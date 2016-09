ISLAND-BIO : Des jardins communautaires pour cultiver l’espoir

Dans ce jardin communautaire de Baie du Tombeau, des personnes de la région plantent et procèdent à des élevages comme moyen de subsistance. Soutenus par le projet Island-Bio de John Oliver Fanfan, ils y sèment aussi les graines de l’espoir pour sortir de la précarité grâce à des méthodes 100% naturelles.

Baie du Tombeau, 16h. Sous un soleil de plomb, une dizaine d’habitants de la localité et des environs sont affairés dans un jardin communautaire. Aubergines, brèdes en tout genre, laitues, cotomilis, bananes, papayes et ayapanas sont quelques-unes des plantes que l’on retrouve sur ces terres de l’État reconverties. Ici, les planteurs ne se servent pas du terme “bio”, puisque cette technique permet une certaine tolérance aux produits chimiques. Eux préfèrent l’appellation “100% naturel”. Bien des sacrifices et d’efforts sont nécessaires pour pallier l’absence de pesticide et autres engrais chimiques.

Arrosoir en main et chapeau de paille de rigueur, Wendy Christophe Philippe passe d’arbuste en arbuste. Le système d’arrosage n’a pas encore été complété; cet ancien judoka doit user de la seule force de ses mains pour irriguer les aubergines. De son imposante carrure, il fait le va-et-vient entre les réservoirs en plastique et chacune des plantes. Il ne s’en plaint pas.

D’autres habitants sont affairés à enlever les mauvaises herbes et les limaces et à réparer les équipements. Yannick François vérifie l’état des ruches d’abeilles aménagées sous un amoncellement de feuilles de palmiste. Celles-ci ont été disposées dans des pneus à l’ombre d’un arbre et sont entourées de feuilles d’ayapana. Jean-Michel Leopold nourrit de son côté les lapins de la petite ferme, installée au milieu du terrain. Une case a été construite en face pour ranger les équipements et les denrées. À quelques pas, sous un abri en tôle, Christophe Peletan allume le feu pour préparer la nourriture des canards et des poules, alors que Reagan Chutoo examine le nouveau réservoir d’eau posé momentanément près des parterres d’épices. Il vient d’être acquis par cette communauté de planteurs et de fermiers avec l’argent de la vente de leur récolte.

Pour des lendemains meilleurs.

“Je ne savais pas qu’ils avaient fait cet achat”, dit John Oliver Fanfan, fondateur de l’ONG Island-Bio. Depuis quelque temps, ce bénévole encadre et soutient les planteurs à travers son projet qui favorise l’entraide, le développement humain et la protection de l’environnement. Dans des faubourgs de Port-Louis, comme ici, le jardin apporte de l’espoir à des familles qui souvent abandonnées à elles-mêmes. Exclusion, précarité, drogues, manque d’opportunités sont des problèmes récurrents dans ces régions.

Au sein de ce jardin communautaire, on trouve d’anciens prisonniers, des chômeurs, des individus qui, à cause des préjugés ou encore d’un casier judiciaire entaché, n’ont pu trouver une source de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles. Onze bénéficiaires sont en permanence sur ces terres; d’autres y travaillent à temps partiel. Ces plantations leur permettent de se nourrir et de nourrir les leurs. La vente de légumes leur amène financièrement de quoi subvenir à d’autres besoins. Ce jardin communautaire cultive l’espoir d’un lendemain meilleur. Rasta, Yannick François a été l’un des premiers à développer ce projet. “Depuis le début, je ne me suis pas servi de produits chimiques. Vers 2008, avec quelques camarades, nous nous sommes regroupés et avons commencé à nettoyer les terres abandonnées pour y cultiver de quoi manger et le vendre.”

Jean Michel Leopold est ici depuis un an. Ayant exercé dans de nombreux domaines sans pouvoir conserver un travail permanent, ce père de quatre enfants s’est retrouvé au chômage, pris par les torrents de l’alcool. Au sein du jardin communautaire, il retrouve une structure sociale qui l’entoure et qui l’aide à avancer et à nourrir les siens. Formé par le Food and Agricultural Research & Extension Institute (FAREI) et initié à la culture bio lors d’un cours suivi au MGI, l’homme a connu des moments difficiles. Mais la persévérance a fini par rapporter ses fruits.

L’homme au centre des priorités.

Pour sa part, John Oliver Fanfan affirme : “Nous ne croyons pas en l’assistanat. Nous avons foi dans le self-help. À travers Island-Bio, je veux aussi démontrer que l’argent n’est pas le plus important, que l’homme doit rester au centre des priorités. J’ai confiance en les bénéficiaires et je suis sûr qu’ils vont y arriver.”

En 2015, quand il termine ses études à la Chambre de Commerce, il décide de faire du bénévolat. Il écrit un projet intitulé Island-Bio, dans le but d’aider les plus démunis à travers l’agriculture. L’idée est d’amener des personnes dans le besoin à lancer des plantations et des projets d’élevage dans le respect de l’environnement. La récolte et les profits de la vente sont destinés à la communauté.

Quand il rencontre ces planteurs de Baie du Tombeau, il propose son aide pour l’avancement du jardin. Il commence par chercher des clients pour vendre les légumes et à trouver des emprunts pour l’achat de divers équipements. Depuis un mois, il a été rejoint par Chloé Chavry. Ensemble, ils essayent de trouver des clients pour vendre les produits du jardin.

Pour mieux accompagner les bénéficiaires, ces derniers sont formés dans plusieurs disciplines, y compris l’art. L’aide de l’artiste-thérapeute Angel Angoh a été requise. D’où ces rochers colorés sur lesquels sont inscrits des messages qui ont été disposés dans le jardin. Parmi les autres personnes qui aident au développement du projet : Zoe Rozar, permacultrice et fondatrice de Nomad co.op, une plate-forme de sensibilisation et de consultation pour une gestion plus verte de l’avenir. “Elle enseignera aux planteurs du jardin communautaire les techniques de la permaculture”, confie John Oliver Fanfan.

Planter, c’est reconstruire.

Island-Bio essaie d’étendre ses services vers Terre Rouge. Les habitants de cette localité doivent apprendre en amont comment cultiver et doivent comprendre que la terre demande de la patience. “Même ici, ce ne sont pas tous les jeunes qui adhèrent au projet”, souligne Wendy Christophe Philippe, 26 ans et habitant Baie du Tombeau. “Les gens ne veulent pas attendre, ils veulent avoir de l’argent tout de suite. Mais la terre, elle, demande deux à trois mois avant de rapporter. Il faut être consistant. Si vous délaissez vos terres, les bêtes et les mauvaises herbes s’en accapareront.”

Hormis les besoins en matériaux et en équipements, le jardin communautaire de Baie du Tombeau fait également face à d’autres problèmes, dont celui – majeur – du manque d’eau. Le système d’irrigation n’a pas été complété, faute de financement. Une somme d’environ Rs 45,000, récoltée à travers la vente de produits, a déjà été investie dans un bassin, mais le réseau de tuyauterie manque. Par ailleurs, des vols ont eu lieu au sein du jardin : des lapins et des légumes ont déjà été emportés. Yannick François, Reagan Chutoo et Jean Michel Leopold essaient tant bien que mal de monter la garde. Quelques querelles ont également eu lieu entre la communauté de planteurs. Mais grâce à des pourparlers, les habitants arrivent à les résoudre. Depuis, un pavillon blanc a été érigé au milieu du terrain pour rappeler qu’ici trône la paix.

Il y a quelque temps, un nayabinghi a été tenu dans le jardin de Baie du Tombeau, où des jams ont parfois lieu. “Nous sommes également là pour rééduquer les gens à travers la culture”, affirme Reagan Chutoo. “Planter, c’est reconstruire. Tant que nous importerons ce que nous consommons, il y aura un déséquilibre.”

John Oliver Fanfan espère vulgariser les produits naturels à travers le pays : “Manger des aliments sans produits chimiques est un droit fondamental auquel tout être humain devrait avoir accès.”

Island-Bio à Paris

Island-Bio a été présenté en décembre 2015 aux African Rethink Awards, un COP 21 off event qui s’est tenu à Paris. Le projet avait été sélectionné au niveau des pays africains parmi 3,000 candidatures. Cette année, Island-Bio est parmi les 40 sélectionnés sur plus de 1,600 candidatures pour le Forum International de la Jeunesse et des Emplois Verts (FIJEV), prévu à Moncton, au Canada.

Les Mauriciens pourront découvrir cette initiative à la fin du film En quête de sens, qui sera projeté au Mciné Trianon, du 30 septembre au 6 octobre à 19h.