INTERCOLLÈGES - NOUVELLE ÉDITION : Lancement de l’Omnicane Award 2017

La nouvelle édition de l'Omnicane Award a été lancée hier au siège d’Omnicane, à Port-Louis. Placé cette année sous le thème “In the context of growing economic challenges and changing social landscape, should the welfare state in Mauritius be maintained, dismantled or adapted ?”, ce concours annuel bénéficie de la collaboration du ministère de l’Éducation.

Le coup d'envoi de l'Omnicane Award 2017 a été donné hier. Les organisateurs du concours se disent « très exités » de recevoir les projets des équipes estudiantines. « Je pense que ce thème attirera beaucoup d’élèves. Je suis sûr que nous recevrons des projets intéressants », s'enthousiasme Rajiv Ramlugon, Group Chief Sustainability Officer d’Omnicane. « Le concours est ouvert à tous les établissements secondaires de Maurice et de Rodrigues. Les étudiants de Form V et VI sont invités à se regrouper en équipe de cinq. Chaque collège pourra inscrire un maximum de quatre équipes, qui devront soumettre un diaporama sous PowerPoint sur le thème choisi. Les meilleures équipes qui seront présélectionnées par le jury auront à faire une présentation orale de 15 minutes. »

Un système en ligne a également été mis en place en vue de la soumission des études, qui pourra se faire du 1er au 8 juin. « Nous comptons sur les équipes pour ne pas attendre la dernière minute pour soumettre leurs études. Il est très important qu’elles respectent les dates de soumission. D’ailleurs, une session d’informations sera organisée le 23 mars à 13h à la salle Bonâme, à la Mauritius Cane Industry Authority, afin d'expliquer aux étudiants les détails et règlements de la compétition », fait ressortir un communiqué.

Chaque équipe devra cette année designer un leader afin de promouvoir l’esprit d’équipe. Le projet soumis devra être composé de cinq fichiers en anglais, soit un PowerPoint et sa copie en format pdf, un résumé indiquant les principales conclusions, propositions et recommandations de l’équipe, un journal relatant les travaux de l’équipe et une lettre du recteur ou du principal du collège pour endosser l’étude soumise. Les cinq fichiers pourront être envoyés sur le site d’Omnicane.

À noter que le jury est composé de Danielle T. Y. Wong, CSK, présidente du Disabled People’s International Mauritius et présidente du jury, Josie Lapierre, directrice de B & M FOCUS LTD, et Azad Jeetun, directeur d’Excellence Learning. « The Omnicane Challenge Trophy » et une somme de Rs 100 000 seront offerts aux gagnants. L’équipe terminant deuxième recevra, elle, une somme de Rs 40 000.