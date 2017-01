INTEGRITY REPORTING BOARD : Xavier Duval condamne “la nomination de deux agents politiques notoires”

Contrairement à l’engagement pris par le Premier ministre de choisir des personnes indépendantes “à l’exception de Lord Philips, ce sont dix agents politiques notoires du MSM qui ont été nommés sur l’Intégrité Reporting Board”. C’est ce que déplore le nouveau leader de l’opposition, qui estime que “c’est indigne d’une démocratie”. D’où la lettre que Xavier Duval compte écrire à Lord Philips pour l’informer sur le type d’assesseurs qu’il a eus. “Ils sont tout sauf indépendants et impartiaux”, devait-il faire ressortir lors d’une conférence la semaine dernière, durant laquelle le leader du PSMD a également tenu à récuser les allégations du leader du MSM selon lesquelles ce serait suite à un coup de fil au leader du PTr qu’il avait décidé de quitter le gouvernement.

“Depuis deux ans et demi, je n’ai eu aucune rencontre avec Navin Ramgoolam, ni ne lui ai-je parlé au téléphone”, insiste Xavier Duval. “C’est sur mon honneur que je vous le dis. Ce n’est pas rien”, dit-il, souhaitant réfuter immédiatement “les mensonges infects du MSM”. Le leader de l’opposition s’interroge ainsi sur ceux qui fournissent les informations au MSM et se demande si “notre service de renseignement est aussi peu fiable, ou alors est-ce que le gouvernement se fie aux palabres?” “Dans tous les cas, cela est dangereux pour le pays”, dit-il. Il affirme qu’en trente mois, lui et Navin Ramgoolam ne se sont rencontrés que deux fois à l’occasion de mariages. “On s’est serré la main, c’est tout!”, insiste-t-il. Il affirme n’avoir eu qu’une conversation téléphonique avec le leader du PTr, peu après les élections générales de 2014.

“Le GM tente de se protéger de l’opposition”

Pour le nouveau leader de l’opposition, “le gouvernement actuel est motivé par la terreur de l’opposition et est en train de prendre des actions, non pas politiques, mais légales, en vue d’écraser la liberté et de se protéger de l’opposition”. Sur “des mensonges” du MSM, selon lui, à son encontre, il veut apporter des précisions quant à son objection au Prosecution Commission Bill, en faisant ressortir que “dans un pays civilisé, vous ne pouvez pas changer la Constitution dans le plus grand secret et à la veille des fêtes lorsque les citoyens ont la tête à autre chose”. Xavier Duval récuse également les propos de Pravind Jugnauth selon lesquels il aurait été d’accord avec le projet de loi sur la Prosecution Commission. “Le projet de loi est arrivé deux heures avant le Conseil des ministres, un vendredi, avec l’intention à ce dernier de voter la loi avant Noël. Le changement constitutionnel arrivait juste après. J’ai objecté en disant que c’était un manque d’égard envers un partenaire de l’alliance. Le tout a alors été renvoyé à un comité qui s’est rencontré dans le plus grand secret”, explique-t-il.

Le leader du PSMD confie également avoir eu un violent affrontement verbal avec le Premier ministre concernant la Prosecution Commission lors de la réunion du Cabinet le 19 décembre, durant laquelle SAJ lui aurait même déclaré qu’il était indigne de siéger dans cette réunion. “Monn dire li be si coum sa pran tou décision to même”, explique Xavier Duval. Il fait ressortir qu’”à partir de là, il était clair que le PMSD n’accepterait pas”.

C’est dans cette optique que le lendemain la tâche a été confiée à Mamade Khodabaccus de se rendre à la fête du MSM pour faire savoir que si les débats n’étaient pas renvoyés, le PMSD ne votera pas. Ce qui a donné, lieu, le lundi suivant, à une rencontre des députés du PMSD à 11h pour signer leur démission. “J’ai donné rendez-vous à la présidente à 17h pour laisser le temps. J’ai pris le risque d’une certaine manière. J’ai dit à Mamade Khodabaccus de s’assurer que le MSM soit au courant de notre décision, que le Bar Council et d’autres voix ne sont pas d’accord. On a eu toute la journée pour trouver un terrain d’entente : renvoyer les débats, mais le MSM n’a pas accepté”, soutient Xavier Duval. Il avance avoir également contacté Ravi Yerrigadoo, Ivan Collendavelloo et Anil Gayan pour tenter de dissuader le gouvernement concernant la rétroactivité, mais en vain. “Nous avons montré que pour nous, protéger le système de justice est plus important. Nous ne sommes pas et nous n’avons jamais été prisonniers de nos avantages. Dans un pays civilisé, quand vous n’êtes pas d’accord, vous vous retirez. C’est ce que le PMSD a fait”, dit-il.

“Supermarché inn ouvert, promotion partou”

Pour le nouveau leader de l’opposition, “Maurice descend vers une république bananière et les 75 % que le PMSD accordait au gouvernement étaient mal utilisés pour des actions que nous aurions pu regretter plus tard”. Il souhaite désormais obtenir des explications sur l’empressement à apporter un changement constitutionnel avant janvier et les raisons derrière la rétroactivité de la nouvelle loi envisagée.

Réitérant son souhait d’une opposition unie, Xavier Duval indique que le PMSD n’a pas de position électoraliste ou clientélisme. “Maurice a besoin d’une opposition forte”, dit-il, soulignant que son parti s’appliquera à la tâche minutieusement. D’où sa première action d’écrire à Lord Philips.

S’agissant des départs au sein du PMSD, il explique qu’il existe actuellement une campagne systématique de déstabilisation. Il concède que des propositions sont faites aux députés PMSD, “mais si supermarché inn ouvert, promotion partout, mo pa croire ena dimoun pou subir le déshonneur”.

Il a félicité Aurore Perraud pour sa fermeté, et soutient que la population saura voir clair dans le cas de Marie-Claire Monty. S’agissant des mairies, le leader du PMSD fait ressortir qu’il existe deux courants de pensée chez les Bleus, le premier qui estime que les Bleus devraient se retirer, et le second, auquel il adhère, que le PMSD devrait rester en poste, car les députés ont été élus par le peuple. “S’il y a une motion de censure, nous agirons en conséquence”, conclut-il.

POUR PRAVIND JUGNAUTH : Xavier-Luc Duval n’a pas révélé les vraies raisons du départ du PMSD

Pour le leader du MSM, Pravind Jugnauth, son ancien allié Xavier-Luc Duval aurait utilisé le Prosecution Commission Bill comme prétexte pour claquer la porte du gouvernement. Commentant la démission de l’ex-vice-PM et des élus du PMSD de l’Alliance Lepep, lors d’une conférence de presse, mardi dernier, Pravind Jugnauth n’est pas passé par quatre chemins pour attribuer ce départ à d’autres intentions qu’à un réel désaccord sur le projet de loi. Évoquant une conversation entre le leader du PMSD et celui du PTr, Navin Ramgoolam, Pravind Jugnauth a aussi exprimé son étonnement sur le fait que XLD ait pointé du doigt la rétroactivité de 36 mois alors que ce serait lui-même qui en avait fait la proposition. Le leader du MSM a récusé les propos de son ancien partenaire qui a affirmé qu’il appartiendrait au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, de nommer les membres de la Prosecution Commision. Pour Pravind Jugnauth, l’ex-vice-PM aurait dû avoir fait part de ses craintes à propos du Prosecution Commission Bill à ses collègues du gouvernement… avant d’abandonner le navire!