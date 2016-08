"INTERCULTURAL ENCOUNTERS" DU CENTRE DE RECHERCHE SUR L'INTERCULTUREL : Un encounter ne vous laisse pas indifférent, intact…

Le Centre de recherche sur l'Interculturel (CRI) de l'Open University of Mauritius a organisé lundi dernier à Réduit la première des "Intercultural Encounters" avec les représentants des Centres culturels, des Speaking Unions, des bibliothèques et des musées de Maurice. Le Centre de Recherche sur l'interculturel (CRI) à l'OUM a été lance en juillet 2015 en la présence du Dr JMG Le Clézio, Prix Nobel de Littérature, lors de la première cérémonie de remise de diplômes de l'université. Le programme a démarré avec une projection d'un clip de la Fondation pour l'Interculturel et la Paix (FIP) suivi du discours de bienvenue et lancement du site web du CRI (http://cri.open.ac.mu) par K. S. Sukon, directeur général de l'Open University of Mauritius. Issa Asgarally est intervenu sur les thématiques: Pourquoi l'interculturel ? Pourquoi les Intercultural Encounters ? Davina Ittoo a lu un extrait du texte de J .M.G. Le Clézio, « L'interculturel, du particulier à l'universel ». Une lecture de poèmes a été faite par Mlle Murdan, doctorante de l'Open University, suivie d'une séance de questions / réponses.

Pourquoi les « Intercultural Encounters » ?

«Personne n'a jamais vu deux cultures se rencontrer ! Ce sont bien sûr des hommes et des femmes qui se rencontrent depuis des millénaires et, à travers eux, les cultures dont ils sont porteurs. En fait, la langue anglaise a un mot plus précis, plus fort pour qualifier ces rencontres : « Encounters ». Un « encounter » ne vous laisse pas indifférent, intact…», a dit Issa Isgarally en introduction à sa présentation. Les principaux axes de son exposé :

I. Les acteurs du monde culturel. Les Centres culturels, les « Speaking Unions », les bibliothèques et les musées (public & privés) existent. Il faut donc en prendre acte.

Il s'agit de créer des passerelles entre ces entités qui représentent des cultures en général et des langues en particulier, qui conservent des objets du passé et des livres, tout en les rendant accessibles au public.

II. Comment le faire ? En travaillant sur des projets communs :

Exposition publique proposant des livres originaux, des traductions, des manuscrits, des dessins, des gravures, des photos, mais organisée selon des thématiques précises.

Exposition pédagogique dans les collèges après celle organisée par la FIP…

Table ronde régulière avec des invités de qualité. Par exemple, Tahar Ben Jelloun, qui était récemment à Maurice, aurait pu être accueilli à la fois par le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et le Centre Culturel Islamique : TBJ est né au Maroc, qui fait bien partie de l'Afrique, et parle l'arabe qui est en fait sa langue maternelle.

Radio : Musique sans frontières : « Les cultures sont souvent les plus fidèles à elles-mêmes lorsqu'elles entrent en partenariat avec une autre, comme dans la musique avec son extraordinaire réceptivité aux développements dans les musiques d'autres sociétés et continents. Ce qui fait que malgré le pouvoir et l'influence des écoles nationales dans la musique contemporaine, personne ne peut dessiner une frontière autour de l'une d'elles. »

Télévision : L'interculturel au quotidien : C'est ce que J.MG. Le Clézio a décrit dans son texte qui vient d'être lu. (voir plus loin)

J .M.G. LE CLÉZIO : L'interculturel, du particulier à l'universel

« Si je prends l'exemple d'un pays qui m'est cher, l'île Maurice, j'aperçois une qualité première dont la pratique est spontanée et enracinée dans la vie de tous les jours : chaque famille est établie comme un microcosme imbriqué dans une constellation d'autres cellules familiales, et chacune de ces cellules doit sa survie, sa force morale et sa confiance dans l'avenir à la notion d'identité. Nous le savons, cette notion d'identité peut être dangereuse, comme l'a rappelé l'écrivain libanais Amin Maalouf (Les identités meurtrières, 2001). A Maurice, que l'on soit « indo-mauricien », « sino-mauricien », « franco-mauricien » ou « quoi-que-ce-soit-mauricien », l'on existe par rapport aux autres. La famille resserrée sur cette matrice exclusive, s'oppose aux autres — ou au contraire s'allie à eux — en se servant d'un appareil d'interdits en tous genres, et particulièrement religieux et matrimoniaux — c'est le fameux Qui épousez-vous ? des ethnographes d'antan. Depuis ces bastions défensifs, les individus aperçoivent les nuances et les étrangetés des autres familles. Le danger de cette architecture est évident, et l'histoire récente à Maurice l'a souvent illustré. Il est trop facile, dans une telle mosaïque ethnique et culturelle, de favoriser des oppositions et d'instrumentaliser les haines, à des fins électorales. D'autre part, l'identification à un groupe, ou à une grande famille culturelle, est une tentation pour le népotisme et la discrimination. Tel groupe social, voire telle caste, héritera naturellement de certains pouvoirs au détriment des autres, et l'éducation des enfants, qui doit être naturellement démocratique, en réalité opère une sélection qui est loin d'être naturelle.

A Maurice, comme à La Réunion, ou aux Antilles, l'on cultive durant l'enfance une graine précieuse et indispensable, qui est la générosité. Je veux parler de ce sentiment du coeur, et non d'un calcul utilitaire… Ce sentiment est précieux parce qu'il est fragile. Peu de chose le flétrit et le rend vain. Il nous appartient, à nous qui sommes adultes et qui connaissons les dangers de la ségrégation et de la discrimination, de faire croître cette plante fragile dans toute sa vigoureuse beauté. Il ne s'agit pas seulement de partager l'espace. Il faut une action concertée, avec l'aide des éducateurs et des politiques, afin que s'ouvrent les portes pour les rencontres.

On parle de la beauté de Maurice. Cette beauté est réelle et fragile elle aussi. Peu d'endroits au monde réunissent autant d'atouts, matière à inspiration pour les poètes et les artistes. Beauté des rivages, de la paix des lagons et de la violence de la mer ouverte. Beauté des forêts, hélas derniers témoins de ce qu'était le monde avant la prise de possession par les hommes. L'effort de préservation de ces sites est remarquable, mais remarquable aussi l'extraordinaire pression des entrepreneurs qui risque de mettre à mort cette beauté. Mais c'est d'une autre beauté aussi qu'il faut parler, celle qui existe au cœur de chacun des habitants de cette île, quelles que soient son origine et son ascendance familiale. L'un des grands créateurs à Maurice, le poète Malcolm de Chazal, l'avait souligné dans ses écrits, lorsqu'il parle de "l'étincelle qui peut à chaque instant jaillir d'un simple vendeur de dhalpuri ". La capacité de résistance et de résilience du peuple mauricien est surprenante. Elle tient à cette faculté d'écouter et de répondre, à cette invention du langage, et bien sûr, avant tout à son sens de l'humour, inhérent à l'usage de la langue créole. Elle tient aussi à la pratique instinctive de l'échange, qui tempère et modère l'immobilisme du communautarisme. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que ce petit pays (mon pays d'élection par mon père et ma famille) est un extraordinaire laboratoire de l'interculturel, et qu'il a un rôle à jouer dans le concert des nations en vue de la paix universelle. A Maurice, les hommes et les femmes de bonne volonté ont tracé la première esquisse d'un monde meilleur, où l'exclusion et le racisme n'auront plus cours. Qu'on ne m'accuse pas d'idéalisme ou d'angélisme : l'avènement de ce monde n'est pour tout à l'heure ni même pour demain. Sa construction est un travail de fourmi.»

L'appel du Dr D.K. Sukon aux représentants de l'interculturel

"The Centre de Recherche sur l'Interculturel (CRI) has been created with, one among its main objectives, to produce a high impact Research Journal. We want the CRI to come with findings which unite us and promote things which bring us together and reduce whatever that divide us.

The CRI should also be a platform from where common activities have to emanate from various representatives from the various areas of culture and research. So, tell us, what are the areas of research would you like to focus on? How can you participate? What shall be the activities you would like to engage in?

We have witnessed incidents recently and observed how society is fragile. We must act now and if we don't do anything today, we shall be all be responsible in the future as now when we have time, resources and energy we didn't take the necessary steps."