INSURANCE INDUSTRY COMPENSATION FUND : Un fonds de compensation pour les victimes de « hit and run »

Le Hit and Run Sub-fund, tombant sous l’Insurance Industry Compensation Fund (IICF), a été lancé hier. Ce fonds vise à venir en aide aux victimes d’accidents de la route et à leurs familles, si la police n’a pu déterminer la traçabilité du véhicule impliqué. La compensation varie entre Rs 25 000 à Rs 350 000, selon la gravité des cas. Elle est applicable uniquement si la victime n’est pas couverte par une assurance. Les compagnies d’assurances contribuent entre Rs 25 et Rs 200 par véhicule assuré, selon la catégorie. Procédant au lancement de ce fonds hier, le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, a déclaré qu’il s’agit de « l’une des plus grandes initiatives de son ministère ».

L’Insurance Industry Compensation Fund (IICF) a été mis en place conformément aux sections 88 (1) (b) et 92 de l’Insurance Act 2005. Outre le Hit and Run Sub-fund, l’IICF comprend également deux « Insolvency sub-funds ». Ce fonds tombe sous la responsabilité de la Financial Services Commission. Un managing committee a été institué pour étudier les cas reçus pour les compensations. Selon les règlements, une victime de hit-and-run est éligible à une compensation si la police n’a pu retrouver le véhicule impliqué dans un délai de six mois, si une application a été faite dans un délai de deux ans suivant l’accident et si celui-ci n’a pas été causé intentionnellement. Un document de la police et un certificat médical devront accompagner l’application. Seuls les accidents survenus à compter du 1er janvier 2016 seront considérés.

Ce fonds a été créé avec la contribution financière des compagnies d’assurances. Le barème est déterminé par véhicule assuré comme suit : Rs 25 pour les motocyclettes de moins de 1000 cc ; Rs 50 pour les motocyclettes de 1 000 cc ou plus; Rs 100 pour les véhicules de moins de 2 000cc et Rs 200 pour les véhicules de 2 000 cc ou plus. Depuis janvier de cette année, la somme collectée est de Rs 17 millions.

La compensation variera, elle, en fonction de la sévérité de l’accident. Le barème suivant a ainsi été élaboré : Rs 25 000 pour le out-patient care ; Rs 50 000 pour le in-patient care ; Rs 150 000 pour une invalidité temporaire ; Rs 150 000 pour la perte des deux bras ; Rs 350 000 pour une invalidité permanente ou en cas de décès.

Procédant au lancement de ce fonds, le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance a déclaré qu’il s’agit là de « l’une des plus grandes réalisations de son ministère ». Roshi Bhadain dit avoir réagi au vu du nombre important de cas de hit-and-run recensés ces derniers temps. De même, il a rappelé que l’IICF comprend deux « insolvency sub-funds » pour éviter des souffrances et protéger les clients comme dans l’affaire BAI et les différents cas de Ponzi Schemes. « Il faut nous assurer que de telles choses ne se reproduisent plus dans notre pays. C’est pour cela que nous avons pris une série de mesures pour protéger les clients. »

Dans la foulée, Roshi Bhadain a annoncé qu’il viendra très bientôt avec une réglementation pour les auditeurs. « Nous ferons en sorte qu’il y ait une rotation des auditeurs chaque sept ans. Quand un auditeur reste trop longtemps avec une compagnie, il y a des liens qui se forment et c’est comme cela qu’on laisse passer des choses graves, comme on l’a vu récemment dans plusieurs cas. » Il a également réitéré son intention de mettre en place une base de données pour les conseils légaux afin d’assurer une transparence accrue. De même, a-t-il souligné, son ministère viendra de l’avant avec un nouveau code de bonne gouvernance « qui va changer le secteur public ».

Dans ce même esprit, Roshi Bhadain a rappelé que le Conseil des ministres a avalisé hier, la réglementation sur les services funéraires. « Il y a des compagnies qui font du porte-à-porte pour offrir ces services, alors que la personne ne sait même pas si la compagnie sera toujours là quand elle mourra. Il faut que l’argent des gens soit protégé », a-t-il déclaré.

ROSHI BHADAIN : « Je lancerai ma propre radio bientôt »

C’est par cette boutade que Roshi Bhadain a voulu répondre aux critiques des médias à son égard, lors du lancement de l’IICF hier. Énumérant les initiatives prises depuis son arrivée à son ministère, allant de la « gestion » de l’affaire BAI à la signature du nouveau traité de non-double imposition avec l’Inde, il a invoqué que « beaucoup a été fait », mais que malheureusement « on ne peut changer un pays en deux ans. » Le ministre de la Bonne gouvernance a ajouté qu’il lui arrivait certains matins de se demander s’il devait se rendre au travail, au vu des critiques « souvent infondées à partir de rumeurs et de documents non signés ».

Ce qui l’amène à dire qu’il lancera sa propre radio bientôt. « Tous les vendredis, je répondrai aux questions des gens sur Facebook. Ce sera l’opportunité pour moi de dire ce que j’ai à dire au lieu d’écouter toujours ce qu’on a à dire sur moi », a-t-il déclaré. Roshi Bhadain a fait état de sa « détermination de travailler pour la population », et de conclure en ces termes : « I’m gonna change Mauritius ».