soulagement unique qui permet d'influencer et de traiter l'intérieur du corps en utilisant une synergie de points spécifiques sur la surface du corps. C'est une des techniques les plus utilisées, reconnues et enseignées. Pour le Dr Patrick Chui Wan Cheong, cette méthode permet de calmer l'anxiété et les insomnies, entre autres. « Cela permet une harmonisation et un équilibre entre le yin et le yang. C'est un bien-être de l'esprit et du corps. C'est intéressant cette combinaison du traditionnel et du moderne, et les deux ont prouvé leur efficacité. Cela soulage bien des maux et évite aux gens d'avoir recours systématiquement aux soins médicaux d'urgence. » Le Pr Kinoshita, qui travaillera pour la City Clinic, proposera aux Mauriciens plusieurs techniques de bien-être, à commencer par la moxibustion, une technique qui a fait son apparition en Asie presque en même temps que l’acupuncture. Ces deux techniques consistent à stimuler les points d’acupuncture afin de permettre une bonne circulation de l’énergie dans le corps, la moxibustion agissant par la chaleur. Il arrive même que les thérapeutes associent l’acupuncture et la moxibustion pour soigner des maladies graves. Le shiatsu, lui, est une technique japonaise qui utilise le toucher pour ramener l'équilibre dans le corps et maintenir l'individu en bonne santé.

Le Dr Patrick Chui Wan Cheong se dit heureux de cette collaboration avec le couple Kinoshita qui, dit-il, sera d'un grand apport pour Maurice. « J'invite les Mauriciens à découvrir ou redécouvrir le massage japonais et ses bienfaits. On enseignera aussi la technique du Shiatsu au Patrick Sana College of Health Sciences. Il faut encourager les futurs infirmiers à apprendre d'autres méthodes pour aider les patients. Ils recevront un diplôme certifié de Malaisie, qui les aidera à avancer dans la vie. C'est important d'apprendre, de se familiariser avec d'autres méthodes qui peuvent soulager des maux. » Il poursuit : « Aujourd'hui, la Food Therapy prend de l'importance. Certains chercheurs ont voulu savoir pourquoi certains aliments étaient nocifs pour la santé. Les produits détox prennent le dessus, car le corps a besoin d'être nettoyé. Et pour pouvoir aider un patient à améliorer sa santé, tout passe par la formation. »

Le City Clinic Patrick Sana College of Health Sciences sera le point d'ancrage pour les cours de perfectionnement aux médecins, infirmiers et Mauriciens qui veulent apprendre les principes et techniques de la médecine traditionnelle chinoise, comme l'acupuncture, les massages, le shiatsu… Le Dr Chui Wan Cheong annonce que, suite à sa visite en avril 2016 à l'Université de Shanghai, une délégation de six personnes arrivera à Maurice le 7 mars pour une “joint-venture” avec le City Clinic Patrick Sana College of Health Sciences. « Il faut espérer que nos médecins mauriciens puissent aussi se perfectionner en Chine. C'est un échange qui profitera à nos deux pays. »