INVESTISSEMENT IMMOBILIER-MARA DELTA : La valeur des actifs à Maurice en hausse

La valeur des actifs immobiliers de Mara Delta Property Holdings Ltd a Maurice a augmenté de USD 27,2 millions au cours du second semestre de 2016 pour atteindre près de USD 49 millions à fin décembre dernier. Mara Delta Property Holdings possédait à cette date des actifs totaux évalués à environ USD 366 millions.

Selon le rapport de la société couvrant la performance financière sur la période juillet-décembre 2016, Mara Delta Property Holdings Ltd, qui est cotée à la fois sur le marché officiel de la Bourse de Maurice ainsi que celui de Johannesburg, est sur le projet de concrétiser le transfert des actifs de l'hôtel Tamassa, situé à Bel-Ombre, à son portefeuille. Cet établissement hôtelier, qui appartenait au groupe LUX* Resorts, a été racheté par Mara Delta pour un montant de USD 40 millions (près de Rs 1,5 milliard). Les murs de l'hôtel seront ensuite loués à bail à Néréide Limited, une filiale à 100% de LUX* Resorts, sur une période initiale de dix ans. « All regulatory approvals have now been obtained and the transfer is expected by the end of February 2017 », annonce la direction de Mara Delta.

Celle-ci a également conclu avec succès les négociations avec le groupe New Mauritius Hotels Ltd pour l'acquisition de 44,4% du capital d'une nouvelle entité détenant les actifs de trois hôtels du groupe, à savoir Le Victoria, Le Canonnier et Le Mauricia. Le montant de la transaction est de 50 millions d'euros (un peu plus de Rs 1,9 milliard). La gestion des trois établissements hôteliers susmentionnés sera assurée par Beachcomber, un contrat de location à bail sur une période de 15 ans ayant été signé. Mara Delta a déjà effectué un premier versement de 21,5 millions d'euros en décembre 2016, la balance étant dûe dès que les approbations nécessaires auront été obtenues.

Outre Maurice, Mara Delta détient des actifs immobiliers dans d'autres pays d'Afrique, soit le Kenya, le Maroc, le Mozambique et la Zambie. Elle a surtout fait l'acquisition de plusieurs grands espaces commerciaux dans ces pays, se retrouvant fin décembre 2016 avec un portefeuille de 19 propriétés dont la valeur totale d'acquisition est estimée à USD 543 millions. Pour le second semestre 2016, les profits opérationnels se sont élevés à USD 9,4, millions contre USD 9,3 millions. Les bénéfices après impôts ont atteint USD 7,6 millions, contre Rs 7,8 millions pour les six mois correspondants de 2015.

Parlant des perspectives, la direction de Mara Delta se dit confiante de pouvoir accroître la valeur des dividendes déclarés, une confiance basée sur la qualité du portefeuille d'actifs de la société et qui tient aussi en compte la stabilité de l'environnement politique et économique régional et de la situation macroéconomique globale.