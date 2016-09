INNOVATION - TRANSPORT PUBLIC : Le bus à étage de RHT opérationnel dès demain

Le bus à étage de RHT sera opérationnel sur nos routes à partir de demain. Il assurera le trajet Rose-Hill/Port-Louis sur l’autoroute. Le véhicule a été officiellement lancé hier par le ministre des Technologies, des communications et de l’Innovation, Etienne Sinatambou, lors d’une cérémonie organisée à Bagatelle. Selon Sidharth Sharma, Managing Director de RHT, deux autres autobus sont attendus à Maurice bientôt.

Le tarif pour le trajet Rose-Hill/Port-Louis sera de Rs 37, soit Rs 6 plus cher que le tarif normal. L’autobus flambant neuf a été fabriqué en Chine. Il sera en mesure de transporter un maximum de 88 passagers, soit 76 assis et 12 debout, ces derniers dans la partie inférieure seulement. Les passagers disposeront d’un service wifi gratuit et d’un point de rechargement pour leurs téléphones portables. Le confort des passagers est assuré, soutient la direction de la compagnie d’autobus.

Pour la première fois dans les annales des services de transport public à Maurice, les passagers disposeront de cartes prépayées, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. En partenariat avec une compagnie hongkongaise, RHT a lancé la carte Filio, qui sera gérée par Transport and Micropayment System Ltd, une compagnie subsidiaire de RHT. Des bornes appropriées seront installées dans différents arrêts d’autobus. Elles pourront être utilisées pour valider leur ticket pour le trajet effectué.

Cette nouvelle initiative a permis au ministre Etienne Sinatambou de féliciter les dirigeants de la compagnie RHT pour leur esprit d’innovation.

Par rapport aux autobus à étage introduits à Maurice dans les années 1960, les nouveaux véhicules disposent de moteurs plus adaptés pour les routes mauriciennes. Selon le Sidath Sharma, ils n’ont rien à envier aux autobus à étage très populaires dans le centre de Londres.