INTERNATIONAUX D'OUGANDA : Julien Paul à l'honneur

Fortunes diverses pour les deux badistes mauriciens qui étaient engagés du 23 au 26 février aux Internationaux d'Ouganda. Julien Paul s'est retrouvé à l'honneur en s'offrant le titre du simple hommes en finale sur forfait au second set aux dépens de l'Ougandais Edwin Ekiring 21-19, 7-11, tandis qu'Aatish Lubah a chuté dès le premier tour 17-21, 21-16,13-21 contre l'Égyptien Adham Hatem Elgamel, non-classé parmi les têtes de série du tableau. En double hommes, le tandem mauricien a cédé en finale 8-21,14-21 face aux Indiens Francis Alwin et Kona Tarun, grands favoris au titre.

Ce tournoi de préparation a servi de repère aux deux badistes mauriciens qui effectuaient leur retour sur la scène africaine depuis décembre en vue des championnats d'Afrique qui se tiendront du 16 au 23 avril à Johannesbourg en Afrique du Sud. Classé n°1 du simple hommes, Julien Paul aura pour le moins tenu son rang, même si le plateau n'était pas aussi relevé en absence des meilleurs joueurs africains, dont le Sud-Africain Jacob Maliekal.

Après avoir franchi les deux premiers tours sans encombres, s'imposant 21-9, 21-8 et 21-6, 21-19 contre les natifs Bruno Masaaba et Brain Kasirya respectivement, le Mauricien, classé 217e mondial BWF cette semaine, a éliminé en quarts de finale le Jordanien Mohd Naser Mansour Nayef, 21-11, 21-19, puis l'Italien Rudolf Dellenbach (4), 21-14, 21-19 en demi-finales. Finaliste l'an dernier en Éthiopie, Dellenbach n'est arrivé dans le top 200 mondial que depuis peu (16 février) et se classe présentement 195e mondial. Par contre, Julien Paul avait rejoint le top 200 en décembre (198e) et était classé 179e début février.

En finale, son duel contre l'Ougandais Ekiring aurait pu durer jusqu'au 3e set, si ce dernier n'avait pas déclaré forfait alors qu'il menait 11-7 dans le second set. Ekiring, qui a annoncé son retrait des compétitions africaines depuis l'année dernière, reste un adversaire très expérimenté et coriace ayant disputé au moins deux Jeux Olympiques. Il se classait d'ailleurs 85e mondial en mai 2016 avant les Jeux de Rio. Il avait aussi remporté le titre en Côte d'Ivoire l'an dernier. Mais son classement a commencé à chuter en septembre et il est présentement 271e. Le tournoi ougandais se tenant à domicile, il ne pouvait que s'y aligner.

Au tour précédent, Edwin Ekiring a disposé du Kenyan John Muiruri Mburu, du qualifié Irfan Ali Bhadusha Abdul Vahab (Oug) 21-12, 21-6, de l'Égyptien Ahmed Salah (5) 21-16, 24-22 en quarts et du Jordanien Bahaedeen Ahmed Alshannik (6) en demi-finales 21-10, 21-19.

Le tableau du double hommes était garni de 16 paires ougandaises contre une paire kenyane, congolaise, égyptienne, jordanienne, indienne et mauricienne. Le tandem Paul-Lubah, 192e mondial, était classé n°2. Quoi qu'il en soit, le titre qu'il a obtenu dans ce tournoi pourrait valoir un bon classement dans le tableau à Julien Paul au moment du tirage au sort qui sera effectué pour les Championnats d'Afrique.