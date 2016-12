INVESTISSEMENT : FDI, le BoI espère attirer plus de Rs 14 Mds en 2017

Le Board of Investment (BoI) s’attend à ce que la valeur des investissements directs étrangers (Foreign Direct Investment) en 2017 soit supérieure à celle de 2016, année pour laquelle le BoI a prévu un montant de l’ordre de Rs 14 milliards, et ce à la lumière des résultats obtenus pendant le premier semestre 2016. Le BoI annonce qu’il a facilité cette année la réalisation de 128 projets dans divers secteurs de l’économie, lesquels projets ont permis de créer 5 360 emplois additionnels.

La direction du BoI se dit satisfaite de l’évolution du FDI en 2016, malgré une conjoncture économique internationale des plus imprévisibles. « Une analyse comparée des chiffres des cinq dernières années montre que les flux d’investissements directs étrangers pour le 1er semestre 2016 sont les plus élevés par rapport à la même période des années précédentes pour un seul semestre. Et le montant total d’IDE devrait se chiffrer à environ Rs 14 milliards d’ici la fin de l’année. Ce résultat n’est qu’une confirmation de la perception positive des investisseurs étrangers de notre plate-forme d’investissements », écrit Ken Poonoosamy, le directeur général, dans le bulletin de décembre 2016 de l’agence nationale de promotion des investissements.

Dans un bilan de ses réalisations pour cette année, le BoI indique avoir aidé à la concrétisation de 128 projets dans les secteurs tels les TIC, la production manufacturière, le port franc et l’immobilier. « Cela a ouvert la voie pour une contribution directe à la création de quelque 5 360 emplois, soit une augmentation de près de 10% par rapport au nombre d’emplois créés en 2015 », fait-on ressortir.

Ken Poonoosamy précise que plusieurs acteurs mondiaux ont choisi la juridiction mauricienne pour leurs investissements stratégiques. Il cite Convergys, Creditfix et Allianz dans le secteur des TIC, Mara Delta dans l’immobilier, la Banque de Chine dans les services financiers et Empak et Optsun dans le secteur manufacturier.

Le réveil brutal du recul de Maurice

Le recul de Maurice à la 49e place (-17 rangs) dans l’indice Doing Business établi par la Banque mondiale est également commenté par la direction du BoI. Ce recul, fait ressortir Ken Poonoosamy, a été un réveil brutal. « Il est aujourd’hui urgent de nous attaquer aux éléments contre-productifs dans notre mode de faire des affaires aussi bien que dans notre environnement commercial. Maintenant, les efforts en vue d’arrêter notre déclin dans l’indice du Doing Business et de renverser la tendance négative appellent à une mobilisation à tous les niveaux, à savoir au niveau du gouvernement comme dans des institutions publiques et privées », estime le directeur général. Ce dernier estime que la voie à suivre est une mobilisation « smart » des énergies, qu’on abandonne résolument toute pratique obsolète et qu’on inculque un nouveau paradigme tenant en compte les innovations qui transforment le monde, notamment l’économie numérique et la « fintech » (financial technology).

Les rédacteurs du bilan des activités du BoI annoncent pour leur part que « des mesures correctives pour propulser le pays dans l’indice ont été prises à la lumière des mesures annoncées dans le Budget 2016/17 ». Ils affirment que « des progrès rapides ont été enregistrés au niveau de la mise en œuvre du projet d’e-licensing », projet qui permettra aux investisseurs de disposer d’une plate-forme unique pour la soumission des demandes relatives à leurs projets. Par ailleurs, afin de réduire au minimum les délais pour la concrétisation des projets innovants, le BoI aura recours à la Regulatory Sandbox Licence, portant sur l’octroi des permis pour des projets dans des secteurs d’activité où le cadre réglementaire ne serait pas adéquat, voire inexistant.

Le BoI fait aussi état de l’octroi de 5 743 « occupation permits » à des personnes qui exercent leur métier à Maurice en tant qu’investisseurs, professionnels travaillant à leur propre compte ou en tant qu’employés qui transmettent leurs connaissances dans des domaines où les Mauriciens n’ont pas l’expertise nécessaire. On indique également que depuis son introduction il y a un an, le « Mauritian Diaspora Scheme » a attiré 80 ressortissants d’outre-mer.

Outre l’accélération des réformes au niveau du cadre de facilitation des affaires, le BoI annonce que 2017 sera consacrée à la promotion de Maurice en tant que hub régional pour les multinationales tournées vers le marché africain. Une nouvelle édition « améliorée » de l’African Partnership Conference est inscrite à l’agenda pour l’année prochaine, en sus des missions de prospection à l’étranger.