INTÉGRISMES

Le mot lui-même semble apparaître en Espagne, en 1870, pour désigner un parti politique qui voulait restaurer l’intégralité des traditions catholiques et rétablir la soumission de l’État à l’Église, mais c’est plutôt en Italie qu’il faut s’arrêter pour comprendre l’origine de l’intégrisme.

L’unification de l’Italie entraîne la disparition des États pontificaux ainsi que le déclin d’une Église plus que jamais sur la défensive. C’est aussi la fin d’une certaine conception des rapports entre l’Église et l’État. Dès 1870, l’Église se heurte à la volonté du modernisme des populations. Pour contrecarrer ces mouvements qui sont par nature déstabilisateurs, Léon XIII cherchera à restaurer un ordre social chrétien et pour cela à instaurer une stricte discipline de pensée, sans un contenu qui soit en accord avec les données des temps modernes et sans non plus préciser la nature des rapports entre l’Église et l’État.

De là va naître le catholicisme « intégral » qui se veut ainsi pour ce qu’il tient à l’intégralité dogmatique et parce qu’il se veut appliqué à tous les besoins de la société contemporaine (libéralisme et socialisme) qui pensent que la société a en elle-même les moyens de résoudre ses problèmes. De ce catholicisme intégral, intransigeant, extensif et maximaliste naîtra le catholicisme social qui, bien que se référant au même modèle de christianisme et à la même stratégie, paraîtra aux antipodes du premier. De la contradiction entre ces deux mouvements, l’un découvrant la réalité du monde ouvrier, l’autre se cantonnant dans une bourgeoisie individualiste, naîtra l’intégrisme.

On ne peut ignorer l’opposition constante de l’intégrisme à la notion même de république et au concept de démocratie, car c’est un mouvement politique dont il s’agit. Mouvement qui vise, à partir d’un dogme, spirituel ou matériel, à établir un pouvoir totalitaire. Que le support de ce dogme soit la religion ou le parti unique, ne fait pas grande différence quant au vécu quotidien des dominés. C’est donc sans ces deux aspects – religieux ou politique – qu’il convient d’aborder l’intégrisme sans omettre une mention spéciale pour les intégristes issus d’autres cultures, d’autres régions. Mais avant cela, il convient de répondre d’avance à ceux qui affirment que l’intégrisme n’est rien d’autre qu’un mouvement religieux de stricte observance qui se limite à revendiquer une pratique non-évolutive de la religion.

C’est en effet faire peu de cas de la prétention universitaire de la religion, de l’aspect militant de l’intégrisme ; du fait que les leaders intégristes laissent entendre que la pureté de la foi est inséparable de la pureté de la race. Il ne faut pas oublier que la véritable finalité de l’intégrisme n’est pas le respect d’une pratique ancestrale niant les évolutions dues au modernisme, mais bien la volonté de retourner à une forme de rapport entre l’État et l’Église où l’État est inféodé à l’Église, quand le pouvoir temporel s’effaçait devant le pouvoir spirituel. Il ne fait pas de doute que de nombreux mouvements qui secouent actuellement le monde correspondent parfaitement à cette définition. À savoir la volonté d’un retour à une doctrine religieuse très stricte, à la volonté d’unicité religieuse, à une démarche vers le pouvoir politique.

Église ou parti ?

De l’État soumis à une Église, à l’État soumis à un parti, la différence est faible. Dans l’un comme dans l’autre, le pouvoir totalitaire s’est installé à un moment où l’ordre établi s’était désintégré. La peur du vide culturel, lorsque certaines valeurs s’effondrent, précipite les individus vers des valeurs refuges. Quel meilleur refuge que le dogme établi, quel meilleur refuge que l’obéissance ? Cette rapide explication des intégrismes nous amène à nous poser quelques questions :

— Pourquoi notre société est-elle vulnérable ?

— Quelles réponses apporter à l’intégrisme ?

Revenons à une définition simple, mais large de la culture : « Un ensemble de coutumes, de croyances, une langue, des idées, enfin un ensemble de connaissances philosophiques, scientifiques ou des techniques transmissibles. » Ce qui caractérise le plus notre époque actuelle, c’est la peur de l’individu face à la masse des connaissances nouvelles qui sont à sa portée, c’est l’évolution fulgurante des techniques nouvelles qu’il maîtrise mal, et qui, de surcroît, sont de nature à supprimer de nombreux emplois et à déstabiliser l’ordre social. Donc, beaucoup plus qu’une crise de culture, on peut parler d’une véritable révélation culturelle ! Quand il y a révélation, il y a réaction. Il est donc normal que notre époque soit marquée par un renouveau des intégrismes, c’est le contraire qui serait surprenant.

L’erreur consiste sans doute à ne pas l’avoir analysée plus tôt. Une seconde erreur serait sans doute de s’en tenir là et de ne pas pousser la réflexion jusqu’à la réponse. Gardons-nous de faire de cette époque une riposte agressive. Combattre l’intégrisme consiste d’abord à démontrer aux tenants de ce mouvement leur erreur et la beauté d’un monde en évolution. Si la réponse est, et nous le croyons, la laïcité, il faut aussi se garder d’une forme d’intégrisme laïque qui caractérise souvent certains courants intellectuels qui ont tendance à donner à certaines vérités un caractère figé.

Toute vérité est dialectique. À partir de ce constat, il convient d’adopter concept et langage à la réalité de notre époque et à l’évolution d’une société qui tend de plus en plus à se diversifier et à s’enrichir.

L’essentiel est de montrer à tout un chacun qu’il existe, à côté des valeurs qui sont les siennes, d’autres valeurs tout aussi respectables et que chacune gagne à être confrontée aux autres.