Introduction du label écologique

Les Mauritius Standards Bureau (Certification Mark) Regulations seront amendées afin d’incorporer une marque pour le label écologique des produits en vertu du Mauritius Standards Bureau (MSB) Certification Mark Scheme. Le MSB, qui exploite le projet, octroie des licences aux entreprises pour utiliser la MSB Certification Mark pour les produits et les processus qui répondent à toutes les exigences de la norme mauricienne. L’intégration du label écologique dans le système de marquage de certification MSB permettrait à la MSB de certifier les organisations qui adoptent des pratiques durables dans la fabrication de produits et la fourniture de services conformément à la norme du label écologique applicable.

Rotation des cabinets d’audit

Le ministre des Services financiers, de la Bonne gouvernance et des réformes institutionnelles préparera les Financial Reporting Council (Rotation of Audit Firm) Regulations en vertu de la loi de 2004 sur les rapports financiers afin de prévoir des dispositions transitoires selon lesquelles les compagnies cotées en bourses devront changer de cabinets d’audit qui ont servi pendant une période, comme énoncé dans le discours sur le budget 2016/2017.

Les règlements proposés prévoient également que, dans le cas des audits conjoints, la politique de rotation des cabinets d’audit ne sera pas applicable car le but visé d’une plus grande indépendance des auditeurs sera déjà atteint par des audits conjoints.

Le secteur aéroportuaire à l’honneur

La 27e Assemblée générale annuelle, conférence et exposition annuelle de Airport Council International (ACI) Africa/World aura lieu à Maurice en octobre 2017.

Cette manifestation est un des événements les plus prestigieux du secteur aéroportuaire mondial, où des professionnels renommés et des leaders de l’industrie dans les domaines de la gestion des aéroports, de l’aviation civile et des voyages aériens, partagent les dernières meilleures pratiques et tendances internationales.

L’exposition réunit des fournisseurs internationaux de technologies aéroportuaires et aériennes, ainsi que d’autres fournisseurs de services, afin de présenter leurs produits et services les plus récents.

Journée de la protection des données

Dans le cadre de la Journée de la protection des données, le 28 janvier, le ministère de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation organisera un atelier de travail le 30 janvier. À cette occasion, le Bureau de la protection des données du ministère de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation lancera deux guides, à savoir les « Principes fondamentaux de la protection des données — Une ressource pour les enseignants » et la « Protection des données pour l’enseignement secondaire ».

Rénovation du musée de Port-Louis

Le Musée d’histoire naturelle situé à La Chaussée, Port-Louis, sera fermé pour une période de 18 mois à compter du 24 janvier pour des travaux de rénovation. Des dispositions appropriées ont été prises pour la conservation des objets exposés du musée.

SC : taux de réussite de 72,01 %

Sur un total de 15 455 candidats scolaires qui se sont présentés aux examens du Cambridge School Certificate en 2016, 11 129 ont passé, ce qui représente un taux de réussite de 72,01 %. Le taux de réussite à Rodrigues est de 73,88 %.

Augmentation des frais portuaires

Les Port (Fees) (Amendment) Regulations seront promulguées par le Premier ministre pour revoir les conditions de perception des redevances pour les services maritimes fournis par la Mauritius Ports Authority (MPA) et offrir de nouvelles incitations aux navires accostant à Port-Louis. Le nouveau règlement donnera un nouveau dynamisme à la rade de Port-Louis, permettra à la MPA de répondre aux attentes croissantes des clients et ouvrira la voie à la transformation de Port-Louis en une plate-forme maritime.