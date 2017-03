INSTITUTION—UN AN APRÈS SA CRÉATION: Le Pharmacy Council en panne faute d’argent

Les pharmaciens commencent à être sceptiques quant à l’existence de leur Pharmacy Council. Les premières élections d’après la loi pour la mise en place de cet organisme ont eu lieu en février 2016 tandis que son board a été nommé en juin dernier. Mais l’organisme n’est toujours pas fonctionnel, faute d’un budget adéquat, de personnel administratif et de la logistique nécessaire. Pour l’heure, le bureau du Pharmacy Coucil est vide et ne sert que de salle de réunion au board. « On tourne en rond et le Pharmacy Council n’arrive pas à décoller parce que nous n’avons pas les moyens nécessaires », confient eux-mêmes plusieurs membres du board au Mauricien.

Pendant longtemps les pharmaciens, tant du service privé que public, ont appelé de tous leurs vœux l’institution d’un Conseil de l’Ordre pour réguler la profession et pour veiller à la bonne pratique dans ce domaine de la santé. En fait, le Pharmacy Council est aux pharmaciens ce que le Medical Council est à la profession médicale.

La Pharmacy Council of Mauritius Act fut enfin votée au Parlement en 2015 mais ce n’est que l’an dernier que le Council est devenu réalité avec l’installation de son premier conseil d’administration, composé de pharmaciens choisis par leurs pairs et de représentants de plusieurs ministères. Le Pharmacy Council se trouve au 10e étage du Emmanuel Anquetil Building à Port-Louis, dans un espace cédé par le ministère de la Santé pour lui permettre de commencer ses activités. Mais à ce jour, l’organisme n’est pas en mesure de fonctionner et ne répond donc aux exigences de la Pharmacy Council Act. À titre d’exemple, une de ses principales fonctions est l’enregistrement des pharmaciens ainsi que l’élaboration d’un registre annuel.

Or, valeur du jour, le Pharmacy Board, sous la tutelle du ministère de la Santé, a toujours la charge de l’enregistrement de cette catégorie de professionnels. « Le Pharmacy Council a besoin d’un full time registrar et d’un personnel administratif pour l’enregistrement des pharmaciens et nous devons recruter ces personnes. Il faut aussi doter le bureau des moyens techniques nécessaires pour que le personnel puisse travailler dans de bonnes conditions et donner satisfaction à tout le monde. Mais tout est lié au budget et on bute à ce niveau », font ressortir avec une pointe d’agacement quelques membres. Pour l’heure, la contribution du ministère s’élève à Rs 500 000 seulement. « Cette dotation est insuffisante pour les salaires du personnel et couvrir les autres dépenses courantes. Nous tournons en rond depuis un an », ajoutent-ils.

Il y a environ 500 “registered” pharmaciens et ces derniers déboursent une somme de Rs 1 000 pour les registration fees, ce qui donne au total une somme de Rs 500 000 comme rentrée d’argent. Qui récolte donc cette somme ? « Pour l’heure cet argent est dans la caisse du Pharmacy Board qui fait le travail d’enregistrement. Une fois que le Pharmacy Council sera opérationnel, le ministère fera un transfert d’argent », rassure un officier de ce ministère.

En attendant, à l’extérieur, des pharmaciens ne ménagent pas les critiques envers leurs confrères qu’ils ont élus pour les représenter au sein du Conseil d’administration. « Depuis les élections on n’a eu aucune nouvelle du Pharmacy Council. On a l’impression que le board est plongé dans un sommeil… Puisqu’il ne se passe rien de ce côté-là, est-ce que cela veut dire que ce Pharmacy Council est une farce ? » soutient un pharmacien exerçant dans le privé depuis plus de trente ans. D’autres confrères sont « déçus » eux aussi, disent-ils, du fonctionnement du Council. Mais certains se montrent plus compréhensifs à l’égard de leurs collègues. « Nous avons entendu dire qu’ils n’ont pas d’argent pour faire fonctionner le bureau et que le board est en mode wait & see. Les autorités doivent leur donner les moyens financiers et techniques nécessaires », plaide une pharmacienne.

Mais du côté du Conseil d’administration, des membres refusent le qualificatif « endormi » et affirment avoir entrepris un « important travail de réflexion » pour la mise en application de certaines clauses de la loi. Ainsi, différents comités ont formulé des propositions sur plusieurs aspects tels : les critères pour l’enregistrement et pre-registration des trainees ; la formation continue ; le code d’éthique, les procédures d’investigation pour d’éventuels cas de mauvaises pratiques dans la profession.

Selon nos informations, le board du Pharmacy Council, à plusieurs reprises, aurait informé les responsables du ministère et aussi certaines personnes à un niveau hiérarchique plus élevé dans le gouvernement, des contraintes financières empêchant cette instance de direction de passer à l’action.

FAIZAL ELYHEE : « Le Council on a full swing à partir de mai prochain »

Le président du Pharmacy Council reconnaît que le fonctionnement de cet organisme a accusé « un certain retard » mais ne veut pas s’attarder sur les raisons de cette situation. Dans une déclaration au Mauricien hier, Faizal Elyhee affirme que « tout est en bonne voie pour le recrutement très bientôt » d’un Registrar et d’un personnel administratif pour soutenir ce dernier dans ses responsabilités.

« On va démarrer avec un personnel très minime pour des raisons budgétaires mais rassurez-vous, le Pharmacy Council va fonctionner on a full swing à partir du mois de mai », dit avec conviction son président. Il souligne le « travail de base approfondi » entrepris par le board durant ces derniers huit mois concernant la structure de l’organisme et d’autres aspects concernant son fonctionnement. De ce fait, dit-il, le Pharmacy Council devrait pouvoir démarrer ses activités en mai prochain « sur une bonne base ». Il donne l’assurance que le Council veillera au respect de la loi et accordera une grande importance à la politique de formation continue pour l’ensemble de la profession. « Par extension c’est le public qui sortira gagnant avec les différentes mesures que nous envisageons de prendre pour rehausser la qualité du service offert par les pharmaciens et pour contrecarrer tout risque de mauvaise pratique au sein de la profession. Donc, le rôle de cet organisme devrait aussi intéresser le grand public », souligne Faizal Elyhee.