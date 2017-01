INTERNET : L’Airbox disponible dans toutes les régions de l’île

À partir d’aujourd’hui, l’Airbox, soit la Fiber Through The Air (FTTA), offrant une connexion internet à haut débit et proposée par la compagnie de télécommunication Emtel, est disponible dans toutes les régions de l’île. L’étendue des services de l’Airbox a été lancée hier au Emtel Megastore, à Bagatelle.

À son lancement, cette nouvelle technologie était disponible uniquement dans les Plaines-Wilhems et le Nord-Ouest, soit depuis Albion à Goodlands en passant par Port-Louis et Saint-Pierre. Suite à une demande grandissante, Emtel a étendu ses services sur toutes les régions de l’île. « Aujourd’hui, nous sommes très fiers de proposer l’Internet à haut débit en illimité sans oublier le téléphone fixe gratuit, zéro rental fees, des appels gratuits, une installation rapide et gratuite ainsi qu’un modem offert. Nous proposons également une offre promotionnelle qui sera valable jusqu’en mars », a déclaré Teddy Bhullar, le Chief Executive Officer d’Emtel, indiquant que la compagnie propose également un autre système d’internet, à savoir la 4G Long Term Extension (LTE), qui est installée en cas de mauvaise réception. Les prix pour l’obtention de ce service sont toujours les mêmes, soit Rs 934 pour 10 Mégabits par seconde (Mbps) ; Rs 1 284 pour 20 Mbps et pour 30 Mbps disponibles à Rs 1 784 en illimité. Lors de l’événement, Emtel a aussi dévoilé quelques surprises à ses nouveaux clients. Pour toutes les nouvelles demandes d’abonnement à l’AirBox, les abonnés bénéficieront d’un téléphone fixe avec l’offre de base gratuite de 60 minutes. Emtel offrira également l’installation des équipements ainsi qu’un mois gratuit. À noter que cette offre est disponible du 1er février au 13 mars.