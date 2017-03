INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS : Pour la formation des leaders de demain

Permettre aux étudiants de troisième année en finances et comptabilité de l’Université de Maurice (UoM), de l’Université des Technologies (UTM) de Maurice et du Charles Telfair Institute (CTI) de mettre en pratique toute la partie théorique apprise en cours à travers des études de cas, tel était le but de la seconde édition de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Student Academy. Laquelle s’est tenue, lundi de la semaine dernière, au Hennessy Park Hotel.

La devise étant « Shaping the leaders of tomorrow », la Student Academy fonctionne de manière à confronter les étudiants à des situations réelles afin qu’ils aient un véritable aperçu du monde des affaires. Pour cette nouvelle édition, les participants devaient faire montre de leur créativité et leur compréhension des business analytics. L’objectif recherché est, de ce fait, préparer les étudiants à la vie après l’université en les armant des compétences nécessaires pour leurs premiers pas dans le monde du travail.

« Nous savons que sur le marché mondial hautement concurrentiel, les employeurs recherchent des diplômés avec de vastes connaissances ainsi que de bonnes compétences en communication, commerce et pouvant travailler en équipe », a déclaré Jonathan Worrell, ICAEW Senior Business Development Manager, responsable de la branche mauricienne. « Les étudiants m’ont impressionné, ils sont proactifs et ont cette envie d’apprendre et de s’impliquer, ce qui est un bon point pour leur carrière. »

Pour ce qui est des participants, a fait ressortir Jashika Banshi, « nous avons appris l’importance de travailler en équipe, ce qui nous a permis d’élargir notre réseau avec les nouvelles rencontres faites aujourd’hui. Nous n’avons pas souvent l’opportunité d’assister à ce genre d’atelier avec les étudiants d’autres établissements. C’est définitivement une expérience à renouveler. Il est important pour nous, en tant qu’étudiants et futurs leaders économiques, de comprendre les différents aspects qui permettent de prendre les bonnes décisions et d’être prompts à réagir dans un environnement économique mondial complexe. Un leadership éthique est essentiel pour le futur des entreprises mauriciennes », a-t-elle déclaré.