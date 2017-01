INTERDIRE LES FEUX D’ARTIFICE À MAURICE

Pourquoi cette année les pétards et feux d’artifice nous heurtent-ils plus que les années précédentes ? Suis-je le seul à avoir remarqué que les feux d’artifice ont commencé à fuser de partout plus tôt, soit avant Noel, et ce, jusqu’à mi-janvier ou que les feux d’artifice sont de plus en plus puissants ? Un trop-plein accumulé des années précédentes ?

Cette année encore, des blessés, campement brûlé, des chiens égarés ou morts, animaux sauvages blessés par la faute des feux d’artifices et de leurs utilisateurs. Les feux d’artifice, une vielle tradition, sont aujourd’hui devenus une nuisance, tellement il y a d’abus. Ils polluent, sont bruyants, dangereux et ils coûtent! Le bruit assourdissant qu’ils dégagent traumatise nombre d’animaux, les malades de même que les personnes âgées et les enfants en bas âge.

Les animaux sont, j’estime, les plus à plaindre. « Because most animals are far more sensitive to noise than humans, acoustic stress caused by loud fireworks can cause several complications to animal health, including heart problems, nausea, tremors, debilitating fears, and light-headedness. Not mentioning the stress and anxiety caused to pet owners. » Telle est la pétition qui circule en ce moment. (The Hon. Prime Minister of Mauritius: PETITION TO BAN EXPLOSIVE FIREWORKS IN MAURITIUS, https://www.change.org/p/the-hon-prime-minister-of-mauritius-petition-to....)

Nous sommes tout simplement fatigués de subir l’égoïsme du “voisin” : la voiture mal garée, la musique à fond du matin jusqu’au soir, les souffleurs de feuilles, les déchets jetés n’importe où, les fêtes jusqu’aux petites heures du matin, et j’en passe.

Les feux d’artifices et pétards viennent s’ajouter de manière plus grave à cette longue liste d’irresponsabilité civile. Nous faisons donc appel au gouvernement d’interdire les feux d’artifice. Ce serait le seul moyen de régler ce problème pour le bien de tous. Nous avons, dans le passé, réussi à prendre nos responsabilités, et nous sommes ainsi parvenus à changer certaines habitudes. Joignez-vous à nous et luttons pour une meilleure condition de vie au sein de notre société. Nous pouvons le faire à cette occasion. N’hésitez pas à signer la pétition.