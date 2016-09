INNOVATIVE BUSINESS IDEA COMPETITION : RS 200 000 au lieu de Rs 20 000 pour le grand gagnant

Les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition de la ICT Innovative Business Idea Competition, organisée par le ministère des Technologies, de la Communication et de l’Innovation, en collaboration avec le National Computer Board (NCB) et la State Bank of Mauritius (SBM). Le ministre Etienne Sinatambou a tenu une conférence de presse à cet effet hier à la SICOM Tower.

Etienne Sinatambou a voulu apporter certains changements sur le montant attribué au gagnant. Après son intervention, le montant affiché par la State Bank of Mauritius a ainsi été revu. Au total, cinq projets seront retenus. Le gagnant de cette édition 2016 remportera Rs 200 000 et le runner-up Rs 100 000. Les trois autres candidats retenus empocheront chacun Rs 50 000.

Ce concours est organisé pour attirer les esprits innovateurs au sein de la nouvelle génération, en utilisant leur créativité et leur capacité pour créer un nouveau type de Technopreneurs. Cette compétition vise, entre autres, à propulser les jeunes talents vers l’entrepreneuriat afin qu’ils contribuent au développement du pays, à les encourager à échanger des idées et explorer des opportunités commerciales novatrices et à réaliser les objectifs de l’État en matière de développement technologique et de promotion de la recherche et de l’innovation.

La date butoir pour les inscriptions a été fixée au 17 octobre.