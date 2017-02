INTRODUCTION DU MÉTRO EXPRESS : Craintes de suppression d’emplois à UBS

Le métro léger, dont la construction doit faire l’objet d’un coup d’envoi officiel en marge de la célébration de la fête de l’Indépendance, suscite actuellement une grande crainte dans les milieux des travailleurs du transport public, en particulier parmi les employés de la compagnie United Bus Service dont les autobus desservent la route Curepipe/Port-Louis depuis des années. Ainsi, l’Association des travailleurs du transport par autobus (ATTA) a soumis ce matin une demande officielle auprès du commissaire de police en vue de l’organisation d’une marche pacifique à Port-Louis le 9 mars prochain.

« Nous ne sommes pas contre le développement. Mais nous avons de fortes craintes concernant la suppression de nos emplois à la suite de l’introduction du métro léger. Nous voulons savoir ce que le gouvernement a prévu afin d’assurer notre sécurité d’emploi », a déclaré ce matin au Mauricien Gessiyka Frivet, secrétaire de l’ATTA, après avoir déposé une lettre sollicitant la permission du commissaire de police en vue de l’organisation d’une marche pacifique.

« Gouvernman bizin vinn dir ki pour fer ar nou », lance-t-elle. Quelque 150 autobus sont utilisés quotidiennement sur la route Curepipe/Port-Louis, répartis entre trois services, à savoir la ligne 162 consacrée aux autobus express, la ligne 191 consacrée à la ligne Curepipe/Immigration Square et la ligne 198 (Port-Louis/Mahébourg). « Outre les chauffeurs et les receveurs, il y a également les chefs de gare et les mécaniciens, entre autres. Cela concerne quelque 1 500 employés », souligne Gessiyka Frivet. « On nous parle de feeders mais nous ne savons pas comment ils opéreront et quel type d’autobus sera utilisé, quelles routes seront consacrées à cette fonction », observe Mme Frivet.

Elle souligne également que les arrêts d’autobus donnent lieu dans plusieurs régions à des activités commerciales et permettent aux marchands ambulants et autres marchands de gâteaux de gagner leur vie et de soigner leurs familles. « Nous invitons la population et tous ceux concernés à nous soutenir », lance la syndicaliste.

La compagnie UBS met quotidiennement quelque 250 autobus sur la route dont 150 sur la ligne Curepipe/Port-Louis. Elle emploie quelque 3 000 travailleurs dont 1 500 affectés sur la ligne Curepipe/Port-Louis.