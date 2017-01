INNOVATION : « Le sens de la responsabilité collective est très peu développé chez nous » selon Thierry Lebreton (consultant)

Thierry Lebreton, fondateur de Dynamia et consultant en innovation sociale, fait partie des intervenants sollicités pour la Nuit des idées, qui se tiendra jeudi prochain à l'Institut français de Maurice. Bien connu par ailleurs pour ses combats dans le domaine du patrimoine, ce consultant propose de se pencher plus sérieusement sur les techniques collaboratives et la réflexion collective pour pouvoir enfin passer de l'intention aux actes en matière de durabilité… « Je vais essayer de proposer des idées d'innovations sociales facilement réplicables à Maurice, nous confie-t-il. Les exemples d'organisations collaboratives sont ici encore très partiels et timides et ne sont pas forcément encouragés. »

En tant que consultant, le responsable de Dynamia propose du conseil aux entreprises pour les aider à définir des stratégies intégrant les questions de développement durable dès la conception des projets. « Il est possible d'amorcer une réflexion et une modélisation sur des stratégies de développement durable pour n'importe quel projet, et ce que cela concerne le patrimoine historique, naturel ou de toute autre question qui relève de la durabilité. » Thierry Lebreton est par exemple intervenu auprès de Sotravic pour le projet de climatisation à Port-Louis à base d'eau de mer, pour aider les concepteurs à prendre en compte la richesse archéologique des sous-sols de la capitale dès la conception de leur projet, et éviter de la mettre en danger… Aussi intervient-il auprès des équipes de Porlwi by Light pour que cette plate-forme inscrive ses actions dans la durée, de sorte que l'événement éphémère permette aux participants d'essaimer en dehors de ses trois jours spectaculaires.

Pour notre interlocuteur, l'urgence, à Maurice, consiste à revoir deux façons d'agir qu'il considère comme des points de blocage particulièrement handicapants : « On trouve le plus souvent à Maurice un fonctionnement réactif, c'est-à-dire que l'on ne va résoudre un problème que lorsque celui-ci se présente, et on ne traitera d'ailleurs que ce problème, plutôt que d'anticiper, voir les choses de manière plus globale et prendre un peu de hauteur. L'autre façon d'agir, très répandue, et contre laquelle il faudrait lutter, consiste à faire en sorte que les projets dépendent seulement du gouvernement ou d'une seule personne… Le sens de la responsabilité collective est très peu développé chez nous, très peu d'organisations ou de personnes fonctionnent dans une logique participative. L'organisation collaborative permet pourtant, face à un problème, de réguler, de remonter aux causes et de voir toutes ses effets possibles. »

S'il convient du fait que les Mauriciens participent facilement aux réseaux sociaux, il estime que le dilemme réside dans le passage du virtuel des « like » au réel pour accomplir les transformations nécessaires là où nous avons le plus besoin d'innovations. « Les nouvelles technologies permettent de sensibiliser beaucoup de monde à des projets. Mais nous devrions, à tous les niveaux à Maurice, essayer de découvrir ou redécouvrir ce qu'est l'intelligence collective, privilégier réellement les processus de réflexion collective. Il ne s'agit pas simplement d'interactions entre individus, mais de considérer qu'un groupe peut générer quelque chose de nouveau… Dans ce processus, chacun expose bien sûr ses idées, craintes, points de vue, etc, mais il accepte de renoncer à son intention propre. En d'autres termes, il renonce à ce que ses idées triomphent pour faire confiance à ce que la réflexion collective va générer, en prenant en compte un spectre plus large de considérations. Une autre des règles de ce processus de réflexion est l'absence de confidentialité. Toutes les informations sont mises dans un pot commun. Au final, les techniques collaboratives sont capables de générer quelque chose de nouveau et leurs propres dynamiques de gestion. » Les exemples d'organisations mauriciennes fonctionnant sur un mode collaboratif se comptent sur les doigts de la main. Thierry Lebreton cite notamment Islands Bio, à Baie-du-Tombeau, quelques plates-formes de trocs en ligne (Mari deal ou les mams) et une coopérative d'énergie solaire qui a démarré à Triolet.