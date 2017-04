INSTRUMENT INDIEN : La voie mystique du santoor

Kisnah Ramma est l’un des rares à faire rebondir et glisser les deux baguettes sur les cordes du santoor. Cet instrument traditionnel de la musique indienne est méconnu chez nous. Il possède une puissance quasi mystique pour faire ressentir le rythme et la vibration. Le vocaliste et professeur de musique conduit Scope à la découverte du santoor.

Depuis qu’il est tombé sous le charme de la douceur de cette sonorité propre au santoor, Kisnah Ramma, 64 ans, ne cesse d’assouvir sa curiosité concernant cet instrument à cordes. La richesse de ces tonalités très vivantes lui est venue à l’oreille pour la première fois dans les années 8, lors d’une prestation de plusieurs artistes indiens invités par le Mahatma Gandhi Institute. Plus de trente ans ont passé sans qu’il ne cesse d’être toujours aussi “surpris et étonné” par cette découverte musicale.

Kisnah Ramma est l’un des rares à manier et posséder un santoor à Maurice, instrument connu pour être “très sensible et délicat”. “Ce n’est pas évident d’en jouer, même s’il peut paraître d’un abord facile. Le santoor demande beaucoup de temps et de pratique. Il suffit d’essayer d’accorder ensemble douze guitares pour comprendre la complexité de cet instrument. Soixante-douze ou cent cordes à accorder, ce n’est pas une mince affaire quand il n’y a pas une structure en acier comme pour le piano pour les maintenir en place.” Le santoor demande un apprentissage rigoureux, beaucoup de patience et de pratique, et surtout une maîtrise et une grande connaissance de la musique.

Amplification du son.

Rien de mieux qu’une petite démonstration comme mise en bouche. Dès que Kisnah Ramma fait glisser les deux baguettes sur les cordes, une vibration feutrée d’une grande richesse résonne dans la pièce. Comme rien n’arrête la vibration de la corde, elle a une tenue très longue. Il se produit alors une forme d’harmonie. Avec un santoor, une note continue de sonner alors que d’autres la rattrapent harmonieusement. Les cordes accordées permettent aussi une amplification du son. L’effet est saisissant et donne l’impression d’entendre plusieurs instruments en même temps.

C’est précisément “le nombre de cordes et cette façon d’en jouer qui rend cet instrument particulièrement original”, confie le musicien. Son santoor comporte des cordes qui sont assemblées par groupe de trois. Chaque groupe de trois cordes joue la même note et repose sur un seul chevalet. Les chevalets sont disposés alternativement du côté droit et gauche de l’instrument. Le principe consiste à frapper le groupe de trois cordes à proximité du chevalet et non pas au milieu de la corde, sans quoi “il risquerait de toucher les deux autres groupes de cordes voisins à cause de leur proximité avec celui percuté par la baguette”. La partie large du santoor est réservée aux notes basses, alors que la partie étroite fournit les notes hautes.

Recherche et innovations.

Aujourd’hui, le santoor jouit d’une place prestigieuse au sein des instruments classiques de l’Inde et d’une immense popularité au prix d’un sérieux travail de recherche et d’innovations. Kisnah Ramma fait référence aux joueurs audacieux les plus connus, comme le pandit Shiv Kumar Sharma. Ce dernier a fait passer le nombre de chevalets de 25 à 29, élargissant ses capacités à trois octaves au lieu d’un et demi pour le santoor cachemiri. “Cela apporte un son plus clair et diminue le temps requis pour accorder l’instrument”, souligne Kisnah Ramma, qui regrette que “le santoor demeure encore peu connu à Maurice alors que cet instrument est capable d’offrir tellement de possibilités musicales”. D’autres as du santoor comme le pandit Bhajan Sopori et le pandit Lal Mani Mishra, ont travaillé dur pour le faire accéder au statut d’instrument classique de plein droit. Le santoor est également bien représenté dans la nouvelle génération d’interprètes comme Rahul Sharma, Abhay Rustum Sopori ou encore Shruti Adhikari et Charukeshi Ashane.

Kisnah Ramma continue d’explorer plusieurs dimensions du santoor. Il a pu assouvir sa passion de cet instrument lors de prestations dans le circuit hôtelier et au cours de quelques réceptions et représentations privées. Cet habitant de Palma, aujourd’hui à la retraite, envisage de se lancer “dans des séances de partage et d’initiation au santoor. Depuis que j’ai appris à en jouer, je suis devenu un autre homme. J’espère que d’autres pourront se laisser convaincre par ce son unique et tellement riche”.

D’origine persane

Le santoor appartient au groupe des instruments à cordes, appelés vina dans les textes sanskrits. Dans les encyclopédies musicales, il est placé dans la catégorie dulcimer à marteaux. Populaire sous un nom similaire, en Iran, en Irak et en Turquie, le santoor a soixante-douze cordes, comme celle que possède Kisnah Ramma. En Chine, il prend la forme du yang qin de quarante-cinq cordes.

Il est constitué d’une boîte en forme de trapèze. Le cadre est fait en noyer ou en érable. Les cordes métalliques varient selon les modèles, et peuvent atteindre jusqu’à cent vingt. Elles sont fixées par des chevilles de fer, qui peuvent être tournées pour accorder l’instrument en fonction de la mélodie souhaitée. Le santoori en Grèce, le kentele en Finlande et le cimbalon ou zimbalon en Hongrie et en Roumanie font partie de la même famille.

Bien que le santoor fasse partie du répertoire classique persan et arabe depuis longtemps, il n’apparaît pas dans la musique indienne avant la seconde moitié du 20e siècle, surtout du côté du Cachemire, où il accompagnait la musique des mystiques soufis.