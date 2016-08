INSTRUMENT DE MUSIQUE : Sofe Ravann

« Bate ou tambour tanbourye… Bate bate bate bate/ziska gramatin nou pou bate… ». Ce morceau de séga, petit message primitif puisé dans la tradition orale à Maurice montre la relation de la Ravann au jeu, à la pratique musicale, à l'imaginaire collectif. Cet instrument symbolise aussi un rapport d`échange. Si la Ravann ne s'accorde plus à l'imaginaire du public, si on ne la joue plus, elle meurt. C'est sans doute une des raisons qui a conduit le Groupe Abaim à raconter l'histoire de la Ravann, ses origines, son évolution, sa fabrication, le processus d'apprentissage à travers la collecte d'information, l'observation, l'analyse. O ti le la la e Ravann (2016, Groupe abaim) vous dira tout ce que vous voulez savoir sur la ravanne. Apporte une contribution très précieuse à la croissance et à l'évolution de la Ravann. Ce livre vous permettra d'assimiler une multitude de faits historiques et de vous familiariser avec le son, le rythme et autres bases théoriques. La Ravann revêt la forme primitive du cercle, symbole, entre autres, de l'unité, l'énergie, l'harmonie entre les hommes. Tout au long de la période d'évolution de cet instrument, des musiciens célèbres tels le conteur Nelsir Ventre ou Fanfan, Josiane Cassambo ou Tifrer ont, avec leurs talents d'orateurs, apporté une contribution importante à la croissance et la visibilité de la ravanne, combinant sons et silences pour lui donner son identité. O ti le la la e Ravann est construit sur trente ans d'histoire de Lekol Ravann et réunit des héritages laissés par le patrimoine oral. Outre sa dimension symbolique, sa portée pédagogique, son importance pour le développement durable du pays, il met en avant les figures qui ont joué un rôle dans la construction de l'identité nationale et ses valeurs culturelles.

O ti le la la e ravann est disponible en prévente à Rs 500. Les réservations sont reçues sur le 466-4006 ou sur abaim@intnet.mu. En librairie, le livre, avec son cordon en « lapo cabri » est disponible à Rs 700.

POINT DE VUE : La Ravann, ce grand messager

Objet de musique et objet singulier, la ravanne est associée au chant exutoire contant les douleurs des esclaves. Sa base rythmique est donnée par des battements sur le cercle (de dimensions variables entre 25 et 75 cm) tendu d'une peau de cabri. Cet instrument faisait partie du mode de vie des gens pendant la période de l'esclavage et a développé en même temps un rapport étroit avec la langue kreol. Cet instrument de musique à percussion raconte différents aspects de l'histoire de Maurice de génération en génération sans support d'écriture. Son identité instrumentale, ne se réduit pas à un seul aspect, mais mêle nombre de dimensions, qui sont transmises, se figent ou évoluent au cours des ans. On peut en faire un inventaire succinct : identité-objet, identité acoustique, identité structurelle sonore, identité socio-historique, identité poétique, identité technique, identité-répertoire. Si la ravanne, emblème du sega tipik est devenue un territoire de possibles à découvrir, elle n'est pas jouée dans le sega tipik de nos jours par rapport au contexte post-colonial à Maurice. C'est là que réside le paradoxe. La vocation « emblématique » de la ravanne, due à l'attachement identitaire que lui portent les Mauriciens, a fixé définitivement sa forme et lui a donné une liberté de style avec la jonction de la musique et de la parole, la combinaison de sons et silences. « Sa liv la dibout temwin pou regilarite, konsistans ek riger nou demars lor tou plan. Sa liv la, li sa gran partaz ki nou anvi fer la… », écrit Abaim pour rappeler le rythme vital de la ravann, les remous de son destin, son potentiel aujourd'hui d'amener les cœurs à vibrer à l'unisson. C'est justice rendue même si l'aventure n'est pas finie. Pour toutes ces raisons — intérêt du contexte historique et linguistique, références, citations littéraires (systématiquement traduites), illustrations, rigueur et clarté —, cette publication du Groupe Abaim, richement référencée, paraît essentielle au grand public et à tout spécialiste de musique. Un précieux héritage qui provient d'Alain Muneean, de Marousia Bouvery, de Diana Heise des musiciens Serge Lebrasse (dont trois chansons sont accompagnées par la ravanne), Fanfan, de Michel Legris, de Marclaine Antoine et de tous ceux qui ont trouvé dans la ravanne un emblème de résilience.

Norbert LOUIS