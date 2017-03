Fidèles comme chaque année depuis ce terrible samedi 30 mars 2013, les proches et parents de Keshav Ramdharri, Sylvia et Jeffrey Wright, Amrish et Trishul Tewary, Vikesh Khoosye, Simon Henriette, Retnon Navin Sithanen, Rabindranath Bhobany, Vincent Lai et Christelle Moorghen ont répondu présent ce matin. Le temps d’un recueillement devant la stèle commémorative à l’entrée du tunnel menant au Caudan Waterfront, ils ont prié ensemble, « comme une même famille », en mémoire des victimes des inondations meurtrières.

« Même si quatre ans se sont écoulés, nos larmes continuent de couler », résume Sujata Retnon-Vasoodaven, sœur de Retnon. Accompagnée de sa mère, elle n’a pu retenir ses larmes à l’heure des prières. « Je n’avais qu’un fils, ajoute pour sa part Vinod Khoosye, les yeux rouges. Mais même si j’en avais dix, la perte d’un seul d'entre eux dans les circonstances de ce drame terrible m'aurait tout autant fait pleurer, comme maintenant. »

Les années se sont écoulées, relève Sharda Ramdharri, mère de Keshav, mais ma souffrance, elle, reste intacte. Au début de cette année, elle a perdu son mari, Goorooparsad. « Premie Keshav inn ale, aster bolom osi… So la santé pa ti bon, depi kinn perdi Keshav, linn malad ankor plis. Mwa ousi mo lasante pa bon mem, me okenn koudme pa gagne ek leta. » Les proches et parents des victimes des inondations meurtrières du 30 mars 2013 sont outrés : « Il y a une rumeur qui circule à l’effet qu’on aurait réclamé des millions à l’état. C’est une pure fausseté ! »

Sharda Ramdharri renchérit : « Vous savez comme cela nous blesse d’entendre de telles choses ? J’ai perdu mon fils, le sang de mon sang. Et dans quelles conditions il est parti… Rien ne pourra jamais me le rendre. Et on veut faire croire que nous réclamons une telle somme ? Mais c’est révoltant ! Leker fermal kan mo tane sa bann koze-la. » Sa sœur, Brinda Tewary, qui a perdu ses deux fils dans le drame, nommément Amrish et Trishul, préfère sourire laconiquement : « Nou pa bann mandian ! Pa bon mett bann zafer koumsa lor nou ledo. »

Cependant, relèvent-ils, « même si quelques petits progrès sont notables, dans l’ensemble, on voit que les autorités peinent à prendre des décisions constructives ». Et d'ajouter : « À chaque grosse pluie par exemple, maintenant, les policiers viennent fermer le tunnel. Sauf que ce jour-là, rien n’avait été fait. Si les règlements étaient suivis comme il le faut, nous n’aurions pas perdu nos proches. » Dans le même souffle, certains font remarquer que la SPDC est devenue Landscope Mauritius. « Mais comme toujours, aucun signe de compassion ni de solidarité… S’ils étaient venus déposer ne serait-ce qu’une marguerite ce matin et être à nos côtés, cela aurait été un témoignage de leur humanité. »

Par ailleurs, les proches et familles des 11 victimes des inondations lancent aussi un appel pour que « l’affaire en cour soit activée », ajoutant : « À chaque fois, c’est reporté… Et comme si cela ne se terminera jamais, eh bien on n’arrive pas à faire notre deuil. » Marie-Hélène Henriette, sœur de Simon, conclut sous le regard approbateur de Veronica Lai, veuve de Vincent : « Nous sommes tous de la même famille depuis ce samedi 30. Tonbe leve, nou pou ansam. »

À noter qu’aucun politique n’était présent ce matin aux côtés des familles des victimes. Seul l’adjoint au Lord-Maire était à leurs côtés.

LAND DRAINAGE AUTHORITY BILL-PRAVIND JUGNAUTH : « Maurice n'est pas épargnée par les catastrophes naturelles »

Le Land Drainage Authority Bill a été présenté lors de la rentrée parlementaire de mardi. A cette occasion, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a tenu à souligner que Maurice « n'est pas épargnée par les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques », ajoutant que l'île « figure parmi les pays les plus exposés ». Aussi ce projet de loi permettra, dit-il, le développement et la mise en place d'un Land Drainage Master Plan avec l'apport des collectivités locales, de la National Development Unit (NDU) et de la Road Development Authority RDA) pour assurer la coordination des projets de construction de drains et de leur entretien.

« Selon la World Meteorological Organisation, au moins 200 millions de personnes sont affectées chaque année par le changement climatique et ce sont les inondations qui causent le plus de dommages, affectant un plus grand nombre de personnes. Et Maurice n'est certainement pas épargnée », a tenu à souligner le Premier ministre. Ce dernier a aussi mentionné le “World Risk Report” de 2016, qui place Maurice comme le 13e pays le plus à risque en raison du changement climatique et le 7e le plus exposé aux catastrophes naturelles. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler les inondations du 30 mars 2013, « une réalité qui hante toujours les familles endeuillées et qui a causé de nombreux dommages aux infrastructures ». Il devait ainsi rappeler qu'il « est impératif de mettre en place une structure pour la construction et l'entretien des drains ».

Selon Pravind Jugnauth, le gouvernement a « investi massivement » dans l'élaboration de ces projets, faisant mention d'une somme de Rs 520 M utilisée de janvier 2015 à juin 2016 et de Rs 1,2 milliard allouées pour la construction de drains. Le Premier ministre a aussi estimé qu'il est « du devoir du citoyen de garder les drains propres car certains agissent de manière irresponsable ». De ce fait, pour toute personne ayant endommagé ou obstrué des drains, la loi prévoit une amende comprise entre Rs 10 000 et Rs 20 000, en sus d'une peine d'emprisonnement de 12 mois maximum.