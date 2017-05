INVESTISSEMENT: L'attractivité de Maurice vue par deux cabinets

À en juger par les classements établis par le cabinet d'audit Ernst & Young et le cabinet de recherche Quantum Global Research Lab, Maurice a encore des efforts à faire pour améliorer son attractivité, au niveau du continent africain, auprès des investisseurs internationaux.

Selon l'Africa Attractiveness Index établi par Ernst & Young, Maurice est la 8e économie la plus attractive pour investisseurs à l'échelle africaine, cédant trois places par rapport à son dernier classement. C'est le Maroc qui se retrouve en tête du classement, l'indice prenant en compte tout un ensemble de critères ciblés à court et à long terme. Intitulé «Connectivity redefined», le document d'Ernst & Young évalue les progrès réalisés par les pays africains dans les domaines de la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d'affaires et le développement humain ainsi que la résilience probable des économies dans le contexte des pressions macroéconomiques actuelles.

Grâce à sa proximité avec l'Europe et son dynamisme économique, le Maroc est bien perçu par les investisseurs, selon l'étude du cabinet d'audit. Le Maroc a progressé d'un rang et a ravi la première place à l’Afrique du Sud. Cette dernière est deuxième ex aequo avec le Kenya qui a gagné deux places. Le Ghana arrive en quatrième position devant la Tanzanie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, Maurice, le Sénégal et le Botswana.

Par ailleurs, l’étude d'Ernst & Young révèle que les grandes économies en Afrique ont en 2016 attiré plus d’investisseurs étrangers. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Nigéria et le Kenya ont ensemble attiré plus de 58% des projets d'investissement direct étranger l'année dernière.

Dans le classement présenté par Quantum Global Research Lab, une filiale de la firme d’investissement et de conseil suisse Quantum Global, Maurice occupe le 16e rang en termes d'attractivité pour les investisseurs en Afrique. Baptisé « The Africa Investment Index Factors », ce classement se base sur 13 indicateurs répartis en six grands facteurs clefs qui encouragent les investisseurs: a) la croissance (du PIB réel, investissement domestique, croissance économique), b) la liquidité (taux d'intérêt réel, niveau de la masse monétaire), c) les risques (risque de change, note souveraine, taux de couverture des importations, niveau de la dette extérieure, situation de la balance courante), d) l’environnement des affaires (rang dans le classement Doing Business), e) la démographie (population totale) et f) l’utilisation des réseaux sociaux (taux de pénétration de l’usage de Facebook).

Le Botswana se place premier du groupe africain, devançant le Maroc, l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Zambie, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tanzanie, la Namibie et le Burkina Faso.

Selon Quantum Global Research Lab, malgré des défis exogènes considérables et la chute des prix du pétrole, plusieurs pays africains ont affiché une volonté accrue de parvenir à une croissance durable en diversifiant leurs économies et en adoptant des politiques visant à attirer les investissements étrangers.