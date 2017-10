INTERNET À HAUT DÉBIT : Emtel lance son service Airbox à Rodrigues

Emtel a lancé la semaine dernière à Rodrigues son service Airbox, permettant aux habitants de l’île d’avoir accès à Internet à haut débit. La cérémonie de lancement s’est déroulée à l’hôtel Cotton Bay, Pointe-Coton, en présence du chef commissaire, Serge Clair.

Jusqu’ici, indiquent les parties concernées, les Rodriguais disposaient de connexions peu fiables et encore moins rapides qui ne répondaient guère à leurs besoins en termes de communication et de divertissement numériques. Avant de procéder au lancement de son service, Emtel y a installé une station terrienne avec deux antennes paraboliques qui assureront la connectivité à Internet via la nouvelle liaison satellitaire mise en place par la compagnie.

« Nous avons investi dans des infrastructures dernier cri qui rendent accessible le service à l’ensemble des Rodriguais, peu importe la région où ils habitent. À Emtel, nous pensons que l’accès à Internet est un droit et que tout le monde doit bénéficier d’une connexion optimale à un coût raisonnable, ce qui est justement notre approche avec Airbox », a déclaré Teddy Bhullar, CEO d’Emtel. Kresh Goomany, directeur des opérations d’Emtel, a expliqué la technologie sous-jacente de ce nouveau service. « Avant de lancer ce nouveau service, nous avons mis à niveau toutes nos antennes-relais dans l’île pour les rendre compatibles à la technologie 4G. Deux antennes paraboliques de notre station terrienne recevront le trafic Internet, qui est assuré par une nouvelle liaison satellitaire avec Rodrigues », a-t-il indiqué.

Pour le chef commissaire Serge Clair, ce nouveau service est en ligne avec sa vision du développement de l’île. « Rodrigues est une île qui a soif de modernité. Je salue donc cette initiative d’Emtel et j’appelle les fournisseurs de produits et services technologiques de la République de Maurice à ne pas négliger notre île, où la population est très portée sur les gadgets et les services liés à Internet », a-t-il souligné.

Les Rodriguais peuvent d’ores et déjà s’abonner au service Airbox au showroom d’Emtel de Port-Mathurin et chez les revendeurs à travers l’île. Le service Airbox repose par ailleurs sur la quatrième génération de connexion à très haut débit mobile couramment appelée 4G. « Ceux qui se souscriront au service seront équipés d’un routeur compatible 4G qui leur permettra d’avoir une connexion stable et illimitée », précise-t-on.