INTERROGATOIRES DE L’EX-PM AUX CASERNES, CETTE SEMAINE : Navin Ramgoolam : “Pa van la peau lours kan pa encore touye li”

Forte mobilisation durant la semaine des partisans du PTr en raison des nouvelles auditions du leader des Rouges aux Casernes Centrales. Mobilisation qui a vu également des altercations de la foule avec les membres de la force policière, menant même à l’arrestation de l’ex-ministre des Sports, Devanand Rittoo, qui, accusé d’“obstructing road, assaulting civil officer in the course of his duty et taking part in unlawful assembly”, a dû comparaître devant la Cour et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 30,000 pour recouvrer la liberté. Deux autres activistes du PTr ont aussi comparu en Cour dans le cadre de la bousculade survenue lundi, sans toutefois qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Pour le PTr, “la politique dominer continue.” C’est dans cette optique que le parti a écrit au Commissaire de police pour déplorer les nouvelles auditions de Navin Ramgoolam aux CCID “with a view to pressing charges against him.” Alléguant qu’il s’agit en outre de “vendetta politique”, les Rouges dénoncent le fait que la police n’agit pas comme “gardien de la loi” mais en tant qu’”instrument de pression et de harcèlement.”

Forte mobilisation durant la semaine des partisans du PTr en raison des nouvelles auditions du leader des Rouges aux Casernes Centrales. Mobilisation qui a vu également des altercations de la foule avec les membres de la force policière, menant même à l’arrestation de l’ex-ministre des Sports, Devanand Rittoo, qui, accusé d’“obstructing road, assaulting civil officer in the course of his duty et taking part in unlawful assembly”, a dû comparaître devant la Cour et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 30,000 pour recouvrer la liberté. Deux autres activistes du PTr ont aussi comparu en Cour dans le cadre de la bousculade survenue lundi, sans toutefois qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Pour le PTr, “la politique dominer continue.” C’est dans cette optique que le parti a écrit au Commissaire de police pour déplorer les nouvelles auditions de Navin Ramgoolam aux CCID “with a view to pressing charges against him.” Alléguant qu’il s’agit en outre de “vendetta politique”, les Rouges dénoncent le fait que la police n’agit pas comme “gardien de la loi” mais en tant qu’”instrument de pression et de harcèlement.”

Navin Ramgoolam, qui a rencontré ses partisans au Square Guy Rozemont, à l’issue de ses interrogatoires aux Casernes, a laissé comprendre que les risques d’une nouvelle arrestation pèsent contre lui. S’il soutient qu’il n’est pas intimidé et craint encore moins cette éventualité, le leader des Rouges appelle à la vigilance de ses partisans, dont la présence, dit-il, démontre que “le PTr est encore vivant.” “Il faut faire très attention. Ils ont dit qu’ils veulent me finir. Il faut nous attendre à tout. Pa van la peau lours kan pa encore touye li. Foder pa nou crier victoire avant”, a-t-il dit, affirmant, cependant, qu’”ils n’ont aucune preuve!”

“Pendant trois jours, je me suis rendu aux Casernes en compagnie de mes avocats. Ils m’ont posé 93 questions. Ils n’ont aucune preuve”, a-t-il expliqué, estimant que la Police a tenté une “fishing expédition.” Le dossier soumis au Directeur des poursuites publiques, il faut maintenant attendre, dit Navin Ramgoolam, pour qui il existe dans le pays une “dérive totalitaire” et des institutions qui “pe vinn enbalao.” À ce chapitre, il estime que le redressement de la situation par le gouvernement est voué à l’échec, car “SAJ ne s’intéresse pas au pays, mais à moi.” C’est pourquoi, dit-il à ses partisans qu’il est important que “le PTr ne reste pas en dehors du pouvoir.”