IRFAN RAHMAN, commissaire électoral : Paré à organiser des élections dans n'importe quelle circonstance »

L'actualité politique donne lieu depuis un certain temps à une atmosphère d'attente par rapport aux élections générales. Cette question occupe une place croissante dans les conversations autour des récentes affaires politico-financières. Le Mauricien a interrogé Irfan Rahman quant aux différents aspects de l'organisation des élections en s'intéressant aux nouveaux défis et réalités auxquels est confrontée la Commission électorale. Entouré de son équipe de proches collaborateurs, le Commissaire électoral affirme que son équipe « est prête pour organiser les élections dans n'importe quelle circonstance ». Néanmoins, il souligne que la Commission n'est pas insensible aux imprévus qui pourraient émaner des réseaux sociaux — hors de leur contrôle — et qui pourraient influer sur le bon déroulement des élections. « Il faudrait effectivement trouver une formule pour gérer des situations de crise en cas d’infractions commises sur les réseaux sociaux », fait ressortir le Commissaire électoral, en soulignant que d'autres pays ont la même préoccupation.

Outre l’élection partielle à venir, votre équipe est-elle prête si jamais d’importants développements politiques débouchent sur l’annonce d’élections générales ?

D’abord, soulignons que la commission électorale travaille dans les paramètres de la Constitution et de la Representation of People Act (la loi électorale) et que chaque élection, qu’elle soit partielle ou générale, a ses propres spécificités en raison du nombre de candidats et de partis politiques engagés. Chaque scrutin comporte son lot de questions ponctuelles, mais la structure de l’organisation reste la même, bien qu’étant améliorée au fil des années.

Pour les élections de 2000, nous avions eu 32 jours pour nous préparer, puis 55 jours pour celles de 2005, 36 jours en 2010 et 33 jours en 2014. Cela montre que nous sommes prêts pour organiser des élections dans n’importe quelles circonstances. Le registre électoral est publié à l’officiel chaque année le 16 août, et au cas où une élection se tient avant cette date — cela a déjà été le cas dans le passé — nous nous référons alors au précédent registre pour avoir les noms et le nombre d’électeurs. Sinon, nous prenons évidemment le dernier registre.

Il arrive que des électeurs aient la mauvaise surprise le jour du scrutin d’apprendre qu’ils ne pourront voter parce que leur nom ne figure pas sur le registre. Est-ce que vous donnez l’occasion aux Mauriciens de le consulter en dehors de la période électorale ?

Bien sûr. Il y a une vérification annuelle à l’intention des électeurs, un processus nécessaire dans la préparation du registre. Cette vérification se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, des personnes dûment mandatées par la commission se rendent au domicile de l’électeur. Ensuite nous invitons les citoyens vers le mois de mai à se rendre dans les bureaux que nous ouvrons à travers le pays pour vérifier si leurs noms figurent sur le registre. Il en est de même à Rodrigues et à Agaléga. C’est l’occasion pour les électeurs d’apporter les corrections nécessaires au cas où ils auraient changé d’adresses, et nous demandons aussi aux jeunes qui viennent d’avoir 18 ans d’aller s’inscrire sur le registre. Chaque année nous passons des annonces à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur notre site web pour informer les gens de cette campagne de vérification. Mais presque personne ne vient et c’est décourageant. Comme vous le dites, certaines personnes découvrent le jour des élections que leur nom ne figure pas sur le registre et à ce moment-là, c’est trop tard.

À chaque élection vous rappelez aux électeurs les procédures à suivre pour que leur bulletin de vote soit valide. Respectent-ils vos consignes ?

Il y a toujours des bulletins gâchés. Le bulletin n’est pas pris en considération lorsque l’électeur n’a pas respecté le nombre de candidats pour lequel il faut voter ou lorsque celui-ci comporte des dessins et des ratures. Quelque 5 700 bulletins ont été rejetés en 2010 et 5 840 en 2014. Mais cette situation n’influe pas directement sur l’ensemble des résultats. Toutefois, dans les circonscriptions marginales, cela peut avoir un effet lorsque la marge de voix entre le troisième élu et le quatrième meilleur résultat est dérisoire.

Quelles sont vos autres observations par rapport au comportement des électeurs ?

Le taux de participation baisse régulièrement et cette situation devrait inquiéter. Il faut réaliser une étude approfondie sur cette question afin d’en connaître les vraies raisons. D’après des sociologues qui ont déjà réfléchi à la question, il y a une déconnexion entre l’électorat et la politique. Tout le monde est au courant de cette baisse dans le taux de participation, les statistiques en attestant. À notre avis, ce sont les universitaires qui doivent prendre l’initiative de cette étude. La commission électorale a déjà évoqué la question avec des chercheurs de l’UoM.

Cette baisse est-elle plus prononcée dans une ou deux circonscriptions spécifiques, ou est-elle généralisée ?

Elle est généralisée. La commission électorale se sent interpellée par cette situation, et c’est pourquoi nous avons effectué une ouverture en direction des jeunes cette année pour les conscientiser sur l’importance du vote. Au cours des mois d’avril et de mai, nous avons organisé une campagne de communication sur l’importance du vote des citoyens. Nous sommes allés dans toutes les circonscriptions du pays, y compris à Rodrigues. Nous avons touché les jeunes dans les collèges et dans les clubs de jeunes. Nous nous sommes même tournés vers des associations de femmes et des groupes de troisième âge. Nous essayons de stimuler à nouveau l’intérêt de la population aux élections et au processus démocratique, et nous avons distribué environ 5 000 affiches et 5 000 brochures en ce sens. Cette campagne d’informations a été une grande réussite d’après le “feedback” reçu des officiers de la commission ayant animé ces rencontres. C’est encourageant pour la commission de poursuivre dans cette stratégie d’éducation au vote citoyen.

Cinquante ans après l’indépendance, de quelle manière l’organisation des élections s’est-elle modernisée, dans la mesure où il n’y a pas de changements visibles dans le déroulement ?

Aucun système n’est statique. À chaque élection, il faut apporter quelque chose de plus et être plus dynamique afin de répondre aux attentes des électeurs. Modernisation ne veut pas dire seulement l’apport des outils électroniques. À chaque élection nous apportons des améliorations en vue de faciliter la démarche des électeurs, même si les changements ne sont pas de nature spectaculaire.

Depuis 2010, nous avons équipé chaque centre de vote de fauteuil roulant et nous avons aussi aménagé un espace « special needs » au rez-de-chaussée et nous avons rapproché l’entrée du bureau de vote pour faciliter l’accès aux handicapés, aux femmes enceintes et à toute personne malade. Cette mesure a bien fonctionné jusqu’ici. Je ne me lasse jamais de dire qu’il faut être transparent à chaque étape du processus électoral. C’est ainsi que depuis 2014, pendant le “counting”, le nombre de voix obtenu par chaque candidat est affiché au tableau au vu et au su de tous. Nous étions le seul pays au monde où les bureaux de vote fermaient de 12 heures à 13 heures, et ce n’est plus le cas.

Avez-vous relégué aux oubliettes le projet de vote électronique, qui aurait éliminé une paperasserie de plus en plus encombrante et coûteuse et qui permettrait aussi de faire un grand bond dans la modernisation du processus électoral ? Serait-ce un sujet tabou ?

Vous avez raison de soulever la question. La commission prévoit au moins un million de bulletins de vote à chaque élection générale, en faisant provision des bulletins qui pourraient être abîmés. Le recours au vote électronique est le seul moyen d’éliminer cette masse de papier. Plus il y a de candidats dans une circonscription, plus le bulletin est long. Nous avons déjà eu pour une circonscription un bulletin avec 69 noms de candidats. Il est bon de savoir que tous les Premiers ministres qui ont entrepris une visite officielle en Inde depuis 1982 ont visité l’usine où sont fabriquées les machines pour le vote électronique.

En outre, lors des élections indiennes en 2004, une délégation parlementaire composée de députés de tous bords politiques avait fait le déplacement en tant qu’observateurs. Ces membres de l’Assemblée nationale avaient eu l’occasion de voir le mode de fonctionnement de l’Electronic Voting Machine. Ils ont été témoins de l’utilisation de ces machines et ont été convaincus de la fiabilité du système, ainsi que de ses avantages. À leur retour au pays, la commission a rédigé un rapport indiquant le ton consensuel de tous les principaux partis sur la question. Mais après, il n’y a pas eu de suite. Peut-être que le vote électronique n’est pas une priorité pour les politiciens.

Outre la dimension écologique avec l’élimination du papier, quel autre avantage le vote électronique comporte-t-il pour le système électoral ?

La proclamation des résultats est immédiate. Trois heures après la fermeture des bureaux de vote la communication officielle des résultats pour l’ensemble du pays est possible. De plus, au niveau de chaque bureau de vote, on peut connaître les résultats dans les minutes qui suivent, et c’est un avantage notable qui ne doit pas être négligé.

Étant donné que le vote électronique n’est pas à l’agenda, la proclamation des résultats le même jour du scrutin serait-elle possible avec le mode traditionnel pour le décompte des voix ?

Nous y réfléchissons sérieusement et les discussions dans cette direction sont à un stade particulièrement avancé. Nous pensons sincèrement qu’il y aura du concret l’an prochain lors des prochaines élections villageoises, où les résultats pourraient être connus le même jour, et nous en discutons avec ceux concernés. Dans l’ensemble, il y a une opinion favorable, surtout lorsqu’on constate que le pays est en retard par rapport aux autres nations de la SADC. En effet, nous sommes le seul pays au sein de ce bloc qui proclame le résultat des élections le lendemain du scrutin.

La proclamation des résultats le même jour des élections représente un des objectifs au niveau de la commission électorale et de l’Electoral Supervisory Commission. Nous avons d’ailleurs commencé à travailler sur le mécanisme qu’il faut mettre en place pour que cela soit possible. Je crois que la tenue des prochaines villageoises représente un bon projet pilote pour aller vers les élections générales. Que ce soit pour les villageoises, les municipales ou pour les générales, les mêmes procédures sont en vigueur lors du dépouillement des bulletins. Il faut, bien sûr, que toutes les conditions soient réunies pour entreprendre le “counting” le même jour avec succès. La sécurité à tous les niveaux est impérative. L’exercice doit se dérouler dans un environnement correct et dans une atmosphère sereine.

Existe-t-il un système électoral parfait quelque part dans le monde ?

Il n’y a pas de système parfait et l’organisation des élections est toujours un “work in progress”. Il faut constamment tendre vers l’amélioration de l’organisation des élections. Mais l’essentiel est la transparence et l’intégrité du processus afin d’obtenir la confiance des partis politiques, des candidats et de la population en général. Une urne transparente ne veut rien dire et ne constitue pas une garantie de transparence du processus électoral. Savez-vous qu’en Angleterre on se sert toujours d’urnes opaques ? La confiance des partis politiques et des politiciens ainsi que celle des électeurs en l’organisation de l’élection est l’élément capital. Il faut s’assurer que le processus conduisant à la tenue des élections, du début à la fin, soit effectué dans la transparence la plus totale. C’est pour cette raison que les résultats des élections à Maurice n’ont jamais été contestés en cour. Les résultats sont acceptés par les partis politiques et par la population.

Mais pourquoi donc le système électoral indien est-il souvent cité en exemple ?

En termes de votants, l’Inde se démarque des autres pays. Il y a 850 millions d’électeurs en Inde, et les résultats des élections sont acceptés par tous les partis politiques et la population dans son ensemble. L’Inde est une démocratie vivante, une référence dans la région. Lors des partielles de 2008 à Moka/Quartier-Militaire, l’Electoral Supervisory Commission avait élaboré un code de conduite pour les candidats en se basant sur celui préparé par la commission électorale en Inde. Il y a donc des échanges entre pays et nous prenons en considération les bonnes pratiques ailleurs. À titre d’exemple, l’affichage du nombre de voix sur le tableau est un système en vigueur à Madagascar et au Cameroun, et que nous avons adapté au contexte mauricien.

Que disent les observateurs étrangers qui sont chez nous lors des élections ?

Ils sont impressionnés par l’organisation des élections, trouvent que le système est bien rodé et font part de leur appréciation en ce qu’il s’agit des compétences du personnel travaillant pour les élections. Les félicitations que nous recevons après chaque élection sont le résultat d'un travail collectif. Toutefois, les étrangers relèvent un problème majeur concernant la participation des femmes au scrutin et disent que le nombre de femmes élues au parlement est nettement insuffisant. La loi a été amendée en 2011 pour avoir plus de femmes aux élections villageoises et municipales. C’est pour cette raison que nous avons aujourd’hui un plus grand nombre de femmes dans les conseils municipaux et ceux des villages. Une des attributions du comité ministériel sur la réforme présidé par SAJ est de trouver une formule pour inclure aux élections générales le procédé en vigueur au niveau des administrations régionales concernant la présence des femmes.

Les réseaux sociaux constituent désormais une plateforme pour les meetings politiques, et ce à n’importe quelle heure de la journée et de la nuit. Comment la commission électorale s’ajuste-t-elle à cette nouvelle réalité pour s’assurer du bon déroulement de “free and fair elections” ?

C’est une bonne question à laquelle nous avons commencé à réfléchir avec l’Electoral Supervisory Commission. Le sujet nous préoccupe parce que nous n’avons aucun moyen de contrôle sur les réseaux sociaux. Il faudrait effectivement trouver une formule pour gérer des situations de crise en cas d’infractions commises sur les réseaux sociaux pendant la période électorale. Et j’avoue que c’est très compliqué. Cette problématique concerne beaucoup de pays, et les organisations étrangères concernées par le déroulement des élections — avec qui nous sommes en contact — ont déjà commencé à en discuter. L’organisation internationale IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) a publié un document sur le sujet : « Guidelines for the Developement of a social media code of Conduct for elections ». Nous allons nous baser sur les initiatives prises ailleurs pour préparer notre propre code de conduite, en l’adaptant bien évidemment au contexte mauricien.

Allez-vous proposer de nouvelles mesures pour renforcer le contrôle contre les votes frauduleux ?

Il y a déjà certaines mesures introduites depuis quelques années et qui découragent les “malpractices” de la part des électeurs. Dans le passé, l’idée de l’encre indélébile au doigt après avoir voté, afin d’empêcher le “multiple voting”, avait été émise. Mais cette proposition n’ayant pas fait l’unanimité, elle a été mise de côté. Certaines personnes ont dit que les Mauriciens n’étaient pas encore prêts à ce genre d’exercice et d’autres ont trouvé que cette mesure comportait un côté péjoratif. Cette pratique est en vigueur dans beaucoup de pays de la région, comme en Inde, en Afrique du Sud et aux Seychelles. Dans la Grande Péninsule, une personne peut aller voter dans un centre en dehors de l’État où elle habite. Raison pour laquelle les autorités ont eu recours à l’encre indélébile, soit pour empêcher un électeur d’aller voter dans plusieurs régions.