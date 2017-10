INSULTE SEXISTE DE RUTNAH ET AFFAIRE DE MOEURS IMPLIQUANT TAROLAH : Paul Bérenger attend la réaction de la Speaker, Maya Hanoomanjee

Tant dans l’affaire de la vile insulte proférée par le député ML, Ravi Rutnah, à l’encontre d’une journaliste que dans celle de moeurs présumées impliquant le PPS MSM, Kalyan Tarolah, Paul Bérenger, leader du MMM, dit attendre la réaction de la Speaker, Maya Hanoomanjee, qui sera de retour au pays ce week-end. Le chef de file des mauves exprime, par ailleurs, le « soutien total » du MMM aux journalistes, en général, quant à la protection de leurs sources d’informations. Paul Bérenger dénonce ce qu’il considère être « la lâcheté » du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qu’il accuse de reprendre le slogan consacré « pa mwa sa ; lapolis sa » dans l’affaire Bet365.

Commentant la situation générale dans le pays, Paul Bérenger considère qu’il y prévaut « un sentiment de dégoût » dans la population. Aussi, pour lui, il est évident qu’au moment venu, « le MSM sera balayé ». Revenant, d’abord, sur l’affaire Bet365, le leader du MMM condamne « la façon de faire » de la police. « Alors que, dit-il, des journalistes sont harcelés, le dénommé Rahim bénéficie, pour sa part, d’une VIP Treatment ». Le chef de file des mauves réaffirme que Ravi Yerrigadoo a outrepassé les limites que lui imposaient ses responsabilités d’Attorney General quand il a signé la lettre de caution pour le parieur escroc présumé.

Dans cette affaire, tout comme dans celle des menaces de mort à l’encontre du leader de l’opposition, Xavier Duval qui implique le vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, le leader du MMM considère « inacceptable » la façon de faire de la police. Encore plus condamnable, selon lui : l’attitude du Premier ministre, Pravind Jugnauth, à son retour de mission. Pour Paul Bérenger, le chef du gouvernement n’a rien fait de plus que de « reprendre le slogan » consacré du MSM en laissant entendre « pa mwa sa ; lapolis sa » dans l’affaire d’intimidation à l’encontre de nos confrères de L’express.

« C’est véritablement de la lâcheté de sa part », dit-il. Avant d’exprimer le « soutien total » du MMM envers les journalistes, de manière générale, dans leur démarche en vue de la protection de leurs sources. « Ils ont raison de refuser de soumettre à la police leurs téléphones portables, leurs ordinateurs et autres équipements et je les encourage à aller jusqu’au Privy Council, s’il le faut, en vue de la défense de la liberté de la presse, voire de la défense de la liberté tout court ». Pour Paul Bérenger, chacun doit prendre la pleine mesure de la gravité de la situation quand, « la police et, encore plus, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) n’inspirent plus confiance ».

Partielle : « Honteux si le MP soutient le PTr »

Enchaînant avec l’insulte proférée par le député ML, Ravi Rutnah, à l’adresse d’une journaliste lors d’un rassemblement de son parti, le leader du MMM s’étonne que le Premier ministre s’empresse de tourner la page de ce grave incident « alors même que Rutnah ne s’est pas senti obligé de présenter de dignes excuses ». Paul Bérenger s’attend à ce que la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, qui est attendue au pays ce week-end rappelle à l’ordre, dès son arrivée, le député impoli de la majorité gouvernementale et qui, pour le moment, demeure un membre du Gender Caucus regroupant des élus des deux côtés de la Chambre.

Le chef de file des mauves indique qu’il suit aussi de près ce que sera la réaction de la Speaker dans l’affaire présumée de moeurs via WhatsApp dans laquelle un autre membre de la majorité gouvernementale, à savoir le PPS MSM, Kalyan Tarolah, est impliqué. « On verra bien s’il y a eu outrage au Parlement dans cette affaire ». Qu’il s’agisse de ce cas de moeurs dans lequel le PPS Tarolah est présumé impliqué où l’autre affaire du même genre dans laquelle le nom du ministre MSM des Services financiers, Sudesh Seesungkur, est cité, Paul Bérenger considère que « tout fout le camp ». Preuve additionnelle : le mandat d’arrêt émis au courant de la semaine contre l’époux de la PPS Rubina Jaddoo-Jaunbaccus.

Le leader du MMM souligne que c’est dans un tel contexte que s’inscrit la campagne pour l’élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes devant se tenir le 17 décembre prochain. Aussi, pour lui, si le MSM, principal parti du gouvernement, choisit au final de se défiler et de ne pas aligner un candidat, ce sera « le début de la fin » pour ce parti. Paul Bérenger ne manque pas aussi, au passage, d’évoquer le « croc-en-jambe » que le leader du PTr, Navin Ramgoolam a fait, cette semaine, au candidat de ce parti, Arvin Boolell quand il a estimé que ce dernier se fera battre si lui, Ramgoolam, ne descend pas sur le terrain au No 18.

Alors que, trouve le leader du MMM, Arvin Boolell a senti le besoin de recourir à une explication alambiquée pour justifier les propos de Navin Ramgoolam, ce dernier, selon Paul Bérenger, ne visait qu’à « tourner en dérision » l’ancien ministre travailliste des Affaires étrangères et de l’Agriculture. Le chef de file des mauves révèle aussi être en présence d’informations selon lesquelles le Mouvement patriotique (MP) d’Alan Ganoo envisagerait, en fin de compte, de présenter un candidat « dans le seul but de faire le jeu du PTr ». Ironique, il souhaite, ainsi, « bonne chance » à ce parti.

« J’espère que ceux du MP se rendront finalement compte à quel point il serait honteux de leur part d’aider le PTr », déclare Paul Bérenger. Quoi qu’il en soit, le leader des mauves assure que pour ce qui concerne son parti, que le MSM décide ou pas d’aligner un candidat, ne changera en rien la stratégie du MMM pour cette partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes qui est celle de l’emporter.

Le leader des mauves indique, d’autre part, que le MMM n’a pas jugé utile de participer à la présentation du projet de partenariat stratégique pour la Central Water Authority (CWA) élaboré par des experts de la Banque mondiale (BM). Pour lui, tout cela n’est que de la mise en scène en vue: il ne s’agir que, d’une privatisation qui ne dit pas son nom : « Collendavelloo aurait dû, au moins, avoir l’humilité de reconnaître qu’ils ont échoué dans leur promesse d’une fourniture d’eau 24/7. D’où leur recours à la privatisation ». Tout en indiquant que son parti n’est pas, à priori, contre une formule en ce sens, Paul Bérenger demande que l’on tienne compte des exemples à l’étranger.

Eau potable :

« Privatisation

déguisée »

Il cite, nommément, l’exemple britannique de privatisation du service de fourniture d’eau potable mise en chantier sous l’administration de Mme Margaret Thatcher. Le leader du MMM laisse entendre que ce projet s’est révélé être un échec total. Non seulement, dit-il, le service ne s’est pas amélioré, le prix de l’eau potable en Grande-Bretagne a connu des hausses conséquentes depuis. Si bien qu’il est de plus en plus question dans ce pays de l’utilité d’une nouvelle nationalisation du service en raison de l’échec retentissant de la privatisation.

Dans le cas qui nous concerne, le chef de file des mauves s’oppose résolument contre un contrat d’affermage à un partenaire privé qui serait chargé de la gestion du service pour une période contractuelle de 15 ans. « Qu’adviendra-t-il, dans ce cas, si dès les premières années de gestion, l’on s’aperçoit que ce contrat d’affermage est un fiasco ? », s’interroge-t-il. Pour le leader du MMM, il s’agit d’un sujet fondamental où l’on n’a pas droit à l’erreur. Déjà, Paul Bérenger prévoit que cette formule de privatisation ne pourra que s’accompagner d’une hausse conséquente des tarifs d’eau. Et de prévoir que le gouvernement viendra alors prétendre une fois encore : « Pa mwa sa ; li sa ! »

Le leader du MMM salue, par ailleurs, la nomination de notre jeune compatriote, Jane Constance au titre d’Ambassadrice Pour la Paix de l’UNESCO (fonds des Nations Unies Pour l’Education, la Science et la Culture). « C’est un grand honneur pour elle, pour ses parents et pour le pays », estime Paul Bérenger. Le chef de file des mauves est d’avis que dans la foulée de cette heureuse nomination de la jeune artiste mauricienne, le pays se doit de jouer pleinement son rôle dans l’élection d’un nouveau directeur-général pour l’UNESCO. Il explique que le comité exécutif de l’organisation onusienne se réunira le lundi 9 octobre prochain à cette fin avant que l’Assemblée générale ne finalise le choix le vendredi 10 novembre.

Il indique ainsi qu’après mûres considérations, le MMM est d’avis que Maurice devrait soutenir la candidature égyptienne à cette élection, soit celle de Mme Moushira Khattab. Il rappelle notamment que l’Egypte fait partie de l’Union africaine (UA) et que pour cette élection à la direction générale de l’UNESCO, l’organisation panafricaine soutient la candidature de la candidate égyptienne. De manière plus générale, le leader du MMM pense nécessaire l’institution d’un Comité parlementaire permanent pour se pencher sur des questions relevant de choix que le pays devrait faire en matière de diplomatie.

Interrogé, d’autre part, Paul Bérenger dit s’attendre à ce que le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) « joue son rôle pleinement, sans aucun parti-pris, encore plus, aujourd’hui » dans les diverses affaires où il doit trancher, à l’exemple de l’affaire Bet365 où celle des coffres-forts au domicile de l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam : « L’on attend du DPP à ce qu’il entame des procédures de poursuites là où cela s’impose et de s’expliquer dans les cas où il estime qu’il n’y a pas lieu d’intenter des poursuites ».