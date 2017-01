INTERDICTION DES SACS EN PLASTIQUE : Un an après, 58 contraventions, 473 179 saisies et  67 importateurs épinglés

Des amendements à l’Environment Protection (Banning of plastic bags) Regulations 2015 adoptés cette année

Le 1er janvier 2016, entrait en vigueur l’Environment Protection (Banning of plastic bags) Regulations 2015, interdisant les sacs en plastique à Maurice. Constat un an après : les Mauriciens, même si au départ il y a eu une période de cafouillage, semblent avoir adopté de nouvelles habitudes et les sacs en plastique “avec manches noirs” ont disparu du marché. Ce sont principalement les sacs biodégradables qu’on trouve. Quelques récalcitrants continuent cependant à faire fi de la loi, proposant à la vente des sacs non conformes. Ce qui a valu, durant 2016, l’émission de 58 contraventions par la police de l’Environnement en collaboration avec le ministère de tutelle. Dans l’ensemble, la nouvelle loi semble avoir été adoptée et cette première étape franchie, les autorités comptent apporter des amendements sur l’interdiction d’autres produits en plastique, à l’instar des bouteilles PET. D’autant que dans tous les coins de Maurice, ces produits pullulent en raison de l’inconscience de certains citoyens peu enclins à la protection de l’environnement.

Une année après son entrée en vigueur, la loi votée sous l’ex-ministre Raj Dayal interdisant les sacs en plastique fait dorénavant partie du quotidien des Mauriciens. Ainsi, après une période moratoire d’un mois et quelques confusions en début de l’année dernière, une fois la campagne intensive de sensibilisation enclenchée et les premières contraventions émises à partir du mois d’avril 2016, les Mauriciens, pour la plupart, semblent avoir pris de bonnes habitudes, circulant désormais avec un sac d’appoints, en osier, en tissus ou plastique biodégradable, pour leurs courses.

Quelques réfractaires subsistent néanmoins. D’où les contraventions, au nombre de 58, émises entre février et mi-décembre 2016. Parmi les épinglés trois contrevenants amenés à s’acquitter d’une amende de Rs 4 000, plus les frais, un cas avec un avertissement sévère, cinq cas appelés en proforma en Cour, et une trentaine de cas référés à l’opinion du Directeur des poursuites publiques (DPP). Selon nos informations, c’est dans la région de Port-Louis que le plus grand nombre de contraventions a été dressé, le nombre de contrevenants s’élevant à 27, suivi de la région de Grand-Port, 5, Rose-Hill, 3, Quatre-Bornes 2, Forest-Side, 1, et Rivière-Noire 1. Selon la police de l’Environnement, ce sont principalement aux abords des marchés que les contraventions ont été relévées, notamment contre des marchands de fruits et légumes.

Principale infraction : les rouleaux de sacs sans manches

En effet, si les rouleaux de sacs en plastique sans manches sont ceux que l’on trouve le plus communément sur le marché, il s’avère que dans nombre de cas, ce ne sont pas ces sacs qui sont destinés à être vendus, ce type de sacs devant être utilisés à la vente de produits frigorifiés. Or, note la Police de l’Environnement, se fondant sur les témoignages des commerçants pris en contravention : ce sont les clients qui demandent des sacs en plastique non conformes. Ils refusent de payer le prix du sac légal et préfèrent aller chez un autre marchand pour quelques roupies de moins. D’où les ventes, sous tapis, des sacs non conformes.

C’est le cas également dans certains petits commerces alors que les grandes surfaces proposent, elles, des sacs réutilisables et/ou biodégradables. S’ils sont aussi disponibles sur le marché, les sacs en papier ne sont pas les plus communément achetés, car peu pratiques surtout pour y mettre plusieurs produits. En tout cas, les autorités, elles, notent une nette amélioration pour l’usage des sacs non plastiques. Cela est dû selon eux, principalement, aux campagnes de sensibilisation menées auprès des commerçants durant toute l’année et dans les médias.

Parallèlement, les autorités ont procédé, en 2016, à la saisie de 473 179 sacs en plastique non conformes à la douane. 67 importateurs ont été épinglés. De mai à décembre 2016, quelque 178 230 sacs, recyclés localement, ont aussi été saisis, alors que 15 855 ont été réexpédiés à leur pays d’origine, une fois décelés à la douane. Restent à ce jour 279 094 sacs en plastique non conformes à être réexpédiés. Au mois de novembre 2016, la Police de l’Environnement a procédé à la saisie de plus de 250 kg de sacs avec manches, vendus à bord d’un van. Des saisies effectuées à Flacq et à Port-Louis. Certains sacs en tissus ont également été saisis, fabriqués avec de la résine de polypropylène. Autre constat effectué : il n’y a pas eu de véritable perte d’emploi dans ce secteur. Ceux qui manifestaient contre la loi ont finalement opté pour la production de sacs biodégradables, ou encore de sacs en tissus et produits artisanaux.

Il fait savoir que, selon les nouvelles réglementations, il est interdit d’utiliser et de vendre des sacs en plastique avec manches, les sacs noirs avec et sans manches, et les sacs non biodégradables. Neuf types de sacs ne sont pas frappés d’interdiction : les rouleaux de sacs transparents pour les besoins alimentaires, comme les fruits de mer frais, les produits réfrigérés, la viande, la volaille; les sacs-poubelles; les sacs d’emballage où les produits sont scellés avant la vente sur le marché local pour l’exportation ; les sacs à des fins agricoles ; les sacs utilisés pour l’échantillonnage ; les sacs pour le marché de l’exportation, les pochettes transparentes ne dépassant pas 300 cm, les sacs transparents utilisés par les passagers transitant par l’aéroport et pouvant contenir les liquides, aérosols, ou gels…

Avec ces résultats, considérés satisfaisants pour la première année, le ministère de l’Environnement compte apporter des amendements à l’Environment Protection (Banning of plastic bags) Regulations 2015 afin de réduire au maximum l’utilisation du plastique à Maurice (300 millions d’unités annuellement en 2014). En effet, si l’on tient compte des statistiques fournies par les spécialistes de l’environnement, il faut au moins 400 années pour que cette matière se dégrade. Dans cette optique, l’utilisation du plastique dans notre quotidien doit être reconsidérée. Devançant les prochains amendements, certains producteurs de bouteilles PET ont déjà réduit, depuis l’année dernière, le pourcentage de résine de polypropylène nécessaire dans leur production.

Toutefois, s’il est un fait que des mesures sont prises pour réduire l’utilisation du plastique, nombre de Mauriciens restent insensibles à la protection de l’environnement. C’est ainsi qu’ils continuent de balancer, dans chaque coin de rue, les bouteilles en plastique ou autres sachets d’emballage. A la police de l’Environnement, le nombre de contraventions émises pour “Litering” interpelle: 641 entre janvier et novembre 2016 et 36 à la mi-décembre. “Les Mauriciens sont peu conscients de la protection de l’Environnement. S’ils sont pris en contravention, c’est l’amende à payer qui les choque, non pas le geste dégradant qu’ils ont commis contre l’environnement et pour lequel leurs enfants et petits-enfants risquent de payer cher, dans les années à venir”, se désolent les défenseurs de l’environnement.

POLLUTION SONORE : Les Mauriciens plutôt tolérants en cette période

La Police de l’Environnement veille toutefois au grain

En cette période de l’année, la pollution sonore est à son pic. Retrouvailles familiales, fêtes entre amis, promotions et animations commerciales… Le bruit est partout. Toutefois, si doléances il y a auprès de la Police de l’Environnement, les autorités notent que les Mauriciens sont assez tolérants en cette période où presque toute la population a le cœur à la fête. Ce sont principalement des avertissements qui sont émis par les autorités qui optent, dans un premier temps, à la sensibilisation des contrevenants, et en dernier recours pour les contraventions. “Il faut vraiment que le bruit soit dérangeant au maximum pour qu’on prenne en contravention. Mais les Mauriciens sont plutôt cool en cette période”, explique-t-on à la Police de l’Environnement.

Toutefois, si la sensibilisation ne fonctionne pas auprès des fautifs, ils doivent alors faire face à la loi et s’acquitter d’une amende. Contre 1389, dont 136 rien que pour le mois de décembre en 2015, pour l’année 2016, de janvier à novembre, 1210 contraventions ont été dressées suivant des doléances concernant différents types de bruits au-delà de la limite tolérée. Ce sont principalement les régions de Flic-en-Flac, Blue-Bay, Grand-Baie et Pereybère, où la Police de l’Environnement a renforcé sa vigilance en cette période festive, qui sont les plus concernées. Les autorités soulignent par ailleurs que si l’on a tendance à croire que selon la loi, il est permis de faire du bruit ou mettre de la musique à fond jusqu’à 22h, cela est une fausse conception. Car en réalité, c’est le décibel qui compte. Ainsi, en pleine journée, quelqu’un qui aurait mis sa musique trop forte, dérangeant le voisinage peut écoper d’une contravention. “Généralement, on sensibilise les gens, mais souvent certains ne se plient pas à la loi”, explique un préposé de l’Environnement. A ce jour, toutefois, seuls quatre contrevenants ont été pris dans les filets pour le mois de décembre 2016.