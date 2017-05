L’Organisation mondiale de la santé, qui classe l’allergie au 4e rang mondial des maladies après le cancer, les pathologies cardio-vasculaires et le sida. Si les causes sont multiples, notamment d’ordre génétique, les modes de vie de ces dernières années sont pointés du doigt, ainsi que l’environnement intérieur, de cinq à dix fois plus pollué que l’extérieur.



