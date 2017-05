INVESTISSEMENTS - UNIVERSAL PARTNERS : Apport financier à une société britannique

Universal Partners Ltd, société d’investissement cotée sur le marché boursier mauricien, annonce un investissement de l’ordre de USD 19,5 millions (environ 15 millions de livres sterling) dans la société britannique Dentex Healthcare Group.

Dentex Healthcare Group, indique l’agence « Ecofin », opère un réseau de firmes de soins dentaires au Royaume-Uni. Il apporte son soutien à un réseau de cabinets dentaires, les aidant à générer de flux de trésorerie durable, en particulier sur le marché britannique où, souligne-t-on, la demande pour les soins dentaires est en croissance. Dentex, ajoute « Ecofin », fonctionne dans un modèle de copropriétés et met l’accent sur l’excellence clinique et la croissance de la rentabilité.

L’accord entre Universal Partners Ltd et Dentex porte sur une prise de participation directe de 36% du capital de la société britannique avec une injection de 4 millions de livres sterling et une souscription à hauteur de 11 millions de livres sterling à une émission d’obligations convertibles proposée par Dentex. Le capital frais apporté par Universal Partners sera utilisé pour investir dans l’accroissement de cabinets dentaires au Royaume-Uni.

Universal Partners a été introduite sur le marché boursier mauricien en août 2016. Elle est également cotée sur le Johannesburg Stock Exchange.

Imara rachète Fiducie Forte

Imara Holdings Ltd a, par le truchement de sa filiale Imara Trust, racheté la totalité du capital souscrit de Fiducie Forte Management Services Ltd, une « management company » opérant dans le secteur du Global Business à Maurice. Cette acquisition, indique la direction d’Imara Holdings, fait d’Imara Trust l’un des plus importants pourvoyeurs de services de trust à Maurice et permet à l’entreprise d’étendre non seulement ses activités mais aussi son rayonnement international.

Les dirigeants d’Imara soutiennent que cette transaction permettra au groupe d’offrir un service encore plus pointu à la clientèle existante et future. Dans les milieux d’Imara, on souligne que cette acquisition, qui renforcera de façon conséquente les activités du groupe, démontre la volonté du groupe à soutenir la croissance économique de Maurice. Notons que Fiducie Forte détient une licence de « management company » octroyée par la Financial Services Commission. Elle offre des services de création et d’administration de société ainsi que des services fiduciaires.



IMMOBILIER : Horizon lance son premier projet à La Preneuse

Le groupe Horizon, par le truchement de sa filiale Horizon Properties, démarrera le mois prochain les travaux de construction de son premier projet immobilier à La Preneuse sous l’appellation « Manta Cove ».

Estimé à environ Rs 400 millions, le projet Manta Cove sera, selon le promoteur, complété dans un délai de 18 à 20 mois. Il comprendra 14 appartements sous le Real Estate Scheme et sur des superficies variant entre 245 et 486 mètres carrés. La direction du groupe Horizon indique, dans un communiqué de presse, que la quasi-totalité des appartements de prestige ont déjà trouvé preneurs. « Nous notons une demande croissante pour des biens de grand standing, avec un accès à la plage, en particulier dans la région ouest. Les appartements de Manta Cove ont été vendus en sept mois à travers Pam Golding Properties », déclare Sébastien Bax de Keating, directeur d’Horizon Properties.

Horizon Properties s’est associée à la société 2 Futures, également spécialisée dans l’immobilier de luxe dans la région nord du pays et qui développe actuellement le Parc de Mon-Choisy. Selon les responsables d’Horizon Properties, les acheteurs d’appartement de Manta Cove sont principalement des investisseurs français et sud-africains. Horizon Properties mettra également en vente dans les prochains mois les appartements d’un autre projet immobilier baptisé Callaina. Celui-ci se situera sur le front de mer à Pointe-aux-Canonniers.

Le groupe Horizon a été lancé en 2008 et ses dirigeants estiment qu’il est aujourd’hui une référence dans les services de gestion immobilière, avec pour principale clientèle des investisseurs immobiliers et propriétaires de résidences secondaires. Le groupe a ces dernières années créé des filiales : Horizon Holidays, JOBS, Mr Concierge, et récemment Horizon Properties. Il se présente comme un one stop shop en matière de développement immobilier et de gestion locative.



MAURICE-CHINE : MoU entre le BoI et le CCPIT Beijing

Le Board of Investment (BoI), représenté par le président de son conseil d'administration, Gérard Sanspeur, a signé mardi un protocole de coopération (Mémorandum of Understanding) avec le China Council for the Promotion of International Trade & Beijing Sub-Council.

Le protocole vise à consolider davantage les relations économiques entre la Chine et Maurice. Il porte notamment sur l'échange d'informations et de missions dans les domaines de l'investissement, du commerce et de la technologie, l'assistance mutuelle pour l'identification de partenaires d'affaires tout en étendant la collaboration dans divers secteurs économiques et la coopération dans des domaines où les deux pays ont des avantages comparatifs et des compétences à partager. Dans les milieux du BoI, on rappelle que la Chine est un important pourvoyeur d'investissements directs étrangers (FDI) et que ce pays a contribué pour Rs 2,4 milliards à l'économie mauricienne en 2016, soit 17,9% du montant total de FDI reçu l'année dernière.