INSTITUTIONS ACADÉMIQUES :La St Andrew’s School et Greenwich University (Pakistan) tissent des liens

La St Andrew’s School, gérée par le diocèse anglican, vient d’ouvrir une nouvelle page de son histoire en se lançant cette fois dans une collaboration avec la Greenwich University à Karachi, Pakistan, pour des projets dans divers domaines. L’accord signé il y a quelques jours dans l’établissement secondaire situé à Rose-Hill en présence du Haut-commissaire pakistanais à Maurice et des responsables de l’université pakistanaise, est qualifié de « unprecedented event » par Mgr Ian Ernest, évêque de Maurice. Une initiative saluée par tous les milieux de St Andrew’s School car elle traduit un esprit d’ouverture à plusieurs niveaux.

La démarche d’établir un partenariat entre l’institution secondaire mauricienne et l’université pakistanaise est venue du précédent Haut-commissaire pakistanais à Maurice, Raza Muhammad. Les deux parties se sont longuement concertées avant d’aboutir au Memorandum of Understanding signé il y a une dizaine de jours lors d’une cérémonie empreinte d’émotions et à laquelle étaient présents Seema Mughal et le Dr Hironao, respectivement Chancellor et Head of Academics à la Greenwich University.

« M. Raza Muhammad was clear, precise and unambiguous about the need for us to be an example of collaboration in this confused world where mistrust, suspicion and violence, seem to win the day », a déclaré Mgr Ernest lors de son intervention ce jour-là. Celui-ci reconnaît qu’il s’agit là de « décisions courageuses » et croit que cette collaboration « est l’occasion de faire tomber des barrières qui nous empêchent d’être totalement humains ». Si le chef de l’Église anglicane mauricienne s’est investi personnellement dans les discussions pour faire aboutir le projet, c’est parce qu’il est « convaincu » que cette ouverture et ces échanges auront un rayonnement plus large que le monde scolaire et bénéficieront à l’ensemble de la société.

La durée de cet accord est de trois ans mais les deux parties pourraient le renouveler à l’avenir en y apportant les ajustements qu’ils jugent utiles par rapport à leurs besoins respectifs. Valeur du jour, cet accord déjà en vigueur comprend un volet académique et un volet d’activités sociales et culturelles organisées dans les deux pays. Dans le registre des activités conjointes sont prévus, entre autres, des concours de rédaction (essay competition), concours de dessins et de chants, compétitions sportives, débats et célébrations des fêtes nationales. Dans le domaine de l’enseignement, les deux parties ont mis l’accent sur la formation des professeurs et celle-ci est déclinée sous plusieurs formes, avec notamment la tenue de conférences, d’ateliers de travail et de symposiums, ainsi que l’organisation d’academic research trips et la publication d’ouvrages. L’accord offre également des opportunités aux élèves et aux profs de la St Andrew’s School de poursuivre des études supérieures. Ainsi, la Greenwich University propose deux bourses d’études aux élèves « purely on merit basis ». Soulignons que ces deux bourses universitaires concernent les élèves qui prendront part cette année aux examens du HSC. Les enseignants, eux, pourront bénéficier d’un tarif réduit s’ils décident d’entreprendre des études menant à l’obtention d’une licence dans l’université pakistanaise. « La performance académique est bien sûr un critère important dans la sélection des candidats. Cependant, nous veillerons à ce que ceux qui méritent ces bourses soient aussi issus de familles vulnérables et que ceux qui sont marginalisés à cause de leurs situations puissent aussi en bénéficier. Si un enfant a bien travaillé mais on voit qu’il ne pourra faire des études pour des raisons financières, il faudrait voir comment l’aider », dit Mgr Ernest au Mauricien en soulignant que « la St Andrew’s school a toujours fait de la place à ceux qui étaient au ban de la société ».

Par ailleurs, les deux parties impliquées dans l’accord discutent toujours de certains détails techniques pour sa mise œuvre.