INTERCONTINENTAL RESORT—3E ÉDITION: 20 000 visiteurs au Bridal and Wedding Show

La troisième édition du Bridal and Wedding Show s’est tenue les 2 et 3 septembre derniers à l’hôtel Intercontinental, à Balaclava, en collaboration avec Jerry Nayna Events Co Ltd et Manaw Heerooa. Quelque 20 000 visiteurs ont été enregistrés à cet événement également marqué par la présence de Françoise Pascal, l’actrice de Mind Your language, et de différentes personnalités mauriciennes.

Jerry Nayna et Prerna Bholah ont assuré l’animation, entraînant le public dans un monde féerique englobant les diverses tenues de mariés. Manaw Heerooa, qui a assuré la coordination en coulisse, devait gérer 30 mannequins, dont Claudia Morris et Divyansh Dixit, deux mannequins étrangers. Cet événement était l’occasion pour les futurs époux de voir les différentes tenues de mariés à la mode.

Le salon réunissait sur une même plateforme différents prestataires offrant un service complet aux mariés et à leur famille. Huit défilés de mode ont été organisés, présentant les œuvres de couturiers locaux comme Lemon Yellow, Raja Ramgoolam et JN Signature pour les hommes, de même que les robes de mariée réalisées par Masooda Cassim, Vestirama, Rika Bridal Shop, Ashiana Fashion, Raja Ramgoolam, R’dees, Shabnam Banon et Nashreen Collection. « Cela a été un immense succès sur toute la ligne, vu que l’exposition a attiré 20 000 visiteurs et 35 exposants. We had nearly everything presented during the event such as car display, internal and external high class decors, flowers, jewellery, cakes, dresses, make-up, wedding planners, photography, videography, catering service », affirment Manaw Heerooa. Heureux du succès de l’événement, Jerry Nayna et Manaw Heerooa s’attellent déjà à la préparation du 4e Bridal Wedding Show qui se tiendra l’année prochaine.