INONDATIONS DU 30 MARS 2013 : Nous ne pouvons pas faire notre deuil, a déclaré Allan Wright

Invitation à Pravind Jugnauth : « Nous souhaitons que le PM écoute les souffrances des familles avec son cœur ! »

Ce jeudi 30 mars, cela fera 4 ans exactement que 11 Mauriciens (Keshav Ramdharri, Sylvia et Jeffrey Wright, Amrish et Trishul Tewary, Vikesh Khoosye, Simon Henriette, Retnon Navin Sithanen, Rabindranath Bhobany, Vincent Lai et Christelle Moorghen) ont perdu la vie dans des inondations. En 2013, ce « black saturday » avait en effet frappé toute l'île Maurice de plein fouet lors de cette mortelle montée des eaux dans la capitale. Quatre ans après, « la souffrance est encore très palpable », soutiennent ces pères et mères de famille, époux et épouses, frères et sœurs et fils et filles qui ont perdu les leurs brutalement. Leurs plaies, disent-ils, « restent ouvertes ».

« Beaucoup de personnes se sont montrées solidaires avec nous, dans notre malheur, depuis quatre ans déjà. Des proches, la famille bien évidemment, ainsi que les amis, mais aussi des anonymes, que ce drame sans précédent a beaucoup touchés », explique Allan Wright. L'homme, qui a perdu son épouse et l'un de ses deux fils dans le drame, avait pris l'initiative de constituer le groupe de familles des victimes en une entité un an après la terrible catastrophe. Son objectif était, entre autres, de porter l'affaire devant la justice afin que « chaque organisme – comme l'État, la municipalité de la capitale, la SPDC, la météo et les techniciens responsables au sein des ministères des travaux d'aménagement du territoire, entre autres – doit prendre ses responsabilités dans cette tragique perte de vies humaines ».

Il ajoute : « Cependant, nombre de personnes, sans méchanceté aucune, nous disent de faire notre deuil. Nous comprenons tout à fait leur désir de nous voir aller de l'avant dans nos vies. Mais comment faire la paix avec cette atroce séparation quand nous évoluons dans un vacuum total ? » Allan Wright confie comment « chaque jour, une foule de choses me rappellent Sylvia et Jeffrey », se demandant : « Comment peut-on oublier ceux qui étaient de votre chair et votre sang ? Jamais ! » Tout en concédant que « bien sûr, je comprends tout à fait ceux qui veulent que l'on “move on”, car c'est dans l'ordre des choses ». Néanmoins, note-il, « c'est un sentiment qui prévaut au sein de toutes les familles qui ont perdu un des leurs, voire même deux, comme pour Mme Tewary et moi ».

Il poursuit : « Tant que l'affaire ne prend une tournure concrète au niveau de la justice, tant que la cour ne nous donnera pas une indication solide, et tant que, d'une manière humaine, les institutions – comme les hommes et les femmes qui ont hélas leur part dans ce drame – ne font pas leur mea culpa, ce sera difficile pour chacun d'entre nous de prendre un nouveau départ. » L'homme explique que « ce que je vis et ce que ces autres familles vivent depuis quatre ans » est « un calvaire sans nom ». Tous leurs efforts conjugués depuis ce fatal 30 mars « ne donnent pas grand-chose de concret », dit-il, disant toujours attendre « un signal fort, une décision, un “landmark” qui consisterait à nous donner le “la” pour reprendre nos vies en mains ». Mais à la place, résume-t-il, « c'est comme si nous vivions nos vies en tournant en rond, bloqués sur la perte de nos chers et tendres, dans l'incapacité de faire des projets nouveaux, de prendre des décisions nouvelles », estimant qu'il « n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent un tel sort, mais beaucoup d'entre nous comprennent ce que nous vivons ».

Allan Wright et les familles des victimes du 30 mars 2013 tiennent à faire ressortir que certains progrès ont toutefois été réalisés. « Des leçons ont été tirées de ce terrible drame dont ont été victimes nos familles. » Ainsi, par exemple, relèvent certains d'entre eux, « la météo est devenue très précautionneuse, presque trop même ! ». D'autres, eux, font ressortir qu'une « compensation financière fait bien sûr partie du dédommagement de l'État », estimant toutefois que « l'argent, ce n'est pas tout, car il ne nous ramènera jamais nos disparus ». D'aucuns reconnaissent que « le dédommagement financier est certainement très approprié dans divers cas, comme pour ces familles ayant perdu ceux qui étaient leur gagne-pain ».

Mais ce qu'attend surtout le collectif des familles victimes du 30 mars, c'est « une approche humaine ». Et de préciser : « Que ce soient les responsables des institutions où les politiques, qu'ils réalisent que le drame que l'on vit depuis 2013 n'a aucune couleur partisane. » D'où, par exemple, leur « désir de voir le Premier ministre parmi nous ce jeudi 30 devant la stèle commémorative à l'entrée Sud du passage souterrain, le temps d'une prière ». L'an dernier, ce sont les ex-DPM Xavier Luc-Duval et vice-Présidente de la République Monique Ohsan-Bellepeau qui étaient aux côtés des familles des victimes.

« Que le PM nous écoute avec son cœur »

C'est un cri du cœur que lancent les familles Ramdharri, Wright, Tewary, Khoosye, Henriette, Sithanen, Bhobany, Lai et Moorghen à Pravind Jugnauth : « Nous espérons qu'il sera à nos côtés jeudi matin, le temps du recueillement et des prières à nos chers disparus, parce que nous comptons sur lui. Nous pensons qu'il écoutera nos souffrances avec son cœur… Et qu'il ne restera pas insensible à notre peine. » Allan Wright, porte-parole des familles des victimes du 30 mars, élabore : « Normalement, nous n'envoyons pas de carton d'invitation pour cet événement. Il va de soi que chaque Mauricien qui se sent un tant soit peu solidaire avec nous, dans le malheur qui nous a frappés il y a quatre ans, sera des nôtres. » Cependant, ajoute-il, « nous avons souhaité tendre la perche au PM car nous estimons qu'il est un homme de proximité et que, de ce fait, il aura à cœur d'être à nos côtés pour ce triste anniversaire ».

Tragiques souvenirs

Sylvia Wright (46 ans), et l'un de ses deux fils, Jeffrey (18 ans), se trouvaient dans le tunnel à l'entrée Sud menant au front de mer. Gérants de la tabagie Alana's, mère et fils n'avaient pas eu le temps de se sauver quand le niveau d'eau avait commencé à monter dangereusement. Comme les deux Wright, Keshav Ramdharri (29 ans), ses cousins, Amrish (24 ans) et Trishul Tewary (19 ans), et un autre proche, Vikesh Khoosye (26 ans), ont eux aussi été piégés par la montée des eaux ce jour-là. Les trois jeunes étaient venus rendre visite à Keshav et lui prêter main-forte par ce temps inclément, pensant qu'ils auraient le temps de gravir les marches du tunnel pour arriver en haut à temps. Mais le sort en aura décidé autrement…

Le corps sans vie de Simon Henriette (32 ans), jeune frère de Marie-Hélène, originaire de Rodrigues, avait été retrouvé dans le caniveau à La Chaussée, entre les bâtiments abritant le store de KFC et les magasins du lieu. Comme quasiment tous les matins, le jeune frère de Marie-Hélène se rendait à son travail dans la capitale. Retnon Navin Sithanen (36 ans) avait quant à lui été entraîné par les flots dans le Ruisseau du Pouce alors qu'il tentait de sauver ses biens personnels ainsi que ceux de sa mère, jusqu'à ce que des trombes d'eau aient raison de lui et l'emportèrent…

Les plongeurs et membres de la force policière, le GIPM, la SMF et d'autres unités de secours, qui étaient à l'œuvre dès l'après-midi de ce 30 mars dans les rues de Port-Louis, avaient eu toutes les peines du monde à extraire les corps de Ravindranath Bhobany (52 ans), employé de banque, qui était à son poste ce jour-là, et de Vincent Lai Kin Wong Tat Chong (45 ans), businessman, des “basement parking” du Port-Louis Harbour Front. Leurs voitures y étaient garées et alors qu'ils tentaient de sortir pour rentrer chez eux, les eaux avaient déferlé, ne leur laissant aucune chance de s'en sortir. Quant à Christelle Moorghen (65 ans), une habitante de Canal Dayot, elle n'avait pu supporter de voir la rivière gonfler et menacer sa maison, succombant alors à un infarctus.