INSTITUTIONS : L’espoir d’un sauvetage de la Trevessa House renaît

Elle s’est retrouvée au bord de la fermeture cette année contrainte même de licencier six employés sur dix, mais, aux dernières nouvelles, l’espoir renaît. La Trevessa House, institution qui sert de maison d’accueil et de détente pour les milliers marins de passage à Maurice, ne sombrera pas.

Les partenaires principaux qui gèrent la Trevessa House, à savoir la Mauritius MSHS et l’Apostolat de la Mer (organisme émanant du diocèse de Port-Louis), d’une part, et, d’autre part, le SWFB (organisme d’Etat) ont entamé des discussions officielles pour dégager un plan de sauvetage de l’institution et une réunion est prévue à cet effet mardi prochain 1é janvier .

Le capitaine Goilot, un des représentants de la MSHS semble très optimiste après l’annonce de la mise sur pied d’un Port Welfare Committee qui serait appelée à proposer un plan pour renflouer et sauver la Trevessa House. Un cahier des charges circule déjà dans ce sens entre les partenaires concernés. “Nous sommes en train de prendre connaissance des propositions du SWFB et nous allons faire nos contre-propositions, mais c’est un intéressant dialogue qui a débuté”, déclare le capitaine.

Le sauvetage de cette institution, sise à Roche-Bois, qui a elle-même pris la relève du Merchant Navy Club (fermé après plus de 80 d’existence) et de l’Apostolat de la Mer, répond d’un impératif d’encadrement social pour l’ensemble de l’importante communauté de marins locaux et des équipages des bateaux qui transitent à Port-Louis.



Pourquoi il faut sauver la Trevessa House !

Pour avoir été responsable des questions maritimes au sein du Bureau international du Travail, à Genève (Suisse), pendant près de trente ans, Dani Appave, qui jouit d’un statut d’expert, est un de ceux qui se battent pour que survive la Trevessa House. Il fait le va-et-vient entre la rive du lac Leman, où il réside, et Maurice, son pays natal, et à chaque fois qu’il revient ici, il s’inquiète de ce qu’il advient de l’institution et prodigue des conseils gratuits pour la sauver. C’est toujours avec passion et, on le perçoit, un désir sincère de voir que l’institution se redresse le plus rapidement afin de remplir sa mission que Dani Appave parle de la “Maison des Marins”. Week-End l’a interrogé...

Quelles seraient les conséquences de la fermeture de la Trevessa House ?

Si une solution n’est pas trouvée pour sauver cette institution, ce serait un échec décevant pour la communauté maritime de Maurice. Ce serait une ironie pour une île qui veut se tourner vers l’exploitation de la mer, l’économie bleue ! Ce serait un don d’une trentaine de millions de roupies obtenu de la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF) et l’investissement par la Mauritius Sailors’s Home Society d’une somme équivalente qui auront été gaspillés à cause de tiraillements entre les stakeholders et des institutions responsables.

En l’absence d’un accord entre ces partenaires, il est probable que l’ITF exigera la mise en vente du bâtiment. Le terrain sur lequel la Trevessa House se trouve appartenant à la municipalité de Port-Louis, il est probable qu’il y aura alors beaucoup de problèmes juridiques à résoudre. Mais je suis encore confiant que la sagesse prévaudra et qu’une solution sera trouvée pour qu’il y ait à Maurice une “Maison des Marins” digne des efforts faits dans le passé, digne de son histoire. Il est important de se rappeler que l’érection de ce bâtiment est due aux efforts de feu Jean Vacher, président de l’Apostolat de la Mer. Toutes les parties concernées doivent se mettre autour d’une table pour voir comment faire pour que la communauté des marins locaux et les marins, y compris les marins pêcheurs, puissent disposer d’un lieu d’accueil et de détente.

Qu’est-ce qui ne va pas avec la gestion de l’institution ?

On ne va pas entrer dans un blame game, toutefois c’est sûr qu’il y a eu le manque de coordination entre le gouvernement et le secteur privé. C’est, d’ailleurs, le grand mal de notre secteur maritime. Il y a la stagnation du secteur maritime mauricien en général. La fourniture de services de bien-être aux marins dans Port-Louis il y a 50 ans tournait autour du Merchant Navy Club de la rue Joseph-Rivière qui était géré par la Mauritius Sailors’ Home Society (MSHS). Le gouvernement de l’époque avait institué la collecte d’une taxe frappant les navires qui entraient dans le port, ceci en application d’une recommandation du Bureau international du Travail. Les revenus de cette taxe étaient distribués aux pourvoyeurs des services pour les marins dont la MSHS et, plus tard, l’Apostolat de la Mer et à d’autres encore.

Le gouvernement a décidé par la suite que le montant sera versé au Seafarers’ Welfare Fund Board (SWFB) qui sera chargé de le redistribuer. Mais la Sailors’ Home Society (SHS) ne reçoit plus sa part. Or, après avoir vendu le Marchant Navy Club, la SHS, à tort ou à raison, a englouti toutes ses réserves dans la rénovation de la Trevessa House et est aujourd’hui endettée et incapable de payer les services aux marins. Par contre, le Seafarers’ Welfare Fund Board finance quelques services aux marins mauriciens et dispose, lui, d’énormes réserves financières. Malheureusement, le SWFB ne soutient pas de manière régulière des services de bien-être pour les marins visitant Port-Louis.

Le SWFB est-il obligé de le faire ?

Oui, cet organisme est tenu d’apporter son soutien parce que c’est la raison pour laquelle la taxe portuaire est prélevée sur les navires. Par ailleurs, certaines activités de la SWFB sont contraires aux engagements pris par la République de Maurice dans le cadre de la Convention du Travail Maritime datant de 2006. Maurice a ratifié cette convention. Les représentants du secteur maritime, armateurs, agents maritimes et syndicats de marins également, n’assument pas totalement les rôles qui leur sont impartis sous la Convention.

Quelles sont les responsabilités des parties concernées ?

Il y a le gouvernement, le SWFB, la SHS, l’Apostolat de la Mer, l’APAMM, le Port Users Council, les syndicats de marins et les marins retraités. En toute bonne volonté, elles devraient toutes ensemble essayer de dégager une formule qui permettrait à la Trevessa House de remplir efficacement sa mission en conformité avec la convention. Des organisations internationales sont prêtes à aider. Un expert britannique, M. Peter Tomlin, est venu faire le constat et se tient prêt à intervenir de nouveau. Ils ont la responsabilité commune d’appliquer la convention dans son intégralité.

Une première urgence est de redéfinir un Seafarers’ Welfare Board en lui attribuant la tâche de décider quels services seraient appropriés pour les marins visitant Port-Louis et comment ces services seront pourvus et financés. Tous les acteurs que j’ai mentionnés devraient être représentés sur ce Board, y compris le gouvernement, mais celui-ci ne doit pas chercher à en manipuler les décisions. Le principe de négociations tripartites prônées par l’Organisation internationale du Travail devrait être à la base du fonctionnement de ce Board.

Port-Louis, de plus en plus modernisé, offre maintenant plus de possibilités de détente. De quels services les marins visiteurs ont-ils besoin véritablement de nos jours, selon vous ?

Les besoins des marins de passage évoluent : aujourd’hui ils ont besoin de contacts sociaux, de trouver des moyens de communication comme internet et le téléphone mobile, de trouver un soutien moral et psychologique en cas de besoin, de pouvoir faire du shopping et, pour certains, de se changer les idées en visitant le pays — car il n’y a pas que Port-Louis — dans leurs rares moments de liberté. Le SWB remanié aurait la responsabilité d’identifier ces besoins et de trouver les moyens de les mettre à disposition des marins.

Qui doit fournir et financer les services aux marins ?

Le gouvernement et tous les autres stakeholders ont le devoir d’encourager et de mettre en œuvre des moyens pour faciliter la mise en place des services aux marins. La MSHS s’est acquittée de cette mission pendant plus de 80 ans. Il est temps d’ouvrir une nouvelle page.

Comment voyez-vous la Trevessa House à l’avenir ?

Trevessa House devrait enfin devenir une vraie “Maison des Marins” et non pas un hôtel 5 étoiles ou un restaurant pour quelques privilégiés seulement. Une maison à vocation d’accueillir les marins, les marins pêcheurs étrangers et d’être le point de rendez-vous également des marins mauriciens et du monde maritime mauricien. Le restaurant peut servir tout ce monde en même temps. Sa salle de conférence peut être utilisée par les employeurs, les syndicats et d’autres institutions maritimes. Mais, par-dessus tout, Trevessa House doit être ce que ses concepteurs et constructeurs voulaient qu’elle soit: une maison ouverte, accueillant avant tout ceux qui assurent 80% du commerce mondial (et 98% du commerce extérieur de Maurice) et vis-à-vis desquels la République de Maurice se doit de remplir ses obligations, c’est-à-dire les marins !